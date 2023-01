Luciano Huerga y su caballo de batalla: el polígono Puerta del Noroeste, una oportunidad para hacer historia en Benavente

El Polígono Puerta del Noroeste es una oportunidad histórica para transformar Benavente. Ese es el concepto más claro que se esgrime de la entrevista que EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León ha mantenido con el alcalde de la ciudad, Luciano Huerga. Con dos legislaturas a sus espaldas, este plan de reindustrialización de Benavente ha sido su gran caballo de batalla. Ocho años han sido necesarios para que el Puerta del Noroeste tenga comprometida la financiación necesaria y la aprobación técnica para comenzar con la construcción de este megaproyecto, con nada menos que 58 hectáreas de suelo industrial.

Unos brazos abiertos a la inversión industrial en uno de los grandes puntos estratégicos terrestres de nuestro país. Y es que 'Puerta del Noroeste', no es un nombre puesto porque sí. Benavente está ubicado en ese cruce de caminos perfecto entre el norte de España y el resto del territorio. Para Luciano Huerga y su equipo no podía pasar un minuto más sin que Benavente aprovechara eso y creara un proyecto de revitalización muy ambicioso para Castilla y León.

Tras unos meses de agobiantes dudas por la financiación, el Puerta del Noroeste parece ir viento en popa, y esto es algo que para Luciano Huerga le hace tener "más ganas que nunca" de seguir al frente del Ayuntamiento de Benavente.

Pregunta.- ¿Cómo se siente después de haber desatascado al fin el plan de reindustrialización de Benavente Puerta del Noroeste?

Respuesta.- La verdad es que muy satisfecho y orgulloso de todo lo que hemos conseguido como gobierno municipal y como benavenanos, que lo que queríamos era propiciar la reindustrialización de nuestra ciudad. Me parece que la idea más importante de todo esto es que Benavente tenga ante sí una oportunidad histórica para reindustrializarse. Estamos en una encrucijada y en la que Benavente tiene una oportunidad vital para desarrollar un polígono de transporte y logística que, por primera vez, con la generación de 58 hectáreas de suelo industrial, dote de capacidad real para acoger grandes desarrollos logísticos e industriales. Con lo que eso supone.

P.- Ahora el proyecto tiene la financiación prometida, pero hubo unos días en el que las cuentas no salían. ¿Qué ocurrió ahí?

R.- En estos últimos meses ha existido una confrontación de relatos entre la administración autonómica (Junta) y municipal. Pero estoy seguro y convencido de que el relato de la realidad se lo hemos mostrado a todos los periodistas y a la opinión pública ha sido el del Ayuntamiento de Benavente. Y no es otro que no ha existido ningún retraso en la tramitación por parte del gobierno municipal ni de sus técnicos. Lo que ocurrió es que llegamos al mes de octubre y para hacer la aprobación inicial se necesita lo que siempre dijimos, que son los compromisos económicos y financieros para cubrir el coste total de la infraestructura. Eso es lo que ha ocurrido.

Digo que hay una confrontación de relatos porque, durante un par de meses, la Junta de Castilla y León ha tratado de meter el relato de que existían retrasos por parte de la administración local y un incremento del coste del proyecto. Pero ninguna de esas cuestiones es cierta. Si vemos la hemeroteca a lo largo de estos cuatro años de reuniones de la Comisión de Seguimiento del Plan de Fomento, en todas ellas, hasta octubre, se había felicitado al Ayuntamiento de Benavente por su diligencia, celeridad y profesionalidad en la gestión de la tramitación administrativa del Puerta del Noroeste.

La segunda cuestión que se trató de introducir y era falsa era ese aumento del coste del proyecto. Algo que no es cierto y que está constatado y acreditado. En el estudio de viabilidad que dio luz verde al Puerta del Noroeste y, que a su vez, sus datos se contemplaban en el documento del Plan Territorial de Fomento se hablaba de 12,7 millones de euros. Un documento de 2018, que se incorpora al Plan Territorial de Fomento en abril de 2019. Así llegamos al 2023 y el coste del proyecto son 12,3 millones de euros. Por tanto, el proyecto no ha sufrido un incremento del coste.

Hubo, en este caso, un debate político para ver el aumento de las aportaciones, que es dónde estaba el kit de la cuestión. Cuánto se aportaba por cada administración, porque las aportaciones iniciales no eran suficientes. Y ahí es donde ha estado el debate. Y ahí es donde le pedíamos a la Junta de Castilla y León que diese el do de pecho, que apostase de verdad conforme lo que había prometido el presidente de Mañueco. Que no era otra cosa que aportar 10 millones de euros. Pero, la realidad es que la Junta va a aportar 5,6 millones de euros, y que el Ayuntamiento de Benavente y la Diputación van a aportar 3.347.000 euros. Ojalá las manifestaciones del presidente de la Junta se hubiesen convertido en realidad. De esa forma y manera, el Ayuntamiento de Benavente no tendrá que endeudarse para desarrollar el Puerta del Noroeste.

No obstante, creo que tiene mucho mérito y creo que debemos estar orgullosos de haber conseguido un buen acuerdo, vamos a decirlo así, porque había que sacar adelante, entendiendo el buen acuerdo, que lo fundamental era no perder la oportunidad histórica de reindustrializar Benavente. Ojalá nos hubiese costado menos a los benaventanos si la Junta hubiese aportado más. Pero no haciéndolo no podíamos dejar pasar ni un minuto más y hemos conseguido el mejor acuerdo posible en las circunstancias en las que estábamos.

P.- ¿Ayudó el cambio de delegada territorial de Clara San Damián a Leticia García para que esto se desatascara?

R.- Yo creo que sí ha ayudado, pero sobre todo lo que ha ayudado son las decenas de llamadas que yo mismo he realizado con todos y cada uno de las personas con responsabilidades o que están en la Comisión de Seguimiento del Plan Territorial. Lo dije el otro día, creo que ha sido clave una conversación con el viceconsejero, Tobalina, y también una conversación que tuve con la delegada, Leticia García y la conversación que tuve tanto con el presidente de la Diputación, Francisco Requejo y el diputado de Desarrollo Económico, Emilio Fernández, en esa última semana. Al final creo que desde el diálogo y desde los argumentos que teníamos desde el Ayuntamiento de Benavente hemos conseguido hacer entender a todo el mundo que no podíamos perder ni un minuto más, que no podíamos permitirnos ese coste de oportunidad y que había que apostar fuerte y de verdad implementando las cantidades al proyecto de futuro de la ciudad hacia la reindustrialización con el Puerta del Noroeste.

P.- ¿Cuáles son los siguientes pasos para seguir ahora con este proyecto?

R.- El paso fundamental ahora mismo es que tanto la Junta como la Diputación de Zamora materialicen por escrito la firma de los convenios en los que los compromisos económicos adquiridos queden en negro sobre blanco. Es decir, la materialización por escrito de los compromisos políticos adquiridos de forma pública. Una vez que esté hecho eso, el Ayuntamiento de Benavente podrá hacer de forma inmediata la aprobación inicial del proyecto, que a su vez conllevará la inmediata realización del proceso de expropiación y de la licitación de la obra pública.

P.- ¿Cuánto puede tardar ese proyecto de expropiación y licitación?

R.- El proyecto en estos momentos con el cronograma que nos trasladan los servicios municipales y el que le hemos trasladado a todas las administraciones y a los agentes sociales estamos hablando de un desarrollo de cerca de 30 meses. Los primeros 10 meses están previstos para la ejecución y consumación de todo el proceso de expropiación. Es un proceso muy largo, muy complejo, en el que prima sobre cualquier otra cosa la seguridad jurídica, los derechos de los propietarios. Entonces las administraciones tienen que seguir unas determinadas actuaciones que a su vez conllevan una serie de plazos obligados para que salgan adelante. Y en segundo lugar, lo que es la ejecución material de las obras tiene prevista su realización en 18 meses.

P.- Esto si no hay ningún retraso, ningún problema con las expropiaciones, ¿no?

R.- Se está contemplando un escenario que sí que se están en esos 10 meses incluso en la propia licitación de las obras en un margen previendo alguna posible dificultad, vamos a llamarle así. Evidentemente, ojalá fuera menos, pero también tenemos que ser conscientes todos de que estos procesos administrativos son complejos y largos. Más de lo que nos gustaría a cualquier vecino, pero la seguridad jurídica y los procesos tan complejos y costosos administrativamente son así.

P.- ¿Qué supondrá para Benavente que el Puerta del Noroeste sea una realidad?

R.- Supone la ejecución, la consecución del Plan Territorial de Fomento, y a su vez esto constituye una oportunidad histórica para reindustrializar Benavente. La idea es sencilla, pero es real. Por primera vez en la historia, Benavente tendrá suelo industrial con capacidad para asentar empresas. Benavente podrá convertir su potencialidad en realidad, porque por primera vez vamos a estar preparados para tener el futuro en el que hemos estado trabajando y creo en el que nos merecemos todos los benaventanos.

Por primera vez, hemos pensado en grande teniendo un plan que puede ser y que debe de ser líder en la provincia de Zamora. Hay pocos planes en toda la Comunidad autónoma similares al de Benavente. En estos momentos de dificultades socioeconómicas y poblacionales solamente tendrán la oportunidad real de revertirlo a aquellos municipios que tengan un plan, una estrategia y un proyecto de futuro, y Benavente tiene un proyecto de futuro que es el Puerta del Noroeste.

P.- Y al contrario, ¿qué puede aportar Benavente a las empresas que apuesten por asentarse en el Puerta del Noroeste?

R.- En primer lugar, lo que Benavente les aporta es servicios, beneficios fiscales, una situación Privilegiada como el principal nodo de comunicaciones por transporte terrestre del noroeste de la Península Ibérica. Por tanto, lo que les ofrece es un territorio que tiene servicios, que tiene población capaz de absorber esa generación de actividad económica y que tiene los incentivos fiscales, para hacer si cabe más atractivo en nuestra ciudad, que sabemos que es muy importante.

Así que yo creo que con esas tres ideas fundamentales, situación geoestratégica, beneficios fiscales como en ningún otro territorio de la Comunidad y una ciudad con servicios de primer nivel, creo que podemos asentar a cualquier empresa que decida apostar por Benavente. Porque Benavente, además, va a apostar por todas y cada una de las empresas que se quieran instalar aquí.

P.- Cuando se refiere a beneficios fiscales, ¿qué beneficios fiscales pueden ofrecer Benavente desde administración local?

Es fácil. Los beneficios fiscales del Ayuntamiento de Benavente están contemplados dentro del Plan Territorial de Fomento y se dan en todas y en cada una o en todos y en cada uno de los impuestos en los que la administración municipal tiene competencia para bonificar. En el IBI, en el ICO, el impuesto de plusvalías, y en el impuesto de vehículos de tracción mecánica. En todos los impuestos municipales llegamos hasta el 95% de bonificación ligados todos ellos a la generación de empleo y una generación de empleo muy accesible. Va por tramos pero si tienes más de seis trabajadores y tu empresa, la empresa que vengas a instalar a Benavente y genera más de seis puestos de trabajo, te vas a poder beneficiar del máximo permitido por la ley, del 95% en cada uno de estos impuestos.

P.- ¿Esto también se aplicaría a las empresas que ya están en Benavente?

R.- Sí, porque en Benavente existen otra serie de beneficios fiscales para la ampliación, para la ejecución de nueva obra. Uno de los requisitos fundamentales que teníamos claro y, de hecho, siempre fuimos de la mano con la CEOE de Benavente en estas cuestiones, es que no solamente hay que bonificar para que la gente venga, sino a los que ellos que ya los tienes también tienes que darles el mejor tratamiento fiscal posible. En todos aquellos lugares en los que polígonos de la ciudad en las que se realizan este tipo de actuaciones los empresarios pueden solicitarlos.

P.- Para esto también sería muy importante tener el empuje del Estado, la famosa fiscalidad diferenciada como si ha obtenido Soria. ¿Cómo vería que Zamora también tuviera esa fiscalidad diferenciada?

R.- En primer lugar, yo creo que se ha dado un paso de gigante para que Europa comprenda que hay determinados territorios que necesitan un tratamiento fiscal positivo. Es decir, una diferenciación en positivo. Y que se haya conseguido en tres provincias en estos momentos, abre el camino para que Zamora. Además, me consta que así está trabajando el Gobierno de España, para que Zamora pueda obtenerlas en un futuro cercano.

En estos momentos Zamora no las tiene porque la densidad de población no da, no cumple el requisito de la densidad de población, pero sí que están trabajando desde el Gobierno de España, y desde el propio Partido Socialista para tratar de que se adecúen esos números a la realidad. Hay elementos distorsionadores en la provincia de Zamora que hacen que ese número no dé, y está muy claro los grandes núcleos poblacionales en la provincia, que tenemos pocos pero existen, distorsionan los datos de densidad poblacional. La capital Benavente y Toro creo que distorsionan esos datos. Si excluyésemos esas tres núcleos poblacionales grandes o medianos tendríamos unos datos de densidad de población que nos harían acreedores de esta ventaja.

En esa fase estamos ahora, en hacer comprender a Europa que hay que intentar discriminar o bien eliminando núcleos de población que distorsionan los elementos o bajando el escalón administrativo. Igual no solo por provincia, quizás haya que hacerlo por comarcas. Hay comarcas Sayago, Aliste o Sanabria, que tienen unos datos que si se excluyesen los datos de las otras poblaciones darían para que tuviésemos la fiscalidad diferenciada.

En conclusión, por supuesto, que apoyo no puede ser de otra manera que Zamora obtenga más pronto que tarde la fiscalidad diferenciada, entendiendo que no es la panacea, pero que sí que puede hacer más atractiva la provincia, y que, en nuestro caso, complementaría ya las medidas fiscales en positivo que tiene el Ayuntamiento de Benavente.

P.- Podemos decir qué esta ha sido su caballo de batalla como alcalde de Benavente. Ahora que se van a cumplir ocho años al frente del Ayuntamiento, ¿qué más cree que ha conseguido mejorar en la ciudad?

R.- Hemos hecho una buena gestión en todos los niveles, tanto en reivindicación de servicios por otras administraciones, y sobre todo en gestión municipal. Los datos creo que así nos lo revelan y nos lo avalan. Evidentemente, el objetivo fundamental del vecino de Benavente Luciano Huerga cuando se presenta alcalde es intentar conseguir que Benavente pueda reindustrializarse. A eso prácticamente he dedicado todo mi esfuerzo y mi sacrificio, con el apoyo, creo, de la inmensa mayoría de nuestros vecinos. Además, se demostró otra vez en el año 2019 que para que pudiera ser una realidad y que para que vaya a ser una realidad y creo que lo hemos conseguido y que lo vamos a conseguir. En la vida hay que tener un plan, en la vida hay que tener proyectos, en la vida sobre todo hay que tener ambición y en este caso la ambición política, que no solamente he tenido yo, que la ha tenido el Partido Socialista y la coalición de gobierno que hemos conformado con Izquierda Unida, y era intentar conseguir la reindustrialización de Benavente. En eso hemos tentado todos los esfuerzos y hay que estar orgullosos porque es que lo hemos conseguido.

Eso que parecía tan difícil, hace un par de meses parecía muy difícil. Yo me encontraba sobre todo en navidades, con muchísimos vecinos que nos animaban a no cejar en el empeño hasta conseguirlo. A todos y cada uno de ellos pues agradezco sus palabras de apoyo, y cuando me he vuelto a encontrar con muchos de ellos, nos han dado la enhorabuena porque han sido conscientes de la importancia y eso es digno de valor.

Quedan muchas cosas por hacer, yo creo que hemos hecho buena gestión económica. Hemos hecho una buena gestión económica, de la deuda municipal, hemos reducido cinco millones de euros prácticamente, entre el año 2014 hasta el año finales de este año 2023. Todos los beneficios fiscales que hemos establecido que han supuesto más de un ahorro de más de un 1.200.000 euros durante estos años para los vecinos. Todo el tema de las ayudas socioeconómicas que establecimos en lo peor de la pandemia. Eso fue antes y un después, porque nunca antes había hecho. Todas las mejoras en las infraestructuras municipales que hemos hecho en distintos edificios.

Pero sobre todo y en este último año y quiero recalcarlo es todos los fondos económicos de subvenciones que hemos obtenido. Si sumamos, hemos obtenido de fondos europeos hasta el momento 6,6 millones de euros para desarrollar el Plan de Sostenimiento Turístico, la reforma del Mercado de Abastos y otra serie de mejoras en infraestructuras. Pero es que además hemos obtenido de financiación para la ejecución del Puerta de Noroeste por nueve millones de euros. Si sumas ambas cantidades te dan 15 millones de euros. Más de 15 millones de euros obtenidos en el último año y medio. Es la mayor obtención de fondos europeos que se ha hecho en este Ayuntamiento. Solamente hay que comparar esa cifra con el presupuesto del año 2023.

Estos 15 millones de euros obtenidos prácticamente era el presupuesto que tenía el Ayuntamiento de Benavente antes que entrásemos, 15 millones de euros. La anualidad de presupuestos la hemos obtenido en fondos europeos. Y eso nos va a permitir tener más proyectos de futuro. No solamente el Puerta de Noroeste, hay más proyectos y más actividades ligadas a esos proyectos.

P.- ¿Cuáles son esos proyectos estrella?

R.- El Plan de Sostenibilidad Turística. Tres millones de euros obtenidos del Gobierno de España que nos permitirán hacer una transformación para intentar convertir a Benavente en un polo de atracción del turismo rural. Aunque no solamente a la ciudad, porque Benavente tiene como atractivo la propia ciudad, pero sobre todo la comarca de Benavente, que es una de las cuestiones que siempre nos gusta destacar. La segunda de las cuestiones es la rehabilitación del Mercado de Abastos. Era un proyecto que hemos luchado mucho. Queríamos hacerlo y hemos conseguido los fondos europeos para ello. Y eso va a provocar la reactivación económica de la zona centro. Transformación y, además, implementar la actividad cultural y, por ende, tener mayor atractivo turístico.

También vamos a seguir trabajando en la modernización de las infraestructuras de la ciudad, como lo hemos hecho hasta ahora. Si cabe con un mayor impulso, porque desde la experiencia y desde la gestión sabemos cómo hacer las cosas y cómo mejorarlas. Hemos transformado y hemos hecho mayor inversión en estos últimos ocho años que, solamente en mejoras en infraestructuras en calles hemos invertido casi 7 millones de euros. Sin contar lo que se va a hacer este año. Prácticamente un millón de euros al año. Es una inversión brutal para la sustitución, saneamiento y urbanización de distintas zonas. Hay más proyectos que, evidentemente, hay que acometer, como es la reforma del barrio de las Malvinas, como es la reurbanización de la zona de la avenida de León y la rehabilitación de otra serie de espacios municipales que estamos haciendo, como el pabellón de la Rosaleda.

Hay muchísimas ideas, muchísimos proyectos que los tenemos ya redactados para ejecutarlos. Incluso la inmensa mayoría de ellos los tenemos hasta con la financiación ya asociada para poder hacerlos.

P.- ¿Por eso va a repetir candidatura?

R.- La intención es la repetición de la candidatura, sí. Mis compañeros de la agrupación así lo decidieron. Yo tengo más ilusión que nunca, sobre todo por llevar a término los proyectos que tenemos en estos momentos. Porque son proyectos en los que hemos estado solos en su trabajo, en su concepción. No hemos contado con el apoyo de ningún miembro de la corporación municipal que no fuese el Gobierno Municipal. Entonces, por supuesto, que me da miedo que estos proyectos en los que no han creído, en los que han puesto todos los palos en las ruedas para obtenerlos, especialmente en el Puerta del Noroeste, pudieran ser dirigidos por aquellos que jamás han apostado por ellos. Lo único que han hecho es criticarlos y oponerse a la reindustrialización de Benavente.

¿Cómo no voy a querer presentarme y querer ganar? Es que me da miedo que la gente que ha estado en la oposición coja estos proyectos. Porque no creen ellos, y si no creen ellos, ¿cómo va a llevarlos a cabo? Y si no se ejecutan estos proyectos, especialmente el Puerta del Noroeste, desde creer en él como hemos creído, hasta convencer a todo el mundo para que lo se involucre y lo financie, ¿cómo va a tener éxito? Y si el futuro de Benavente depende del Puerta del Noroeste, no le puedes dejar dirigir los designios de Benavente a aquellos que no creen en él.

P.- ¿Ha cumplido todo lo que soñó para Benavente cuando se presentó como alcalde por primera vez en 2015?

R.- No, me quedan muchísimos sueños por cumplir. Me queda el sueño de ver la generación del Puerta del Noroeste, de ese suelo industrial, no como infraestructura, sino que se asienten. Ver comenzar a asentarse empresas, a desarrollar proyectos y, sobre todo, volver a ver crecer la ciudad en población, en actividad económica y en empleo. Tengo más ganas que nunca de poder hacerlo, porque soy consciente de todo lo que nos ha costado, de toda la preparación que hemos llevado a lo largo de estos años, para llegar al punto en el que estamos, que es esa encrucijada de la historia de Benavente ante la oportunidad de volver a reindustrializarnos.

Por eso me gustaría que mis vecinos creyesen como han creído estos últimos ocho años en mí, porque creo que con mis defectos y con mis virtudes, pero sobre todo lo que les he demostrado es una tenacidad y una insistencia para conseguir lo que decían que iba a ser incapaz de conseguir. Y lo he hecho porque creían ello y, sobre todo, porque creo que es bueno para Benavente y creo que es el futuro de Benavente.

El alcalde de Benavente, Luciano Huerga, en su despacho del edificio administrativo del Ayuntamiento

P.- Ha comentado también esta apuesta por atraer al turista a Benavente. Dentro de la propia provincia la competición está difícil, entre la capital, Sanabria, la Sierra de la Culebra, Toro, Fermoselle, los Arribes del Duero… ¿Qué puede ofrecer Benavente al turista que la haga ser elegida?

R.- En primer lugar, su situación privilegiada geoestratégica. Puede ser el lugar urbano en el que puedas, no solamente hacer tu parada, sino hacer tu estancia. Desde aquí estás a media hora de Zamora, para ir a conocerla, y seguro que los hoteles de aquí tienen un menor precio. También estás a 45 minutos de Puebla de Sanabria y también estás a otros 45 minutos de Toro. La diferencia que ninguna de esas tres ciudades tiene la capacidad de moverse hacia ellas en estos tiempos entre los 30 y los 45 minutos. Ese es un elemento fundamental.

En segundo lugar, la riqueza de la ciudad de Benavente a nivel patrimonial y cultural. Pero también la potencialidad de nuestra comarca, que además en pandemia creo que todo el mundo, sobre todo el turista nacional, que el principal turista que tenemos en esta zona que es de la Comunidad de Madrid, País Vasco o Galicia, descubrió que tenemos una riqueza cultural, patrimonial y medioambiental digna de destacar.

También tenemos riqueza cultural, patrimonial, gastronómica y arquitectónica, porque en nuestro alrededor hay muchísimo patrimonio artístico y cultural. Creo que todo eso hace que Benavente tenga una oferta turística importante, que pueda ofrecer logística, y sobre todo la capacidad que tiene nuestra ciudad y nuestra comarca para tener al turista entretenido.

P.- Otro desafío fundamental que tienen esta y prácticamente todas las localidades de la provincia es la lucha contra la despoblación. ¿Qué está haciendo el Ayuntamiento de Benavente en ese sentido?

R.- Fundamentalmente estamos trabajando en no perder servicios y en mejorarlos. Ese es un factor fundamental. También, evidentemente, potenciar los servicios municipales y ser muy reivindicativos con el resto de los servicios que hacen atractivo un territorio. Me refiero a la educación o la sanidad. Siempre hemos sido muy reivindicativos para que estos servicios, tan esenciales, que son competencia de la Junta de Castilla y León no se pierdan. También en materia de infraestructuras y de transportes. Por fin creo que se va a conseguir el próximo año la reforma de la estación de autobuses. Esos servicios se tienen que hacer.

Luego nosotros, ya desde que entramos, intentamos hacer conscientes de nuestras limitaciones. Lo que teníamos que hacer en primer lugar tener un plan para desarrollo socioeconómico que es el Puerta del Noroeste y mientras llegaba, intentar hacer esa incentivación de la natalidad. Creo que somos de los pocos municipios que tienen ayudas a la natalidad. Las aprobamos en el año 2015, y empezaron a funcionar en el año. Al igual que los servicios municipales. Y más potente creo que es la escuela municipal infantil, que tiene un alto coste económico, pero que sirve para conciliar la vida de la gente trabajadora.

P.- Cambiando de tercio, en la última charla con EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, comentábamos la estabilidad del pacto PP-Cs en la Junta. Cuánto ha cambiado el escenario, ¿no?

R.- El escenario es, en mi opinión, bastante peor que el que teníamos en el año 2021. El señor Mañueco siguiendo sus intereses y buscando su propio beneficio nos llevó a los castellanos y leoneses a unas elecciones sin necesidad. Tenían el presupuesto acordado con Ciudadanos. Pero por su cálculo electoral decidió convocarnos, a pesar de que estábamos todavía en pandemia. Creo que eso hay que remarcarlo. Pero las cuentas no le salieron y cambió de socio a Ciudadanos, un partido de centro derecha liberal, por la ultraderecha. Y eso no puede ser bueno para ninguna sociedad democrática y, menos aún, para el Castilla y León. El ejemplo de estos últimos días está muy claro, pero es que llevan un año sin gobernar, de polémica en polémica, y sin atender a lo verdaderamente importante, que es mejorar la vida de los castellanos y leoneses.

Todo desde una irresponsabilidad de ser el lamentablemente el primer territorio en toda la Unión Europea en el que entra la ultraderecha como tal en un gobierno. Ojalá, Mañueco, hubiese sido responsable y sensato y lo hubiese dejado a un lado. Pero creo que se encuentran muy cómodos, aunque no lo parezca, porque comparten la inmensa mayoría de la ideología. Y a los hechos me remito. La cuestión del aborto con el Partido Popular tiene una historia y una hemeroteca en la que siempre han impugnado todas y cada una de los avances en el aborto y en todos y en cada uno de los derechos sociales que se han ido adquiriendo a lo largo de las últimas cuatro décadas, como el divorcio, o el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Los ciudadanos deberían de reflexionar en que si este es el modelo meses atrás el señor Feijóo y el Partido Popular vendían como el modelo para España. Pero creo que este es el ejemplo de que no se debe hacer en una coalición de gobierno, porque la premisa fundamental en democracia es no se debe dejar entrar en un gobierno de ningún tipo municipal provincial, autonómico o nacional a la extrema derecha. Eso lo que va a implicar es recorte de derechos y libertades y especialmente dirigido hacia las mujeres.

P.- ¿Cree que Mañueco agotará la legislatura junto a Gallardo?

R.- Mañueco hará lo que le interese a Mañueco, no a Castilla y León o a sus ciudadanos. Mañueco solo tiene un único fin y objetivo, que es mantenerse en el poder y aforado. Porque recordemos que está en el Juzgado su designación como presidente del Partido Popular por irregularidades, para poder concurrir como candidato del Partido Popular a las elecciones autonómicas.

Yo creo que Mañueco nos lo ha dejado claro a todos los castellanos y leoneses que no tiene palabra política. Pocas horas y días antes de romper con Ciudadanos había manifestado que era un gobierno estable, que lo iba a mantener. Pocos momentos después los de Ciudadanos se enteraban por un tuit que había elecciones en Castilla y León. Por tanto, insisto en la idea de que Mañueco hará lo que le convenga o lo que crea que le conviene. Ni tan siquiera al Partido Popular.

P.- ¿Qué imagen cree que da Castilla y León tanto desde el insólito pacto a las polémicas casi diarias de este gobierno autonómico?

R.- Lamentable. Nuestra imagen en el exterior y más, tras comprobarlo el otro día yendo a Fitur, tenemos muy mala imagen en toda España y somos el haz de reír del país en estos momentos. El gobierno de la Junta de Castilla y León es un auténtico haz de reír, un despropósito. Cualquier ciudadano, que no sea de esta Comunidad, lo ve con nitidez. Y solo voy a hablar de los de fuera, los de dentro creo que ya lo estamos viendo. Y un gobierno de retrocesos en derechos, un gobierno de retroceso en las formas de hacer política, en los derechos de las mujeres especialmente, contra el diálogo social. Es un mal gobierno, que da una mala imagen.

Ahora, voy a querer ser positivo y optimista con este mal gobierno en el sentido de que toda España puede ver ahora que los gobiernos que pueden conformar la derecha y la ultraderecha, el PP y Vox, son muy malos gobiernos, porque no están preocupados en la resolución de los problemas de la gente, sino que están preocupados en la generación de problemas allá donde no existían, y en la involución social y en el recorte de derechos y libertades para múltiples colectivos, sobre todo para las mujeres.

No puede ser que nos gobierne esta gente en una España avanzada. España es moderna y tiene una imagen en Europa, en estos momentos, de liderazgo. Ya ocurrió en el Parlamento Europeo. Somos noticia siempre para lo malo. Desde el ridículo, la improvisación y hasta la constante mentira. Sobre el tema del aborto creo que se han contado por la Junta no menos de 15 versiones. Y menos mal que todas ellas están o grabadas o escritas utilizan la desinformación y, sobre todo, luego intentan culpabilizar de su nefasta gestión a los demás.

P.- Volviendo al plano provincial, su formación volverá a jugarse arrebatar la Diputación de Zamora al Partido Popular. ¿Tiene esperanzas en eso? ? Ve bien a la formación?

R.- Sí, yo la veo bien. Allí donde gobernamos, se ha hecho muy bien. Ahora, lo que nosotros debemos de ser capaces, es de explicarles que lo mismo que hacemos en los municipios donde gobernamos, donde creo que hay una buena gestión, honradez, capacidad, que los municipios mejoran, que avanzan, pues eso es lo que debemos intentar transmitirles a los zamoranos para que de una vez por todas consigamos acceder al gobierno en la Diputación.

Creo que, además, la Diputación de Zamora es una institución que necesita aire fresco, nuevos aires. Hay un partido político que ha gobernado siempre en la Diputación y creo que la situación de la provincia se explica por quién la gobierna. No puede ser que la culpa siempre sea de los demás. Si la mala situación provincial es la que es en cuanto a los datos de población, el envejecimiento, la falta de actividad económica, el desempleo, está claro que los responsables directos son aquellos que hayan gobernado, y quien ha gobernado en la provincia de Zamora y quien ha gobernado en Castilla y León durante todos estos últimos 35 años es el Partido Popular.

Por tanto, lo que tenemos que intentar es explicarle a la gente, que tenemos un proyecto de mejora de la provincia, que tenemos la capacidad, la ilusión y las ganas para intentar hacer otra Zamora distinta. Intentar revertir la situación desde la ilusión, la esperanza y, sobre todo, desde la seriedad del buen gobierno.

Luciano Huerga, sentado en su despacho del edificio administrativo del Ayuntamiento de Benavente

P.- Tras la dimisión de Eduardo Folgado como portavoz del PSOE en la Diputación, Antidio Fagúndez centrado en su faceta nacional y Tomás del Bien con un pie fuera y otro dentro de la formación, el PSOE de Zamora parece algo descabezado de candidato a la Diputación Provincial. ¿Podría llegar Luciano Huerga a ser presidente de la Diputación de Zamora?

R.- No me corresponde a mi decirlo. Yo soy un alcalde más y soy un miembro más del Partido Socialista. Soy alguien con el que el partido puede contar en cualquier momento, como ha sido hasta ahora, para afrontar distintas tareas, pero creo que se tiene que hacer desde el propio partido. Existe una comisión ejecutiva provincial, existe un secretario general y los órganos del partido son los que tienen que decidir cuál es la estrategia.

Creo que ha habido un cambio muy positivo en los próximos cargos que van a ocupar en la Diputación. Lo tengo que decir alto y claro. Creo que ha sido un cambio muy necesario y que debería haberse producido con anterioridad. Y estoy muy esperanzado de que la gente nueva que entra a asumir responsabilidades en la Diputación Provincial desde el Partido Socialista cuenta con capacidad, ganas, liderazgo y apoyo del partido para intentar construir otro tipo de oposición, y desde ahí sobre todo ofrecer un nuevo proyecto a los zamoranos para intentar cambiar la situación de la provincia de Zamora.

P.- Le insisto, ¿llegaría a ser Luciano Presidente de la Diputación si ganara el PSOE?

R.- Yo ahora mismo en estos momentos ostento el mayor privilegio que voy a tener que es ser alcalde de mi ciudad, es para mí el mayor orgullo. No me postulo, por supuesto que no, pero al final yo soy hombre de partido y lo que decida el partido, lo asumiré. Pero yo creo que hay mucha otra gente muy buena en el partido con capacidad para desempeñar ese cargo. Esa es la suerte que tiene el Partido Socialista.

P.- Decías que ha habido nuevas entradas del PSOE en la Diputación, los últimos movimientos han sido Antonio Juárez y Sandra Veleda, tu mano derecha en el Ayuntamiento de Benavente. ¿Cómo la ves? ¿Podría ser esa 'sangre nueva' que impulse el partido a nivel provincial?

R.- Perfectamente. Sandra tiene el conocimiento, la capacidad, la experiencia y la ilusión de poder mejorar la vida, no solamente de los benaventanos, sino también de todos los zamoranos. Sandra, Antonio o muchos otros alcaldes y concejales del Partido Socialista comparten todos ellos esa ilusión por conseguir cosas distintas, por trabajar para revertir la situación social, la mala situación socioeconómica de la provincia de Zamora. Así que cualquiera de ellos podría perfectamente ocupar ese cargo.

