Un camión de bomberos 'gratis' y la panacea de los fondos europeos para los ayuntamientos

La Comisión Europea autorizó el pasado mes de julio el desembolso de 12.000 millones de euros para España, tras aprobar los 40 hitos y reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España del Gobierno central. Una cuantía que se sumaba a los 10.000 millones recibidos y los 9.000 ya entregados previamente en concepto de prefinanciación. En total, nada menos que 31.000 millones de euros para repartir entre las administraciones autonómicas y locales de nuestro país.

Desde entonces, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos se han afanado en presentar proyectos, reformas e inversiones que encajaran con esta estrategia nacional para canalizar estos fondos europeos que buscan reparar los daños provocados por la crisis del COVID, a través de la generación de empleo y desarrollo económico. Todo dentro de la idea de transformar Europa en una comunidad más sostenible con el medioambiente, en lucha contra el cambio climático.

Y este es el punto clave del asunto. Los ayuntamientos de Castilla y León han ido presentando a sus comunidades autónomas (que canalizan en dinero llegado de Europa) esos proyectos, que tiene que ser acordes a cumplir los objetivos climáticos para 2030 y llegar a la neutralidad climática para 2050. Esto es, por ejemplo, para que las ciudades de más de 50.000 habitantes cumplan con el compromiso de tener una Zona de Bajas Emisiones al finalizar este año.

También pueden utilizarse para planes para un comercio o turismo más sostenible en sus territorios, colaborar en una mejor prevención en los incendios, mejorar servicios sociales o hacer o restaurar infraestructuras. El abanico es más que amplio, pero tampoco vale todo, porque todo debe ser presentado y justificado en base a los criterios antes mencionados. Un bálsamo que todo lo cura y que los ayuntamientos están aprovechando para sacar adelante algunos de sus proyectos en cartera.

Este es el ejemplo del Ayuntamiento de Zamora. La capital zamorana ha obtenido un total de 6.727.004,80 euros de los fondos europeos dentro del Plan de Movilidad Sostenible, protección del Medioambiente, potenciación del comercio y el turismo y mejora de servicios. El dinero procedente de Europa que llegará a Zamora sufragará el 86,19% de los proyectos municipales, en los próximos tres años, y suman una inversión total de 7.805.243 euros, si añadimos el dinero que tendrá que aportar de su bolsillo el propio Ayuntamiento de Zamora.

Porque de esto va también. Los consistorios piden a la Unión Europea, pero no todos los proyectos obtienen el 100% de financiación, por lo que tienen que asumir una aportación propia, que deben cumplir a rajatabla, si no quieren tener que devolver toda la ayuda obtenida. Así que no, los fondos europeos, no sirven para tapar las vergüenzas que puedan tener los ayuntamientos, sino que se necesita de unas arcas municipales saneadas y óptimas para poder incluso adelantar el dinero antes de que Europa lo otorgue o haya que aportar el restante que no se consiga vía subvención.

Un camión, ¿gratis?

En días pasados, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, explicaba que una de estas subvenciones europeas conseguidas había sido para la adquisición de un nuevo camión de bomberos. Un vehículo de extinción de incendios que previamente ya había comprado el Ayuntamiento de Zamora y que, finalmente, sí se va a financiar a través de las ayudas de Europa. "Al 100%, es decir, gratis para los zamoranos", comentaba Guarido.

Al igual ocurre en Zamora con los 88.100 euros que han obtenido para mejorar la atención en los Servicios Sociales del Ayuntamiento, o para el Plan de sostenibilidad turística en destino 2022, con 3.175.261 euros, para mejorar la iluminación de la ciudad, promover una movilidad sostenible y la rehabilitación energética de edificios. Todo en favor de atraer visitantes a la ciudad, en un marco de sostenibilidad y turismo responsable con el medioambiente.

Pero ¿son realmente "gratis" estas aportaciones económicas llegadas de Europa? La realidad es que no. El dinero de los fondos europeos proviene de los ingresos de la Unión Europea y estos beben de varias fuentes, que nos incluyen a cada uno de nosotros.

Los ingresos de la Unión Europea vienen, en o mayor parte, de las contribuciones nacionales de los países miembros, que se calculan por la renta nacional bruta (RNB) de cada estado. La Unión Europea también acumula estos montantes de los que proceden los fondos del cobro de los derechos de aduana por la importación de productos que proceden de países no pertenecientes a la UE.

Y como novedad desde el 1 de enero de 2021, la Comunidad Europea tiene como nueva fuente de ingresos el cobro de la nueva tasa de los residuos de embalajes de plástico no reciclados. Un impuesto para obligar a los países miembros a que reduzcan los residuos procedentes de envases y caminar hacia la transición de Europa a una economía circular en base a la Estrategia Europea para el Plástico.

De hecho, desde este 1 de enero, entraba en vigor la nueva Ley de Residuos del Gobierno de España, de la cual el Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la provincia de Zamora anunciaba que supondría un aumento del pago por la gestión de los residuos en los pueblos zamoranos de 1.686.984 euros más a los ayuntamientos y mancomunidades.

Y la última fuente de ingresos de la Unión Europea es en concepto de las multas impuestas a las empresas que incumplen las normativas de la Unión. Como pequeño ejemplo, el pasado 2021, Europa recaudó la friolera de 1.100 millones de euros en multas a empresas españolas por su incumplimiento de la Regulación General de Protección de Datos

