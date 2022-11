Una Zamora "discriminada, enferma y abandonada" se lanza a las calles por una rebaja en la Seguridad Social

Miles de ciudadanos, algunas formaciones políticas, y sus convocantes la Diputación de Zamora, junto a CEOE-Cepyme Zamora y la Cámara de Comercio de Zamora, se han echado a las poco apacibles calles de la capital zamorana esta tarde para reclamar al Gobierno de España que aplique en Zamora las mismas ayudas para el funcionamiento de las empresas, aprobadas para Soria, Cuenca y Teruel, que suponen una rebaja del 20% en las cotizaciones a la Seguridad Social.

Los organizadores cifran la convocatoria en 6.000 asistentes; mientras que la Policía Nacional calcula unos 2.000 manifestantes. Una convocatoria a la que han acudido formaciones como el Partido Popular, UPL, Ahora decide o Ciudadanos, entre otros. De hecho, en la cabeza de la pancarta se ha podido ver al expresidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes; a la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Clara San Damián; o la diputada y senadora nacionales del PP por Zamora, Elvira Velasco y Mayte Martín Pozo.

Los asistentes han escenificado el sentir de una Zamora "discriminada, enferma y abandonada", como ha expresado el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Requejo, quien ha sido el encargado de leer el manifiesto de la manifestación, frente a la sede de la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

Requejo ponía voz a la protesta, que ha discurrido desde la calle Santa Clara hasta la plaza de la Constitución, y allí ha explicado los motivos por los que Zamora merece ser incluida en los beneficios fiscales que se aplican a las provincias antes mencionadas. El presidente de la Diputación ha recordado, por ejemplo, que la Comisión Europea considera a la provincia como zona C no predeterminada, por lo que está incluida en el Mapa de Ayudas de Finalidad Regional como territorio susceptible a beneficiarse ayudas que se destinen a empresas para luchar contra la desventaja competitiva provocada por la despoblación de su territorio.

Pero además, Requejo ha relatado que Zamora es la provincia "que más población ha perdido durante la última década" en España, con un 11,2%. Un dato de sangría poblacional "muy por encima" de Cuenca, Soria o Teruel, pero que sí beneficiadas de la ventaja fiscal del Gobierno. A esto, Requejo ha querido sumarle que "más de un 96% de los municipios están afectados por la despoblación", que se suma a sufrir "los indicadores más altos de envejecimiento" de todo el país.

Igualmente, el manifiesto recordaba los malos momentos vividos a causa de la pandemia y cómo "afectó sobremanera" a los mayores de la provincia y los incendios en la Sierra de la Culebra, "que arrasaron" buena parte del territorio. Si bien, en ningún momento hubo referencias o reclamaciones a la Junta de Castilla y León, como responsable de la gestión de los incendios forestales o de los servicios sanitarios en la Comunidad.

Motivos que no han sido suficientes para incluir a Zamora en esta rebaja en las cotizaciones en la Seguridad Social, y que lleva a la Diputación Provincial, Cámara de Comercio y CEOE Cepyme Zamora a pensar que el Gobierno de España "no tiene un conocimiento real de lo que estamos pasando los ciudadanos que vivimos en una de las zonas más despoblada del país".

Una "injusticia" para los participantes de la protesta, que han asegurado estar cansados de ser "ciudadanos de segunda". Con esta manifestación exigen poder tener la oportunidad de "crecer al mismo ritmo que otros territorios", y equipararse a las provincias vecinas. "Tenemos el derecho de aumentar nuestro nivel de vida como cualquier persona que se esfuerza con su trabajo día a día", reivindicaba Requejo a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

"Zamora no se va a callar"

El presidente de la Diputación Provincial ha explicado que esta manifestación "debe servir para que se sepa que Zamora no va a callar". Requejo ha puesto voz a una situación que consideran que "no podemos soportar más", y advierte de que "no vamos a ceder" ante lo que consideran "una nueva discriminación" a la provincia de Zamora.

Y es que, como ha exigido durante la lectura del manifiesto, el Gobierno de España "debe mirar por todos los ciudadanos por igual y aplicar políticas que no generen desigualdades" entre los territorios españoles.

Los convocantes aseguran que "no nos vamos a resignar" a no obtener unas bonificaciones fiscales que "se prometieron y aseguraron". Y apelan directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez a que ayuden a "revertir nuestra precaria situación", con esa bajada en los impuestos para las empresas de la provincia. Un tejido empresarial que, el presidente de la Diputación ha asegurado que están "sometidos a una presión que no es soportable, sobre todo para las más pequeñas y los autónomos".

Sigue los temas que te interesan