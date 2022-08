El Procurador del Común admite la denuncia por el bloqueo de las grabaciones de los plenos en Villaralbo

El Procurador del Común ha admitido a trámite la denuncia del grupo municipal de Izquierda Unida en Villaralbo por el bloqueo del equipo de Gobierno del PP a la grabación de las sesiones del Pleno Municipal.

El mes de junio, tres meses después de que el Pleno del Ayuntamiento villaralbino ordenara al equipo de Gobierno la grabación y publicación de las sesiones plenarias, el grupo municipal de Izquierda Unida en este Ayuntamiento tomaba la decisión de requerir el amparo del Procurador del Común ante el bloqueo que está forzando el Equipo de Gobierno del PP, al negarse a cumplir el mandato del pleno del mes de marzo, que le obligaba a grabar y difundir las sesiones del pleno comenzando en el mes de abril.

Desde entonces el Grupo Municipal de Izquierda Unida ha preguntado en numerosas ocasiones sobre los motivos por los que el equipo de Gobierno no está llevando a efecto este acuerdo. En la sesión celebrada el pasado 2 de junio, el equipo de Gobierno respondía que "no solo existen dificultades técnicas, que es lo que ha venido respondiendo hasta la fecha sin detallar que tipo de dificultades son éstas, sino que además los acuerdos de pleno basados en mociones no son vinculantes, por lo que se reservan el derecho a ejecutar o no el acuerdo", detalla la portavoz de IU en Villaralbo Ana Belén González.

Ante este extremo IU solicitó, el amparo del secretario municipal, que aclaró que los acuerdos del Pleno son ejecutivos y deben llevarse a cabo por el Equipo de Gobierno, afirmando en este punto el Alcalde del PP que lo llevaría a cabo cuando lo considerase.

Ante esta situación de bloqueo de un mandato del pleno, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Villaralbo requería la intervención del Procurador del Común "para defender el derecho de los vecinos y vecinas de Villaralbo a tener acceso a las grabaciones de las sesiones plenarias, un derecho que se ve cercenado por la actitud del equipo de Gobierno del PP", explican desde IU. Una denuncia que ahora el Procurador del Común ha admitido a trámite.

Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Villaralbo lamentan "la actitud del equipo de Gobierno en este asunto". Consideran que "no es admisible que se ignore el mandato de la mayoría de los vecinos representados en el Pleno y no entendemos qué motivación puede tener el equipo de Gobierno para hurtar a los vecinos de la localidad su derecho a conocer el modo en el que se toman las decisiones y acuerdos que les afectan". Finalmente, Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Villaralbo espera el equipo de Gobierno cumpla con su obligación.

Sigue los temas que te interesan