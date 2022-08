Un coche golpea mortalmente a un toro en los encierros de Villalpando y se da a la fuga

La Guardia Civil de Zamora ha identificado el vehículo que el pasado lunes atropellaba mortalmente a un toro durante los encierros de Villalpando. Un festejo que atrae multitud y que se vio empañado por el indicente, del que, testigos presenciales aseguran que no fue accidental.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, varios de los asistentes pudieron ver como el turismo en cuestión "se acercó al animal y lo golpeó por imprudencia, pero no con intención de hacerle daño". Miles de asistentes acudieron al que es uno de los festejos más importantes de la localidad terracampina, que congrega a centenares de turismos, quads, motos y tractores, que generalmente, guardan la distancia con el animal "para no hacerle daño y que no te lo haga a ti".

Tras el atropello mortal, el vehículo huyó del lugar, "porque en ese momento el animal parecía que solo se había quedado atontado". El suceso ocurrió al final del encierro, cuando el animal ya estaba "arrinconado" para ser introducido en el cajón.

La Guardia Civil de Zamora ya ha identificado dicho vehículo y se encuentra efectuando las gestiones pertinentes para esclarecer quién conducía realmente el turismo y es el responsable del atropello. El responsable puede enfrentarse a varias sanciones administrativas, como estar dentro del recorrido del encierro de forma incorrecta, o incluso, enfrentarse a un posible caso por maltrato animal.

