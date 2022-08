El PSOE de Zamora respalda el Plan de Ahorro Energético del Gobierno "frente a las mentiras del PP"

Los parlamentarios nacionales del PSOE de Zamora, el diputado Antidio Fagúndez y el senador José Fernández, han mostrado su respaldo al Plan de Ahorro Energético del Gobierno como "una medida adoptada por el ejecutivo, de la misma forma que otros países europeos lo están haciendo, y que debemos aplicar de manera coordinada, solidaria y desde la responsabilidad de la situación en la que se encuentra la Unión Europea, y España".

"El Plan –subrayan Antidio Fagúndez y José Fernández – garantiza el pleno funcionamiento de todo nuestro sector industrial, así como el suministro para el consumo familiar, pero para ello es necesario utilizar de manera eficiente los recursos de que disponemos".

Para el PSOE de Zamora que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no apoye las medidas que el propio Núñez Feijoo pedía hasta hace pocos días, no puede suponer el cuestionamiento de la necesidad del programa. "No estamos en el momento del egoísmo, sino en el momento de la solidaridad" señalan.

Los parlamentarios socialistas de Zamora añaden que "de la misma forma que el Gobierno de España cooperará con Europa, pedimos esa misma cooperación institucional a todos los niveles de la administración dentro de España, con lealtad a las instituciones desde los gobiernos autonómicos y municipales".

"Le pedimos a Alberto Núñez Feijóo que demuestre autoridad dentro de su partido y que lidere esas propuestas que defendió públicamente por muy discrepantes y contundentes que puedan ser las voces que se le oponen y le cuestionan su propia autoridad. Desde el PSOE no entendemos que no sea capaz ni de establecer una posición común dentro de su partido en torno a lo que él reclamaba" añaden.

"Feijoo cada vez se parece más a Casado. Cambiando de opinión, renuncia a su criterio, anteponiendo los intereses de partido por encima del interés general. Incapaz de alinear a Ayuso, evidencia una falta de liderazgo que suple tragándose sus propias contradicciones, alejándose de la moderación", destaca el PSOE de Zamora.

Para los socialistas, "Ayuso ha forzado al PP a retirar su apoyo al plan de ahorro energético del Gobierno solo 12 días después de que Feijóo dijera que era imprescindible, además de haber propuesto medidas similares". "No existe ningún interés general, el único objetivo de estas políticas kamikaze es atacar al Gobierno", afirman.

Según aseguran, "el Plan de ahorro propuesto por el Gobierno de España ha sido valorado en la Unión Europea en un 8/10, muy por encima de la media". "Con importantes ventajas como menor gasto, mayor salud y menor contaminación", señalan. Aseguran, además, que "la invasión rusa de Ucrania supone una guerra económica que nos afecta directamente, y en la que estamos comprometidos en el seno de la Unión Europea y de la OTAN". "Una de las armas que está utilizando Putin es el chantaje de los recursos energéticos. Si queremos ganar esta guerra debemos trabajar unidos y desde la máxima eficiencia en la utilización de los recursos energéticos. El Gobierno de España está dispuesto hacer el esfuerzo colectivo que nos pide Europa. Somos europeístas por convicción no por necesidad", apuntan.

El PSOE de Zamora asevera que "Putin ha reducido las aportaciones de gas a Europa y esto hace que nos enfrentemos a un invierno que irá acompañado, en buena parte de la Unión Europea, de tensiones en torno a la gestión de los recursos energéticos. España está en una mejor posición que el resto de los países europeos, pero esto no nos exime de gestionar de manera eficiente y solidaria los recursos energéticos de que disponemos".

"En la misma idea que todos los estados de la Unión Europea no queremos que Putin se salga con la suya. Hemos de responder de manera unida a la gran dificultad de nuestros socios europeos a un chantaje que tiene un impacto grande para nuestros vecinos, que sí tienen una gran dependencia del gas de Rusia", afirman.

