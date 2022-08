La Diputación de Zamora mejora el abastecimiento de agua potable en Flores tras la fuerte sequía

Tras la fuerte sequía y la escasez de lluvias que dejaron sin agua potable a la localidad de Flores, la Diputación de Zamora ha destinado un presupuesto de 44.448,38 euros en la mejora del abastecimiento de agua en dicho municipio. La recepción de las obras ha sido realizada la semana pasada por el vicepresidente tercero y diputado de Medio Ambiente y Obras Municipales, Javier Faúndez Domínguez, y el alcalde del Ayuntamiento de Gallegos del Río, Pascual Blanco Martín; los cuales han sido acompañados por alguno de sus concejales y técnicos de la Institución Provincial.

La localidad de Flores, perteneciente al municipio de Gallegos del Río, se abastecía de manantial Valde Geijo, un acuífero superficial que no aportaban el caudal suficiente para abastecer a la localidad debido a la fuerte sequía y la escasez de lluvias. Ello obligó utilizar un pozo de sondeo existente, que aportaba un agua no apta para el consumo humano dado que tenía unos niveles de 250μg/l de hierro y 520μg/h de manganeso. La situación llevó a suministrar el agua de la red general de abastecimiento, pero sólo para el aseo, no para el consumo. Fue entonces cuando la Diputación de Zamora abasteció a la población con agua en garrafas para el consumo.

Como solución a este problema, rápida para no prolongar la situación más allá de lo necesario, se ha instalado una Planta Potabilizadora Compacta, el cual puede aportar un caudal de agua potable de 4-5m3/h lo que posibilita el disponer de 110m3/día. Cantidad de agua suficiente para una población como es la de Flores, que nos supera los 110 habitantes en el mes estival. La planta viene con sistemas de control GSM, sistema que manda avisos para evitar que en algún momento la localidad se quede sin agua, facilitando el mantenimiento de esta planta. La tecnología empleada en estas plantas compactas de filtración logra suministrar agua potable a un bajo coste y tiempo de instalación, ya que esta planta se ha instalado en menos de 7 días, y teniendo a demás unos costes de mantenimiento mínimos.

El proceso de potabilización se realiza en 5 etapas; una primera etapa de oxidación, aireación y cloración, dos etapas de filtración mediante absorción con doble botella de filtrado, y otras dos etapas finales en las que se equilibra el pH del agua y se añada hipoclorito para garantizar la desinfección del agua potable.

Con esta actuación, se resuelve el problema de abastecimiento de agua del municipio de Flores, y se insiste en el compromiso de la Diputación por dotar de servicios de calidad a todos los pueblos de la provincia, independientemente de su tamaño de población.

Sigue los temas que te interesan