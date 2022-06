Los hermanos que reparten suerte a los zamoranos

Más de un cuarto de siglo repartiendo ilusión y premios, muchos premios. La familia Moralejo lleva al frente de la Lotería 9 en el centro comercial Valderaduey 25 años. Un negocio familiar basado en repartir alegrías entre los vecinos de Zamora y su provincia, y que acumula centenares de premios a lo largo de estos años. Pellizcos más grandes o más pequeños, pero que le engordaron el bolsillo a muchos zamoranos.

La historia de esta administración de lotería de Zamora, la nueve, comienza con un padre y luego con sus hijos: Pablo y Ana Belén. Hace ya un cuarto de siglo, el patriarca de esta familia de loteros fue quien abrió las puertas de la suerte en el centro comercial más importante de la provincia. No era su primera administración, ha estado "toda la vida" dedicado a las loterías, indica su hijo Pablo Moralejo. De hecho, este acompañó a su padre en la andanza de repartir suerte desde el Valderaduey casi desde sus inicios. Años de premios en La Quiniela, La Primitiva, algún pellizco de la Lotería de Navidad... Y así hasta 20 años.

En estos años, Pablo era quien acompañaba a su padre en este negocio y hasta su retirada hace ahora seis años. Un lotero que siempre ha querido estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías y modelos de negocio. Este cuenta que "tenemos una de las páginas web más antiguas de España". En 2001 este lotero decidió lanzarse al recién estrenado Internet y expandir sus ventas más allá de Zamora. Ahora está normalizada la venta online, pero por aquel entonces era una auténtica revolución. "Hay que ser visionario. Siempre me he dedicado a hacer campañas de innovación de este tipo", añade Pablo. Algo que "no se entiende a nivel local, pero el resto de compañeros de España lo han ido valorando", detalla.

Igual que con la web, Lotería 9 fue una de las primeras en incluirse en la web TuLotero.es; "y ahora somos más de 700 compañeros" de todo el país. Tal es su afán innovador que también es la primera administración de lotería en España que permite el pago con Bitcoins. "Llevo un año con esta forma de pago, y aún nadie la ha utilizado, pero me gusta ir aprendiendo nuevas fórmulas y adaptarme a lo que va saliendo", explica a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León.

Los hermanos de la suerte

Como queda claro que este es un negocio familiar, hace seis años se unió a esta tradición lotera Ana Belén. Su hermana y "la cara guapa de la administración", explica Pablo. Juntos tienen un volumen de negocio que, si bien no quieren detallar, el lotero sí indica que "estamos en el Top, entre medalla de oro, plata y bronce". Su importante presencia en Internet, más el surtido paso de clientes por el centro comercial Valderaduey hacen que sean una de las administraciones de lotería más populares a nivel nacional.

Y con este nivel de venta, los hermanos Moralejo van acumulando importantes premios repartidos en los últimos años. Solo la semana pasada, repartían un premio de 76.000 euros de La Primitiva; y unas semanas antes otro de 171.000 euros con la Bonoloto. A estos se suman los repartidos en el Sorteo Extraordinario de Navidad, donde en 2021 vendieron un generoso tercer premio; y a lo largo de los años varios quintos premios. Pablo Moralejo desea "vender un Gordo". Y quién sabe...

Mientras, el lotero reconoce que es "muy feliz" repartiendo pequeños premios. "Me hace mucha ilusión cuando viene alguien, le pasas el billete y tiene premios de 2.000 o 7.000 euros". Pablo disfruta de ese momento de felicidad que puede ver en directo. Cuenta con especial ilusión que hace unos días "una chica vino a comprobar un décimo del Euromillón y tenía 7.500 euros. Se puso nerviosa y no sabía ni que hacer. Le expliqué que el boleto tenía que ir a cobrarlo al banco, que yo no se lo podía dar y no salía del asombro".

El reparto de la riqueza

Pablo Moralejo cree que estos pequeños premios son precisamente la "esencia original" de las loterías. "La idea original de las loterías en España es el reparto de la riqueza y siempre he creído que la mejor forma de hacerlo es con pequeños premios", detalla.

Así que, aunque lo gustaría dar ese gran premio que supone el Gordo, reflexiona sobre que son esos premios más modestos los que realmente ayudan y son una gran alegría a la larga para quien los gana. Así que estos hermanos seguirán repartiendo suerte en Zamora, día a día, con la misma ilusión del primer día. Bien por Internet, y a todos aquellos que acudan a su administración en el centro comercial Valderaduey.

