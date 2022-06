El Ayuntamiento de Benavente advierte de que si no recuperan los tres pediatras "habrá movilizaciones"

El Ayuntamiento de Benavente se suma a la reclamación de las madres de la ciudad y vuelve a reclamar a la junta soluciones reales y planificación ante la situación de falta de cobertura de las tres plazas de pediatras. "Si continúa la actual situación de precariedad del servicio de pediatría en Benavente y comarca, ante la ausencia de respuesta y soluciones por parte de la Junta de Castilla y León, nos veremos en la obligación de volver a convocar movilizaciones ciudadanas para exigir las mejoras sanitarias en el servicio de pediatría", ha advertido esta mañana el alcalde de Benavente, Luciano Huerga.

La situación precaria e insostenible de falta de cobertura de las tres plazas de pediatras fue denunciada por el Ayuntamiento en enero de 2021 y continúa. Las madres afectadas por la situación de mala cobertura sanitaria de sus hijos, el Gobierno Municipal y la ciudadanía de Benavente y Comarca en su conjunto, reclaman soluciones sanitarias reales y no parches para el servicio de pediatría.

Benavente y comarca tienen creadas tres plazas de pediatría porque precisamente se necesitan tres pediatras (1 Centro de Salud Norte y 2 Centro de Salud Sur) “para poder trabajar y dar el servicio sanitario en las debidas condiciones tanto para los pacientes como para los propios médicos”.

El alcalde ha declarado respecto de la situación del servicio de pediatría que "la situación actual que vivimos no está provocada por la ausencia de pediatras sino por la falta de previsión y desatención que tanto este servicio sanitario en particular como la sanidad pública de la comunidad en general se está viviendo durante los últimos años. Las madres y padres de la ciudad y comarca llevan más de un año y medio viviendo y sufriendo esta situación y han recogido más de 2000 firmas de apoyo para que los casi 2700 niños de Benavente y comarca entre los 0 a 14 años dejen de padecer padeciendo el progresivo proceso de desmantelamiento de la sanidad pública realizado por la Junta de Castilla y León. Las madres y padres de la comarca llevan un año y medio esperando una solución a la cobertura de todas las plazas de pediatras, teniendo una paciencia infinita, pero esto no puede seguir así. Los responsables sanitarios de la Junta tienen el deber y la obligación de hacer su trabajo y solucionar la situación de una vez por todas. No cabe seguir dando excusas o responsabilizar a otros de la gestión de sus competencias exclusivas, la situación se lleva prolongando desde hace un año y medio, siendo este un tiempo más que suficiente para haber cubierto las plazas.”

Por ello, piden públicamente a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León "una verdadera planificación", medios, certidumbres y la máxima seriedad en las actuaciones relativas a esta materia, tras haber permitido que se produjesen a la vez las vacantes de las tres plazas de pediatrías.

"Esta falta de pediatras es un hecho muy serio y lamentable que ha originado una preocupante situación por la falta de atención por personal médico especializado para los cerca de 2.700 niños y niñas de Benavente y Comarca y que no pude ser solucionado mediante la improvisación y la adopción de medidas puntuales insuficientes", indican en un comunicado.

Desde el Gobierno Municipal, en defensa de los derechos e intereses de la población de Benavente y comarca, piden a la Junta de Castilla y León "soluciones sanitarias reales y no parches transitorios. Queremos y merecemos unos servicios sanitarios dignos y adecuados para todos los grupos de edad, queremos y merecemos unos servicios sanitarios que no supongan una constante pérdida de calidad asistencial en un derecho básico como es la salud y, especialmente, queremos que se proteja la salud de nuestros niños pues son un bien tan preciado y escaso en estas tierras nuestras, precisamente por este tipo de políticas de pérdida de calidad en la prestación de servicios básicos que originan la emigración de nuestros jóvenes y la despoblación de nuestros pueblos".

