Izquierda Unida Zamora dedicará un sentido homenaje a Amable García en su fiesta anual

Izquierda Unida en Zamora retoma este 2022 su fiesta anual en la que será su quinta edición. Un evento que vuelve, tras dos años de parón a causa de la pandemia del COVID, y se celebrará el próximo sábado 4 de junio al Pabellón de La Josa en San José Obrero, con charlas, taller infantil, conciertos, y un sentido homenaje a Amable García y Miguel Zamorano.

El coordinador provincial de IU Zamora, Miguel Ángel Viñas; el responsable de Organización y Comunicación, David Viñas; y el miembro del Consejo Político Provincial, Jonatan de Anta han desglosado el programa de este evento político que IU Zamora celebra en San José Obrero desde hace cinco años. De hecho, Miguel Ángel Viñas ha relatado que este fue una celebración que se inició para conmemorar y reivindicar la formación de IU, pero "dado el éxito que tuvo, tanto con gente de Zamora como de fuera, decidimos celebrarla todos los años".

Viñas ha puesto en valor "el esfuerzo militante" para que esta fiesta salga adelante, y que celebran porque "entendemos que es un aporte a la ciudad y a las personas de izquierdas". El coordinador provincial la ha definido como un lugar de "debate de temas de actualidad, donde se dan otros puntos de vista que muchas veces no se ven".

Para ello tendrán el acompañamiento de compañeros de fuera de la provincia, "no solo para dar empaque sino que, como militantes no sabemos de todo, tenemos opiniones distintas y es un modo de formarnos todos políticamente". De hecho, Viñas ha detallado que en este evento estará presente el responsable de Política Municipal en la dirección federal de IU, Rubén Pérez, quien es contrario a la línea política seguida por Izquierda Unida en Zamora; o varios miembros de IUCyL, afines a la línea de Juan Gascón.

Programa de actividades

El programa incluye el habitual saludo del coordinador provincial del IU Zamora, Miguel Ángel Viñas, a las 11 horas; seguido del taller infantil Cocinando cuentos, a las 12 horas. Además, la jornada incluye una exposición sobre la novela gráfica y el cómic durante la república, acompañada de una charla sobre la República, la Memoria Histórica y la cultura, a cargo de Pedro María Fernández Sandino y con la duda de la presencia de Cayo Lara, quien tiene un problema familiar y del que no se asegura su participación.

A las 14 horas se celebrará el acto donde se entregan los carnés del partido, para luego, a las 18.30 horas, empezar con la charla sobre la situación del Sáhara y el papel de la mujer en la lucha del pueblo saharaui con Mohamed Labat y Jadiyatu El Mohtar. Sobre este punto, Miguel Ángel Viñas ha defendido la necesidad de esta charla, para que no "quede en la sombra esta otra guerra". IU Zamora ha querido reafirmar su postura de apoyo al pueblo saharaui y afear al Gobierno de España que "en este caso sí vaya en contra de los mandatos de la ONU, como si se siguieran o no dependiendo de qué conflicto sea". "Parece que hay pueblos que existen y otros que no", añadía Viñas.

A las 19.30 horas se vivirá uno de los momentos más emotivos con el homenaje a Amable García y Miguel Zamorano. Un acto que "se merecen como militantes, pero también por todo lo que han luchado por la sociedad zamorana, por algo que creían sin buscar nada a cambio". Viñas ha destacado el cariño que Zamora tenía a Amable García y lo consternada que quedaron los vecinos tras su fallecimiento. En este homenaje se contará con la presencia de la hermana de Amable, además de otros miembros de su familia.

Luego se continuará con el evento central, el mitin a cargo de Francisco Guarido, Miguel Ángel Viñas y José Antonio García Rubio, quien fuera la cabeza de lista de La izquierda necesaria, el sector crítico de Izquierda Unida, contrario a la unión con Podemos, y que se presentó contra Alberto Garzón en la Asamblea General de la formación.

El día finalizará con el concierto de tres grupos zamoranos (La Milker Band, Titis Twister y Baxtards), a las 22.30 horas.

