El Ayuntamiento de Zamora abre la convocatoria de ayudas para la creación de empresas en la ciudad

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Zamora ha aprobado hoy la primera convocatoria anual de subvenciones a la creación de empresas en la ciudad, a las que podrán acogerse todas aquellas sociedades y empresas constituidas entre el 1 de abril de 2021 y el 31 de enero de 2022, y que hayan efectuado una inversión mínima de 6.000 euros para la puesta en marcha de su proyecto empresarial.

Las ayudas se destinan tanto a la financiación de las inversiones realizadas como a los gastos de alquiler del local y pueden alcanzar hasta un máximo de 9.000 euros en la inversión y cubrir hasta el 80% de los gastos del alquiler.

Además, son compatibles con las que puedan percibir de otras administraciones públicas, siempre que la cuantía global de las subvenciones no supere el coste de la inversión. Los negocios o empresas beneficiarias deberán estar radicadas en el término municipal de Zamora y su sede no puede estar en una vivienda particular o compartirla con otra empresa.

El presupuesto aprobado hoy para esta primera convocatoria de 2022 es de 53.000 euros para las subvenciones al alquiler y de 75.000 euros para la inversión. Las empresas beneficiarias deberán generar al menos un empleo nuevo, bien como autónomo o un contrato laboral a jornada completa y al menos un año de duración.

Las ayudas a la inversión son para empresas de nueva creación, quedando excluida por lo tanto la ampliación de una actividad ya existente, y en el caso del arrendamiento se excluyen aquellos en los que el arrendador tenga relación de parentesco de hasta segundo grado con el titular de la oficina o local. Las solicitudes para acogerse a estas ayudas podrán presentarse en el plazo de veinte días naturales desde la publicación de la convocatoria aprobada hoy en el BOP.

