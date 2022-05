Veinte comercios llenan la Plaza Mayor de Benavente en la nueva edición de la Feria del Stock

Esta mañana ha dado comienzo una nueva edición de la Feria del Stock y pequeño comercio que se celebra en la Plaza Mayor de Benavente con el apoyo de la CEOE- CEPYME Benavente. Una feria que ha retrasado su inicio a la jornada del domingo debido a una meteorología adversa que obligaba a suspender el inicio del evento programado para la tarde del sábado.

La iniciativa ha reunido a una veintena de comercios locales de diferentes sectores que pondrán a la venta sus productos en la céntrica plaza benaventana a un coste menor como ha indicado la edil de Comercio, Sandra Otero.

La feria contará, además, con una serie de talleres organizados para los más pequeños a partir de 5 años y actuaciones musicales a cargo de la escuela de baile Marijose que pondrán la nota musical para amenizar la jornada comercial.

Fernando Marcos, concejal de Seguridad Ciudadana y Relaciones Institucionales, ha participado en el acto inaugural junto a la edil de Ferias y Comercio y ha indicado que "estas actividades son necesarias para recuperar la actividad económica y reactivar el tejido empresarial de la ciudad después de la situación pandémica que hemos vivido".

Desde la Concejalía de Ferias y Comercio, su concejala Sandra Otero, ha indicado que "esta feria está concedida para apoyar y potenciar, más si cabe, el comercio local que es un pilar fundamental de nuestra economía y nuestra ciudad". La concejalía ha agradecido la colaboración de CEOE-CEPYME Benavente y la participación de los comercios que apostaron el pasado año para recuperar esta feria tras la COVID-19 y a aquellos comercios que se han sumado en esta edición. "Es un hecho que el comercio y el sector servicios es vital en esta ciudad y comarca. Lamento mucho no haber podido celebrar la feria en la jornada de ayer, pero las previsiones eran muy desfavorables, aunque en parte me alegro de no haberla celebrado porque por la noche la situación ha sido muy complicada y el material de los stands podía haberse estropeado".

Del mismo modo, ha querido "agradecer el esfuerzo de los participantes de estar solamente hoy, sabemos que es un sobreesfuerzo" y para finalizar ha animado "a toda la gente a que se acerque y disfrute de una jornada de compras, porque aquí podrá encontrar todo lo que necesitan y además a un precio más asequible".

