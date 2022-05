El PSOE acusa a Francisco Requejo de ser "uno de las presidentes de diputación menos transparentes de España"

El portavoz del Grupo Socialista, Eduardo Folgado lanza unas duras acusaciones contra el presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Francisco Requejo, al que acusa de ser "uno de las menos transparentes de España".

Unas afirmaciones que realiza tras analizar el reciente índice de transparencia de la plataforma Dynamic Transparency (DYNTRA) que sitúa a Requejo en el puesto 44 de un total de 52 diputaciones y cabildos insulares de España evaluados, "incumpliendo 26 de los 35 indicadores de transparencia, es decir, el 74,29%".

Desde el inicio del actual mandato en julio de 2019 el Grupo de Diputados Socialistas viene denunciando "la falta de transparencia" de la Diputación Provincial, en este caso denuncia que una vez analizada la comparativa y los indicadores de la Plataforma de Transparencia Dyntra "queda más que ratificada".

Eduardo Folgado ha analizado "con perplejidad" todos los indicadores de seguimiento de la Plataforma Dyntra, y asegura que "la falta de transparencia acreditada del equipo de Gobierno PP-Ciudadanos supone además el incumplimiento" de lo preceptuado en la Ley La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Requejo incumple en 2022 el 55% del apartado relativo a los indicadores de "Transparencia sobre el cargo" y el 0%, es decir, no cumple ningún indicador, en los otros cuatro apartados de indicadores: "Personal de confianza", "Comunicación pública", "Participación y comunicación ciudadana" y "Transparencia económica financiera".

También asegura que Requejo "pulveriza" el anterior Índice Dyntra de Transparencia de la Diputación pasando de un incumplimiento del 58,20% al 74,29% actual. Folgado indica que el Índice Dyntra 2022 empeora el de valoración de la transparencia de las Diputaciones de 2020 que situaba a la de Zamora en el puesto 42, incumpliendo el 58,20% de los indicadores.

La Diputación Provincial ya figuraba en el anterior Índice de Transparencia Dyntra como una de las menos transparentes de España con un puesto 42 de un total de 52 diputaciones y cabildos insulares de España evaluados, incumpliendo 110 de los 189 indicadores, es decir, el 58,20%.

La Diputación de Zamora incumplía en el anterior estudio el 58,20% de los indicadores Dyntra, es decir, 110 de los 189, distribuidos en sus seis bloques de análisis.

Así es el análisis de los "incumplimientos"

Folgado enunera "todos los incumplimientos" de Requejo en el Índice de Transparencia Dyntra 2022 de la siguiente manera:

1. Bloque de Transparencia sobre el cargo incumple el 55%

En lo que se refiere al apartado "Transparencia sobre el cargo" incumple el 55% de los indicadores, al no informar ni publicar sobre 11 de estos 20 indicadores:

- Los documentos justificativos de las titulaciones de su currículos vitae (Cursos, estudios universitarios, postrados, etc.).

- El importe de los gastos de viaje y dietas del presidente/a

- Las indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono de los cargos

- Las resoluciones dictadas por el órgano competente sobre la compatibilidad de las actividades privadas a realizar por el presidente/a

- La declaración de la renta

- La liquidación de los Impuestos de Sociedades y Patrimonio

- Los recursos asignados para el desarrollo de su actividad (vehículo oficial, chofer, teléfono, etc.)

- Se publican los beneficios sociales y pagos en especie que recibe el presidente/a

- Se publican los regalos que recibe el presidente/a

- Publica, tiene o está suscrito a un Código Ético y de Buen Gobierno

- El historial de las legislaturas en las que ha sido miembro del Gobierno

2. Bloque Personal de confianza incumple el 100%

En lo que se refiere al apartado de "Personal de confianza" incumple todos los indicadores, al no informar ni publicar sobre ninguno de ellos, 0 de 3 indicadores:

- La relación de cargos (puestos) de confianza del presidente/ha contratado y el importe individual de sus retribuciones

- La nómina del personal de confianza a cargo del presidente/a

- El currículos del personal de confianza a cargo del presidente/a

3. Bloque Comunicación pública incumple el 100%

En lo que se refiere al apartado "Comunicación pública" incumple todos los indicadores, al no informar ni publicar sobre ninguno de ellos, 0 de 6 indicadores:

- Las redes sociales del presidente

- La agenda del presidente/a

- Cuenta un Blog Personal el presidente/a

- Se publican noticias y/o notas de prensa sobre la actividad del presidente/a

- Dispone de un canal de videomarketing integrado con publicaciones frecuentes sobre la actividad del presidente/a

- Publica la rendición de cuentas de los compromisos adquiridos en su programa electoral o pacto de gobierno.

4. Bloque Participación y colaboración ciudadana incumple el 100%

En lo que se refiere al apartado "Participación y colaboración ciudadana" incumple todos los indicadores, al no informar ni publicar sobre ninguno de ellos, 0 de 4 indicadores.

- E-rulemaking: Se permite a los ciudadanos/as colaborar o enmendar dichos documentos en el periodo de aprobación y revisión plenaria

· Existe alguna herramienta que permita a los ciudadanos/as realizar propuestas al presidente/a

- Dispone de buzón del presidente/a

- Dispone de canales de comunicación online con la sociedad civil y la ciudadanía

5. Bloque Transparencia económico-financiera incumple el 100%

En lo que se refiere al apartado "Transparencia económico-financiera" incumple todos los indicadores, al no informar ni publicar sobre ninguno de ellos, 0 de 2 indicadores:

Se publican las donaciones que el presidente/a realiza a su partido u organizaciones afines a éste/a

- Publica las facturas o contratos de los recursos públicos empleados

