Enrique Oliveira presenta su candidatura a la Cámara de Comercio con empresarios “sin vinculación ideológica”

J. D. S. / Ical.- El presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora, Enrique Oliveira, presentó hoy una candidatura a las elecciones para la renovación de los órganos de gobierno de la entidad formada por empresarios “independientes y sin vinculación con ninguna corriente ideológica”.

“No nos presentamos para defender los intereses particulares de nuestras empresas o de asociación alguna a la que pertenezcamos. Somos empresarios que no nos consideramos superiores a nadie, que tenemos el interés de que la Cámara ayude a mejorar la situación de la provincia con proyectos y propuestas que generen valor para toda la sociedad y aportar nuestra experiencia en el mundo de la empresa para ayudar a mejorar la situación económica y social que tenemos”, recalcó.

“Iremos a la Cámara con la humildad y respeto a una entidad centenaria por la que han pasado empresarios ilustres de nuestra provincia, que siempre pusieron por encima de sus intereses los de la Cámara y los empresarios a los que representaban, que mantuvieron la independencia de la Institución de los avatares de la política y de grupos de poder porque quienes se sentaban allí eran empresarios y empresas cuyo único objetivo era defender los intereses del sector empresarial porque entendían que unidos, ayudaban al desarrollo económico y social de nuestra provincia”, añadió.

Enrique Oliveira explicó que algunos de los empresarios que le acompañan en la candidatura presentada hoy ya colaboraron con él durante los últimos años, marcados por la pandemia. “En este mandato, a pesar de las adversidades de la pandemia, la Cámara ha estado desde el primer momento al lado de las empresas de la provincia para continuar con la labor de ayudarlas y seguir con sus programas y proyectos en materia de emprendimiento, formación e innovación internacionalización”, destacó.

2,5 millones de subvenciones

En este contexto, hizo hincapié en que la Cámara gestionó durante el último cuatrienio 2,5 millones de euros de subvenciones, de los que más de 1,5 correspondieron a fondos europeos para programas de internacionalización, innovación y formación, además de realizar 160 actividades formativas para 3.057 alumnos, con 6.255 horas de formación. “La creación de 338 empresas en la Ventanilla Única Empresarial ha generado 358 empleos. Hemos tenido 2.133 usuarios del servicio de creación de empresas. Asimismo, 789 empresas han sido beneficiarias de acciones en materia de internacionalización y 1.195 empresas han utilizado el servicio de asesoramiento en materia de comercio exterior”, precisó.

“Nuestra prioridad es que la Cámara sea la referencia de las empresas de la provincia en las principales áreas en las que, con nuestra experiencia, podemos ayudar a mejorar su competitividad”, rubricó.

Enrique Oliveira recordó que la Cámara de Comercio “no es una entidad privada ni una asociación”, sino una corporación de derecho público con funciones “muy claramente definidas” en una ley estatal y en una ley autonómica. “En ellas, nos delegan a los empresarios de la provincia de Zamora la representación de los intereses generales del comercio, la industria y los servicios y su gestión”, subrayó.

“En la Cámara de Comercia siempre han estado representadas todas las empresas, elegidas democráticamente, en un proceso transparente y tutelado por la Junta de Castilla y León, lo que garantiza el cumplimiento de la normativa vigente para todos los que estamos allí, representando a nuestros sectores económicos”, agregó.

Del mismo modo, comentó que, recientemente, se produjo una interpretación errónea de declaraciones en el marco de una rueda de prensa sobre otro asunto. “Yo dije textualmente ante una pregunta que me encontraba sorprendido e indignado porque lo personalicen en una guerra contra mi persona, no que me indignara que se presentaran empresas a las elecciones de la Cámara. Hasta ahí podíamos llegar”, puntualizó.

“Transparentes y democráticas”

“Si por algo se caracterizan las elecciones a la Cámara es por ser transparentes y democráticas y a las que todos aquellos que cumplan los requisitos legales pueden acudir libremente. Estaríamos todos nosotros encantados y orgullosos de que se presente el mayor número de candidaturas posible y de que, además, en caso de que haya que ir a votaciones, que acudiera de manera generalizada el empresariado de la provincia a las urnas y participaran en el proceso electoral”, insistió.

En este sentido, Oliveira incidió en que “eso demostraría el interés del sector empresarial por su Cámara de Comercio y por tener una cámara fuerte, competente y que ayude a las empresas a mejorar su competitividad que, por otro lado, es lo que lleva haciendo desde hace más de cien años” y apostilló: “Quiero trasmitir a todo el sector empresarial de la provincia que queremos contar con su apoyo en esta singladura que afrontamos con ilusión y a la que dedicaremos parte de nuestro tiempo y esfuerzos sin esperar nada a cambio”.

Por último, el presidente de la Cámara expresó su deseo de que la acción de los empresarios que estén en esa organización y de los proyectos que se acometan en unidad “redunden en beneficio del sector empresarial”, lo que “debe ser nuestra prioridad para hacernos escuchar en los centros de toma de decisiones que nos afectan a nosotros y a toda la sociedad zamorana”.

“Acudimos a estas elecciones con el compromiso de ayudar y colaborar para que la Cámara sea la valedora y la garante de que la voz de todos los zamoranos sea escuchada en las más altas esferas, donde se debatan asuntos que nos afectan a todos nosotros”, concluyó.

