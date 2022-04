Martínez-Maíllo asegura que Marlaska es un ministro rechazado por asociaciones y colectivos

“Es difícil encontrar una asociación o colectivo que no se haya sentido decepcionada por la gestión del ministro Marlaska”, ha comenzado Fernando Martínez-Maíllo su intervención en la defensa de la moción del GPP que pide al Gobierno modificar la política penitenciaria con los presos de ETA, no utilizándoles como moneda de cambio por los apoyos de Bildu al Gobierno.

El portavoz de Interior del GPP ha criticado duramente la gestión del ministro del Interior, el “peor valorado de toda la historia”, que en vez de transmitir seguridad, “hace exactamente todo lo contrario, incluso ha incitado al odio criminalizando a determinados colectivos”. “Algunos socialistas están de acuerdo con la dimisión del ministro”, ha afirmado, para añadir que no puede ni realizar actos públicos por las pitadas que recibe de los ciudadanos, “cosa que no nos agrada”, ha asegurado Maillo.

Fernando Martínez-Maíllo ha denunciado un cambio en la política penitenciaria del Gobierno en cuanto al acercamiento de presos etarras, “tienen que reconocer tanto el PSOE, el ministro y el presidente del Gobierno, que ha habido un cambio en la política penitenciaria y su gran error es ni siquiera reconocerlo”.

El senador por Zamora ha explicado que el cambio se debe a una decisión política “que reconoció el propio ministro en sede parlamentaria en febrero de 2019” y ha explicado que, a los presos de ETA se les está reconduciendo a cárceles en el País Vasco o cercanas, “cuando muchos de ellos no han colaborado con la Justicia, ni han pedido perdón. “Ese cambio se hace por una voluntad política derivada del nuevo escenario en el que nos encontramos, tenemos derecho a pensar que se hace por conseguir el apoyo de BILDU”, ha afirmado.

Acuerdo con Bildu

Maíllo ha preguntado ¿dónde se puede leer el acuerdo que tiene Bildu y el Gobierno de Sánchez?” y ha recriminado al PSOE que hablen mucho del acuerdo del PP con VOX en Castilla y León, que, sin embargo, está publicado. “Ocultan una realidad que todo el mundo conoce y sabe. Tengan la valentía de decir que han tomado una decisión de que como ETA ya no mata, tiene la necesidad de acercar a los presos a cárceles vascas”.

El portavoz popular en la Comisión de Interior del Senado, ha recordado los mensajes de WhatsApp entre el director de Instituciones penitenciarias y el entorno de ETA, sobre los beneficios penitenciarios a los presos, para lamentar la poca trascendencia que han tenido. “Por eso, las víctimas del terrorismo están ofendidas y le han retirado la medalla al ministro Marlaska. Por eso, les critican porque no quieren dar a conocer el acuerdo que tienen con Bildu".

379 asesinatos pendientes por resolver en España y se pregunta Martínez Maillo, “¿un Estado debe y puede renunciar a saber y conocer quienes han sido los autores de dichos asesinatos, renunciar a que esos, que están en prisión no colaboren con la Justicia para aclarar la autoría de esos asesinatos y encima se les otorguen beneficios penitenciarios? No piden perdón, ni siquiera colaboran en esclarecimiento de los hechos, ¿qué clase de arrepentimiento es ese? No puede ser que un Gobierno esté pactando con un partido que no condena la violencia”.

Equiparación salarial

En cuanto a otros puntos de la moción, el PP pide abrir negociaciones con las asociaciones representativas de los funcionarios de prisiones a fin de acometer una paulatina equiparación salarial, como ya realizó el Gobierno del PP, la retirada de la nueva ley de Seguridad Ciudadana que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, así como el cumplimiento estricto de los acuerdos alcanzados en el documento de equiparación salarial suscrito entre el anterior Gobierno y las asociaciones y sindicatos de la Guardia Civil.

“No hay libertad sin seguridad y la garantía de que haya libertad es que haya unas FCSE cuya fuerza está en el imperio de la ley y que su actuación está sometida a la revisión por parte de la judicatura”. “La contraposición de poderes forma parte de nuestra democracia” ha afirmado el senador popular, “Las FCSE no agreden la libertad, lo que hacen es proteger la libertad de todos nosotros”

Por último, Maíllo ha pedido reforzar la lucha contra la inmigración ilegal, con más medios y personal y con una política internacional clara respecto a este grave problema.

