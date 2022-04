La comarca de Zamora que no quiere convertirse en un estercolero

La Asociación Pueblos Unidos de la comarca de Tábara ha celebrado este sábado una nueva concentración en contra de las granjas industriales porcinas. "Sabemos muy bien cuál es nuestro objetivo: no queremos que nuestros pueblos se inunden de macrogranjas y purines, cargándose el futuro del medio rural. No queremos acabar como algunos pueblos de nuestra querida Zamora, en los que ya es necesario el suministro de agua potable pues la contaminación del agua ha alcanzado tales niveles que no se puede beber en las casas. Lo niegan, pero los hechos hablan por sí mismos", señala la organización convocante, que cree que la implantación de las granjas industriales es "la estocada final para los pueblos en los que se ubican".

"Las granjas no crean empleo, no atraen población. Consiguen justamente todo lo contrario, pues frenan cualquier desarrollo económico alternativo. Donde hay macrogranjas difícilmente habrá negocios, de hostelería, por ejemplo, y será imposible que se desarrolle cualquier propuesta de turismo rural", sostiene. "A todo ello se le suma la contaminación del aire, de las tierras y del agua derivada de los vertidos de purines. No es algo que nos inventemos sino que está demostrado científicamente y qué vecinos de Zamora ya lo están sufriendo de primera mano".

Por todo ello, la Asociación Pueblos Unidos de la comarca de Tábara vuelve a pedir a la Junta con motivo del cambio de Gobierno en Castilla y León una moratoria en la instalación de las granjas industriales porcinas. "Se trata de paralizar cualquier tipo de proyecto o autorización hasta analizar en profundidad el impacto que las macrogranjas ya instaladas tienen sobre nuestro territorio" y de actuar de forma "preventiva", ya que aseguran "de nada sirve poner soluciones cuando se genera un problema que podía haberse evitado y que se había denunciado con anterioridad. No queremos que se reconozca que teníamos razón cuando se vea la contaminación, cuando se compruebe que los pueblos se vacían al mismo ritmo al que se llenan de granjas industriales porcinas".

La asociación recuerda a la Junta de Castilla y León que el medio rural no lo componen sólo ganaderos y agricultores, sino que la economía del medio rural "es mucho más que la economía agraria" y que, además, la ganadería industrial en cualquiera de sus vertientes, "ahoga a pequeñas y medianas explotaciones. No hay decisión posible: o cierran sus explotaciones o entran en las integradoras".

"Los grandes proyectos industriales se venden muy bien pero cuando agotan el negocio, se cierran. Y los que se han estado llenando los bolsillos se van dejando tras de sí deudas y a un ganadero que ya no puede levantar ni mantener su negocio". Por ello, desde la Asociación Pueblos Unidos de la comarca de Tábara aseguran que seguirán movilizándose para mostrar su rechazo a este tipo de proyectos industriales y presentando pruebas "de todo aquello que denunciamos, de la contaminación y de la pérdida de población".

"Vamos a utilizar cuanto recurso esté en nuestras manos y ya os avanzamos que hemos iniciado acciones judiciales contra las Administraciones Públicas. El problema, porque es un problema, de la instalación de macrogranjas porcinas en nuestros municipios acabará en un contencioso administrativo. La comarca de Tábara no quiere convertirse en un estercolero".

