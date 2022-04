La procesión del Cristo de la Buena Muerte se suspende por primera vez en su historia con enfado del público

Zamora vivía ayer un Lunes Santo muy amargo. La lluvia impedía el regreso de dos de sus procesiones: La Tercera Caída y la Buena Muerte. La primera quedaba cancelada ante la lluvia que no cesaba a la hora de la salida de la procesión y que se sustituía por un evento en el interior de la Iglesia de San Lázaro. Algo que los hermanos de esta cofradía ya habían sufrido años anteriores.

Pero el hecho histórico estuvo en la madrugada de anoche. Por primera vez en su historia, la Hermandad Penitencial del Cristo de la Buena Muerte decidía no salir en procesión para preservar su imagen, una exquisita obra de Ramón Abrantes y restaurada hace solo un año. Si bien a las 00.00 horas no llovía, las previsiones indicaban que la lluvia haría su aparición sobre la 1 de la madrugada, en pleno recorrido y con intensidad, por lo que la Hermandad tomaba la decisión de celebrar el canto de Jerusalem, Jerusalem, en el interior de la Iglesia de San Vicente y no salir en procesión. Algo que dejaba confundidos y sorprendidos a los zamoranos y visitantes que aguardaban en los exteriores de la plaza del Fresco, y que se quedaron atónitos cuando conocieron la suspensión.

Tal fue el enfado de algunos presentes, que no estaban de acuerdo con la suspensión de esta procesión, que los hermanos de la Buena Muertes tuvieron que salir del templo escoltados por varios agentes de la Policía Municipal, para evitar altercados. Si bien, finalmente, el público se fue dispersando y todo quedó en un triste Lunes Santo, otro año más, sin procesiones.

