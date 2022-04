Una veintena de familias zamoranas abren sus casas a los niños saharauis en su época más delicada

La asociación Zamora con el Sáhara recupera su iniciativa más importante y esperada: Vacaciones en paz. Una veintena de niños saharauis volverán a pasar los dos meses de verano (julio y agosto) con familias de Zamora, fuera de los campamentos de refugiados en los que habitualmente viven. Una forma de dar un respiro a las duras condiciones de vida de estos pequeños y que tengan la oportunidad de recibir asistencia médica, cuidados y enseres por parte de las solidarias familias participantes.

La presidenta de la asociación, Inés Prieto ha explicado que, tras dos años de pandemia, la organización vuelve a poner en marcha este programa, donde una veintena de niños de siete y ocho años viajarán hasta Zamora para pasar el verano con las familias participantes. En esta ocasión y con el contexto actual con Marruecos, solo se permitirá la salida a los nacidos en 2014, y las familias participantes habrán tenido que completar toda la documentación necesaria a finales de mayo, y no en junio como habitualmente. Una circunstancia que ha dificultado las esperanzas de Zamora con el Sáhara de alcanzar este año la media centena de participantes.

Actualmente, a los participantes habituales, se suman diez familias nuevas, e Inés Prieto ha hecho un llamamiento de última hora a parejas, matrimonios, familias monoparentales, y demás interesados a participar, para que se pongan en contacto con la asociación cuanto antes. Los medios de contacto son el correo electrónico zamoraconelsahara@gmail.com y el teléfono 639071864. Los únicos requisitos necesarios para participar son "tener voluntad", y pasar los exámenes del equipo de psicólogos y especialistas que colaboran con la asociación y validan a los interesados.

Rechazo a la decisión del Gobierno de España

El giro político que hace unas semanas tomaba el Gobierno de España con respecto a la autodeterminación del Sáhara y su proceso de referéndum por su independencia ha sido para esta asociación zamorana "un auténtico mazazo". Inés Prieto explica que "no nos lo esperábamos y no lo entendemos". La presidenta de Zamora con el Sáhara asegura que la postura tomada por Pedro Sánchez "no es el pensamiento del pueblo español", y que se demuestra con asociaciones como la suya y la buena relación que el Frente Polisario mantiene a nivel regional, provincial y nacional. "Siempre nos hacen llegar desde los campamentos de refugiados que la cooperación española es impresionante", añadía.

Sobre la continuidad de este programa de ayuda a los niños saharauis, Inés Prieto no se aventura a dar una respuesta. Eso sí, ha indicado que, al igual que se ha estado haciendo durante los dos años de pandemia, "seguiremos enviando ayuda directa, con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora y la Diputación Provincial, a los campamentos".

De hecho, a la presentación de Vacaciones en paz acudía el concejal de Juventud del Ayuntamiento de Zamora, Sergio López, quien aseguraba que el Consistorio zamorano está "encantado" de poder colaborar con esta iniciativa y valoró "la importancia que tiene con el pueblo saharaui y más en este contexto, tenemos una deuda histórica con el Sáhara que debemos subsanar". Además, Sergio López añadía que el Ayuntamiento está abierto a ayudar a los refugiados que lo necesiten "vengan de donde vengan".

Finalmente, el secretario de la Fundación Caja Rural, Feliciano Ferrero, como colaborador de esta iniciativa, se alegró por la vuelta de los niños saharauis a Zamora y animó a las familias zamoranas a colaborar.

Sigue los temas que te interesan