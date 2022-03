El Trofeo Caja Rural se queda en casa gracias al triunfo de Pablo García en Zamora

El intenso fin de semana para el equipo Caja Rural-Alea se completó con la victoria de Pablo García en el Trofeo Caja Rural-GP San José de Zamora, donde se impuso en el grupito de cinco corredores que se iba a jugar la gloria en línea de meta. Es su primer triunfo de la temporada y el quinto del equipo hasta la fecha, después de suceder en el palmarés de la prueba zamorana al hoy profesional Calum Johnston, ganador en 2021.



La carrera arrancó sin sobresaltos, con tímidos movimientos que no inquietaban al gran grupo. Hasta que apareció el viento, dejando por delante a un grupo de dieciséis unidades con buena parte de los favoritos a la victoria. El pulso con el pelotón estaba servido, negociando diferencias nunca superiores al minuto.



Fue en la subida a Villadepera cuando la escapada saltó por los aires en las rampas más duras, dejando en cinco unidades el grupo cabecero. Juntos llegaron a la última subida a Muelas de Pan y ahí fue Pablo García quien lanzó el ataque definitivo que le acabó llevando a la victoria, por delante de Noel Martín y Fran García Rus.



Pablo García ha declarado que "ha sido una carrera larga, de mucho desgaste y que se ha roto muy pronto. En esas condiciones me desenvuelvo bien y cuando nos hemos ido por delante sabía que podíamos llegar. Ha habido un par de momentos en los que nos cantaban por radio diferencias de 15-20 segundos, pero volvíamos apretar el ritmo y volvíamos a abrir hueco. En la última subida me han respondido bien las piernas y parece que el trabajo empieza a salir a la luz. Sabía que tenía que arrancar de lejos porque en el sprint tanto Rus como Noel tenían más opciones".



Por otra parte, el otro bloque de corredores de Caja Rural-Alea en competición en el día de hoy en Estella tuvo a Iñaki Díaz como punta de lanza, peleando con los mejores y colándose en el top-10 de la jornada. La cruz llegó con una caída que dejó fuera de juego a Jan Castellón, Jon Erdozia o Abel Balderstone, ganador en Laukiz en el día de ayer.

