El PSOE de Andavías exige que la Diputación cumpla con la construcción de un nuevo viaducto sobre la vía del AVE

Tras la adjudicación de la Diputación Provincial de las obras de reposición de los elementos de contención en la carretera ZA-P-1405, en el término municipal de La Hiniesta coincidiendo con el paso sobre el trazado ferroviario de la línea de Alta Velocidad, 21 meses después de producirse el accidente mortal, las concejalas del PSOE en el Ayuntamiento de Andavías, Laura Gago y Helena Mateos, y el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Eduardo Folgado, han lamentado que "la Diputación haya tardado casi dos años en solventar de manera provisional un grave problema de seguridad vial".

Laura Gago, Helena Mateos y Eduardo Folgado van más allá al denunciar que en noviembre de 2021, el vicepresidente y responsable del Área de Obras de la Diputación, José María Barrios, anunció públicamente la inminente construcción de un nuevo viaducto para dar solución a los problemas de seguridad derivados del trazado de la carretera y de las deficiencias del actual viaducto.

"Pues bien, Barrios ha vuelto a mentir a los vecinos de la zona y pretende resolver definitivamente este asunto con unos arreglos que deberían de haberse realizado hace 21 meses, olvidando el proyecto comprometido de nuevo trazado de la carretera y nuevo viaducto sobre la línea de AVE, que es lo que verdaderamente se necesita y lo que reclaman los vecinos que a diario transitan por esta vía", indica el PSOE en un comunicado.

En este sentido, incide el PSOE en que "después de 21 meses desde que se produjera el accidente la pasividad negligente de la presidencia compartida de Barrios y Requejo con la complicidad, también negligente, del alcalde de Andavías y diputado provincial, Antonio Iglesias, han sido las "líneas de actuación" del equipo de Gobierno PP Ciudadanos en la Diputación". Y recuerdan los socialistas, que tras el accidente mortal del 2 de junio de 2020, donde un todoterreno se precipitó a las vías del AVE tras caer por dicho puente, el PSOE denunció en noviembre de 2020 "la inacción de la Diputación Provincial de Zamora al constatar que desde el mes de junio no se había tomado ninguna medida para la reparación del viaducto tras el accidente mortal más allá de la instalación de un semáforo de prioridad de circulación en ambos sentidos y el vallado de la zona con una protección mínima de conos y barreras New Jersey de plástico".

Las denuncias del PSOE han sido reiteradas sobre un problema que generaba y sigue generando a diario multitud de situaciones de riesgo para los vecinos de las comarcas de Tierra del Pan, Aliste y Alba que circulan por esta carretera "porque el Área de Obras provincial no solo no ha resuelto el problema de seguridad en el tráfico, sino que incluso llegó a retirar los semáforos que no funcionaban, encendiéndose simultáneamente los mismos colores, lo que a diario generaba otra multitud de riesgos añadidos de accidente, semáforos que se volvieron a instalar tras la denuncia de las concejalas del PSOE en el Ayuntamiento de Andavías, haciéndose eco del clamor vecinal".

Para el PSOE la reparación que se anuncia ahora resolverá los problemas más acuciantes de seguridad, pero consideran que "es un recurso provisional que no resuelve los graves problemas endémicos" del trazado y del actual viaducto que requieren de la ejecución del proyecto de nuevo trazado y puente "prometido en noviembre de 2020 por Barrios". Por ello, Eduardo Folgado exige a José María Barrios "que cumpla con su palabra dada y deje de mentir a los vecinos de Tierra del Pan, Aliste y Alba. Si no hubiera sido por la permanente denuncia del PSOE Barrios no hubiera movido un dedo para poner en marcha el proyecto".

"Los vecinos de Tierra del Pan, de Aliste y de Alba llevamos 16 meses –subrayan Laura Gago y Helena Mateos- venimos sufriendo la incompetencia de la Diputación Provincial poniendo en riesgo la seguridad de quienes a diario transitamos por esta vía, incluidos autobuses escolares, ante la pasividad más absoluta de Barrios, Requejo e Iglesias". El portavoz del PSOE Eduardo Folgado ha anunciado que llevará este asunto al próximo Pleno de la Diputación "para que se agilicen todos los trámites y se solucione con la mayor urgencia y de manera definitiva este despropósito del PP-Cs con los vecinos de Tierra del Pan, Aliste y Alba".

