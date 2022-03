Montserrat Martí Caballé cancela su actuación en Zamora

La soprano Montserrat Martí Caballé ha cancelado su participación en el concierto jubilar que se celebrará mañana, 12 de marzo, en la iglesia de María Auxiliadora de Zamora, por motivos de salud. La solista lamenta su ausencia en el espectáculo musical dirigido por monseñor Marco Frisina y, en su lugar, actuará la también soprano Ana Lucrecia García.

Ana Lucrecia García

Nacida en Venezuela, comenzó sus estudios musicales como violinista. Después de adquirir experiencia como artista de conciertos con la Orquesta Sinfónica de Venezuela, en 1995 inició sus estudios vocales con Rosita Del Castillo. Poco después cantó el rol de Ortlinde en Die Walküre, dirigida por Gregor Buhl.

En 1998 se mudó a España para asistir a la Escuela Reina Sofía en Madrid, donde estudió con Alfredo Kraus y Teresa Berganza. También asistió a clases magistrales con Renata Scotto, Ileana Cotrubas, Tom Krause, Magda Oliveiro, Vincenzo Spatola.

Durante los primeros años de su carrera, trabajó con la Orquesta Nacional de España, Real Orquesta de Sevilla, Orquesta de Radio Televisión Española, Sinfónica de Galicia, Sinfónica Venezuela, Sinfónica de Santo Domingo, Sinfónica del Principado Asturias, y cantó en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, Teatro Monumental, Maestranza de Sevilla, Arriaga de Bilbao, Cervantes de Málaga, dirigida por Jiri Kout, Antoni Ros Marbà, García Asensio, Josep Pons, Víctor Pablo, Juanjo Mena, Vasily Petrenko, Álvaro Albiach.

En 2001 debutó con gran aclamación del público y de las críticas como Fiordiligi en Cosi Fan Tutte en el Palacio de Festivales de Santander y en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Posteriormente cantó Stabat Mater de Pergolesi con Teresa Berganza dirigida por Peter Csabá.

Luego fue Salud en una versión en concierto de La Vida Breve de Manuel de Falla con la Orquesta Nacional Lorreine, bajo la dirección de Jacques Mercier y Suor Angélica en una producción de la Universidad Alcalá de Heneres bajo la dirección escénica de Giancarlos Del Monaco.

Durante los siguientes años ha cantado Aída en Madrid y Segovia y en 2008 fue aclamada en su debut en Estados Unidos con la Ópera de Seattle con Aída, dirigida por Riccardo Frizza. Otras actuaciones destacadas incluyen Aída en Atenas, Oman, Qatar y Berlin Staatsoper; Don Carlo en Frankfurt y en Deutsche Oper Berlín; Mefistofele en Valencia, Attila en La Scala, en Terme di Caracalla en Roma, Palacio de las Artes en Budapest, Seattle y San Francisco, Aída y Nabucco en Arena di Verona, Norma en Salerno, I Masnadieri en Nápoles I due Foscari en Palermo.

En recientes temporadas cantó Nabucco, Macbeth y Il Trovatore en La Scala; Un Ballo in Maschera en Frankfurt; Attila en Theater an der Wien, de nuevo Nabucco y Aída en Arena di Verona; Aída en la Ópera Bastille en París y Teatro San Carlo en Nápoles; una versión en concierto de Attila en Varsovia; Stabat Mater de Dvorak con la Orquesta Filarmónica Radio Netherlands. Recientemente debutó en los roles de Santuzza (Cavalleria Rusticana) en el New National Theater en Tokio; Turandot en Dresden Semperoper y Amneris (Aída) en Arena di Verona. También cantó el Requiem de Verdi en el NCPA en Mumbai, Aída (rol titular) en Palau de les Arts en Valencia y en Teatr Wielki en Varsovia, así como en concierto con la Sinfónica de St. Louis.

