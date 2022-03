Doble cita de bandas zamoranas este fin de semana en La Cueva del Jazz

La Cueva del Jazz presenta una cita doble del XIX ciclo de grupos zamoranos este fin de semana con el concierto de Kirson el viernes y Backfire Skeletons el sábado, en un directo benéfico.

Kirson actuará a las 21.00 horas, con cinco euros de entrada. Un grupo de rock grunge stoner que surge a mediados de 2012 en Zamora. "Tengo que ir a ver a Kirson" era un eufemismo para referirse a esos pequeños recados que se hacen los viernes por la tarde, como comprar alcohol para un botellón y cosas así, medio ilegales y mal vistas. Tiene historia, suena bien y nos pega.

Backfire Skeletons se sube al escenario zamorano el sábado, a las 21.30 horas, a cuatro euros la entrada, que destinarán para recaudar fondos para la asociación SANAGUA ASPACE ZAMORA. Si no puedes ir al concierto, pero quieres colaborar con la asociación, también puedes comprar entrada de FILA 0, ingresando el dinero en el nº de cuenta ES14 3085 0011 1210 9650 3329

Backfire Skeletons es una banda de Punk Rock influenciada por grupos como The Generators, Social Distortion, U.S. Bombs.... Asociación sin ánimo de lucro dirigida a mejorar la calidad de vida de personas con parálisis cerebral y discapacidades afines de Zamora. SANAGUA ASPACE ZAMORA es una asociación sin ánimo de lucro dirigida a mejorar la calidad de vida de personas con parálisis cerebral y discapacidades afines de Zamora. Su objetivo es la atención integrada, es decir, no solo la atención a nivel físico, sino también en todos los ámbitos de la vida: social, laboral, educativo... de las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines de la ciudad de Zamora y provincia.

