El pleno de la Diputación de Zamora da luz verde a la financiación de 180 obras en la provincia

El pleno de este mes de la Diputación de Zamora ha dado luz verde al plan para la mejora y nueva construcción de Infraestructuras Deportivas, Culturales y de Parques Infantiles y Biosaludables que alcanzará una inversión de casi 3,5 millones de euros y de la que pueden beneficiarse hasta 180 actuaciones en los municipios de la provincia.

Se trata de un plan que viene con retraso y de ello se ha disculpado hoy en el pleno el diputado de Medioambiente y Obras ya que fue anunciado en el año 2020 y que no ha podido ejecutarse por retrasos burocráticos y la pandemia del coronavirus.

La cuantía final que alcanzan cada una de las tres líneas inversoras del plan son las siguientes: 1.312.500 euros para instalaciones deportivas, 945.000 euros para instalaciones culturales y 342.500 euros para parques infantiles o biosaludables. Como se ha dicho, estas cifras serán financiadas al 75 % por la Diputación y con una aportación del 25 % por parte de los propios ayuntamientos.

Los ayuntamientos podrán solicitar hasta dos líneas de actuación de forma que si no pueden entrar en una de ellas puedan optar a la otra, pero no podrán concurrir a las tres líneas al mismo tiempo. Tampoco entrarán en el Plan actuaciones relativas a materiales, redacción de proyectos etc. y en las obras con cargo al plan, los suministros no deberán suponer más del 40 por ciento del presupuesto.

En palabras del diputado "este Plan y junto a los Planes Municipales y el Fondo de Cooperación de la Junta se va favorecer una mejora muy sustancial de este tipo de infraestructuras municipales, puesto que en los otros planes los ayuntamientos suelen priorizar otras obras destinadas a servicios más básicos como pueden ser, por ejemplo, el abastecimiento". "La filosofía será primar más la recuperación de las instalaciones ya existentes que las de nuevas construcciones, pero también se valorarán, entre otros, aspectos como son la eficiencia energética y la accesibilidad de las personas con discapacidad", explicó Javier Faúndez.

En todo caso, añadió que se tendrán en cuenta otra serie de criterios como son el valorar más la mayor población del municipio, también será valorada más la dispersión de los ayuntamientos que cuenten con más anejos o, por ejemplo, en las instalaciones deportivas, el que sean utilizadas por clubes deportivos que estén inscritos en el registro de entidades deportivas de la Junta de Castilla y León.

La cuantía máxima financiada dentro del plan será de 25.000 euros para instalaciones deportivas, de 20.000 euros para instalaciones culturales y de 10.000 euros para parques infantiles o biosaludables. Si el ayuntamiento quiere suplementar el presupuesto de la obra con fondos propios, no habrá problema, según aclaró el responsable del Área de Medio Ambiente y Planes Provinciales.

Se ha previsto la fecha del 30 de octubre como tope para la ejecución de las obras y el 15 de noviembre para la justificación de éstas.

