El PSOE afea al Partido Popular "la deuda" que tiene con Tábara en salud pública y carreteras

Los candidatos socialistas Ana Sánchez, Inmaculada Gracia Rioja, José Ignacio Martín Benito, Carlos Fernández y Ana Ariza han comparecido junto al Centro de Salud de Tábara acompañados del alcalde de la localidad, Antonio Juárez y del presidente de la Plataforma en Defensa de la sanidad pública tabaresa. Pedro Monteso, donde han proclamado una defensa a ultranza de la sanidad pública en Zamora y en Castilla y León frente a la política de recortes y deterioro del Partido Popular.

Inmaculada García Rioja ha expresado el compromiso del PSOE y de Luis Tudanca con la sanidad pública “para reabrir los consultorios, para dotar de recursos humanos médicos y sanitarios a los Centros de Salud en el Medio Rural”.

La candidata y vicesecretaria General del PSOE de Zamora ha afirmado que "nuestra sanidad pública, la sanidad pública de Zamora y de Castilla y León está herida de muerte. Y cuando digo herida de muerte significa que no funciona si no abrimos los consultorios locales, si no hay contacto del médico con el paciente de una manera integral, no solo telemática, no solo a través de la recta electrónica, sino ese contacto cuerpo a cuerpo que debe ser el sanitario con sus pacientes”. “Si la puerta de entrada al sistema que es la Atención Primaria falla se muere, que se está muriendo por la inacción de los 35 años de Gobierno del Partido Popular y sus recortes desde el año 2012, si la Atención Primaria se nos muere, todo el sistema se nos muere” ha subrayado.

Martín Benito: “La deuda del PP con la Tierra de Tábara es en salud pública y en las carreteras con Alba y Aliste"

José Ignacio Martín Benito ha recordado que el candidato socialista la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca “estuvo aquí, en Tábara, no en campaña, el 20 de mayo de 2021, en esa Concentración en Defensa de la sanidad pública en este mismo lugar, en esa reivindicación de toda la Tierra de Tábara y de toda la provincia de Zamora contra el cierre de los consultorios médicos y que ahora amenaza de nuevo a la sanidad pública”.

Y ha recordado que “la Junta de Castilla y León tiene otros compromisos con esta tierra en los que ha fallado como la carretera que une Tábara con Fonfría, 39 kilómetros y la única carretera que atraviesa las tres comarcas naturales de Aliste, Tábara y Alba, que estaba presupuestada en el Plan Autonómico de Carreteras 2008-2020 por valor de 6,5 millones de euros y que no se ha ejecutado, y que el Partido Socialista hemos reivindicado permanentemente en las Cortes".

También ha querido señalar que “estamos en una zona, en la Sierra de la Culebra, a la que tanto debe también la administración autonómica del PP, cuando en 2010 cerró las ayudas ZIS, las ayudas a las Zonas de Influencia Socioeconómica, y que recuperamos en 2017 gracias a una iniciativa del Partido Socialista que se aprobó para recuperar esas ayudas pero que las suprimió a las Reservas Naturales de Caza de esta Comunidad, que eran seis, entre ellas la Sierra de la Culebra. Esa es otra deuda que tiene la Junta de Castilla y León con esta comarca. Pedro Monteso: “La cita previa para la gente mayor es un desastre en Tábara, como en toda la provincia, y se tiene que hacer de otra manera. Que nos atiendan personas, no máquinas”

En su intervención el presidente de la Plataforma en Defensa de la sanidad pública de Tábara, Pedro Monteso, ha recordado hoy que “las consultas médicas que no se pasan. Donde se iban a pasar antes consultas cuatro días a la semana, pues resulta que ahora se pasa uno, y se llama por teléfono”. “La cita previa para la gente mayor es un desastre y se tiene que hacer de otra manera. Que nos atiendan personas, no máquinas, porque si nos atienen máquinas podemos estar toda la mañana y no obtenemos la cita” ha señalado Monteso.

“En este Centro de Salud de Tábara pone en la puerta Urgencias. Las Urgencias son 24 horas al día, cuando un médico tiene que ir a hacer su trabajo a un pueblo como Cabañas de Aliste, a 35 km, las urgencias de este centro pueden estar cerradas hasta tres horas. Se puede morir un enfermo ahí esperando. Nosotros pedimos dos médicos para urgencias, y si no puede haber dos médicos, que del 112 vaya un médico y atienda esas urgencias”. Y ha concluido su intervención el presidente de la Plataforma en Defensa de la sanidad pública de Tábara recordando que “el Centro de Tábara se inauguró a bombo y platillo como un centro moderno, las listas de espera en Zamora están llenas, por lo menos tendría que venir algún especialista alguna vez a la semana. A hacer rehabilitación, alguna mamografía o alguna radiografía. Hicieron un centro hermoso, pero se olvidaron del personal”.

