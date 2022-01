UGT y PSOE coinciden en la necesidad de cambio en Castilla y León para que beneficie a Zamora

El secretario general de UGT Zamora, Ángel del Carmen, ha expresado a la candidatura socialista el deseo del sindicato de que “las cosas cambien, de que vuelve a ser más necesario que nunca un Plan de Recuperación Económica para la provincia basado en la industrialización, basado en un concepto nuevo de la energía, basado en un concepto nuevo de infraestructuras y, sobre todo, basado en la recuperación de un empleo digno, de calidad, y en una recuperación plena de Servicios Públicos.

Ángel del Carmen ha señalado Servicios Públicos “que van más allá de las demandas que ya conocemos, como Sanidad y Enseñanza” y también se ha referido a la vivienda rural y al diálogo social que “no existe en esta provincia, porque en muchas instituciones se toman decisiones sin contar con una parte esencial de los trabajadores trabajadoras”.

Junto a los responsables del sindicato UGT en Zamora Ángel Lobo, Sonia Álvarez, Antonio Vidales y Raúl Castaño, Del Carmen ha mantenido una reunión en la mañana de hoy lunes con los candidatos del PSOE José Ignacio Martín Benito, Inmaculada García Rioja, Carlos Fernández y Ana Ariza, además del secretario de Organización y Coordinador de Campaña, Iñaki Gómez, y la responsable de Movilización socialista, M.ª Cruz Hernández.

El candidato del PSOE de Zamora a las Cortes de Castilla y León, José Ignacio Martín Benito, ha iniciado su intervención felicitando al Partido Socialista de Portugal y al primer ministro Antonio Costa “por su gran victoria” en las Elecciones Legislativas celebradas ayer Domingo. Precisamente el candidato socialista ha señalado “la proximidad a Portugal y la cooperación trasfronteriza” como uno de los ejes de las propuestas del PSOE “conectando de una vez por todas por carretera esas vías en la zona de Sanabria con Bragança, la conexión con Miranda y la conexión con Empasta por Fermoselle, iniciativas que el PSOE viene presentando en las Cortes de Castilla y León.

“El 13F se abre una gran oportunidad para esta provincia y para esta comunidad consolidando la victoria de Luis Tudanca en 2019 y paliar y revertir la situación socio económica de esta provincia que 35 años de Gobierno del PP han conducido a los peores números, no solamente de la comunidad, sino también del resto del país”. “Por eso recordábamos como ha dicho Ángel del Carmen, la necesidad de un Plan de Dinamización para la provincia de Zamora que por tres veces consecutivas lo han negado el Partido Popular juntamente con Ciudadanos en la última legislatura de las Cortes de Castilla y León, votando en contra de esa propuesta del PSOE de Zamora que tenía el consenso de los Agentes Sociales y Económicos de la provincia” ha subrayado. Martín Benito ha insistido en el Plan de Dinamización debe incluir la industrialización de la provincia, no ya la reindustrialización porque no ha sido una provincia industrial, que genere empleo, apuesta por los territorios y también el apoyo a la industria agroalimentaria.

El PSOE y UGT han respaldado el importante número de empleados públicos de la Junta en Zamora que sostienen el sistema, que sostienen la sanidad o la Educación. Un sistema sanitario que con el PP se ha ido deteriorando o la Educación que ha cercenado las posibilidades de la Enseñanza Pública apostando más por la privada, como ha ocurrido con el ciclo de formación en atención sanitaria que había solicitado el Instituto los Salados de Benavente y que se lo ha dado a la privada. Por lo tanto, el PSOE apuesta por el sostenimiento de los Servicios Públicos, apoye a los Servicios Públicos, apoyo a los Empleados Públicos que sostienen estos servicios, y apoye a la iniciativa del PSOE aprobada en las Cortes de Castilla y León para la recuperación de las 35 horas semanales.

En la reunión UGT y PSOE también han apostado por el aprovechamiento de las oportunidades del Corredor del Atlántico, que son 48 km. los que faltan por ejecutar de Bragança a Puebla de Sanabria para conectar por la red de autovías, por el Transporte Intermodal porque el AVE entre Madrid y Galicia también está a las puertas de Bragança desde la Estación Alta Velocidad de Sanabria, que es una competencia exclusiva de la Junta de Castilla y León la conexión con Bragança. En la reunión también se han abordado proyectos relacionados con las Energías Verdes o la situación de los bomberos forestales recordando que el incendio de este fin de semana ha pillado por sorpresa a la Junta de Castilla y León que nunca tiene preparado un operativo en invierno.

“Hacemos una llamada al voto porque solo hay dos opciones. Un gobierno del PP, de derechas y continuadas después de 35 años o hay un gobierno alternativo presidido por Luis Tudanca del Partido Socialista. Son las dos únicas opciones”. Martín Benito ha concluido su intervención haciendo un llamamiento a todos los progresistas de izquierdas y de centro izquierdas en la provincia de Zamora a concentrar el voto en la candidatura socialista, “porque se abre una oportunidad que ya se abrió en 2019 y que ahora tenemos que revertir con un gobierno socialista en Castilla y León a partir del 13 de febrero”.

