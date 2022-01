Pedregosa etapa del Dakar para Sara García que escala puestos en la clasificación general

La piloto zamorana Sara García continúa su andadura en el Dakar 2022. La deportista lograba hoy el puesto 81 en la clasificación de la novena etapa, al completar la carrera en tres horas, 36 minutos y 24 segundos. Un tiempo que le sirve para subir al puesto 79 de la clasificación general.

Sara García empezaba hoy más tarde la etapa de hoy para poder descansar mejor después de la larga jornada que tuvo que afrontar ayer, junto a su compañero Javi Vega. La etapa se dibujó en bucle por terreno pedregoso, primero con montañas y después pistas entre cañones. La navegación y el polvo también han tenido su protagonismo en el desarrollo de la etapa.

La piloto zamorana continúa avanzando en este Dakar 2022 y parece que el brazo va dándole alguna tregua, aunque aún sigue con dolores. Al finalizar la etapa la piloto se mostraba muy contenta por cómo se había desarrollado la misma. La deportista definía la etapa de hoy como "bastante rápida, con cuatro o cinco puntos peliagudos. He tenido un par de clavadas, pero por suerte no me he caído, solo he perdido tiempo. En una zona de piedras al intentar adelantar a un piloto, me confundí y perdí un waypoint pero contenta porque el resto los hemos podido coger bien".

