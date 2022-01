El PSOE de Zamora presenta una lista "engrasada y musculada" a las elecciones de Castilla y León

El PSOE de Zamora presentaba esta mañana su candidatura por la provincia a las Cortes de Castilla y León para las Elecciones Autonómicas del próximo 13 de febrero, con la procuradora Ana Sánchez a la cabeza y en la que también intervino el secretario general provincial, Antidio Fagúndez.

“Afrontamos la Elecciones desde la unidad, fruto del pasado Congreso Provincial, con una comisión ejecutiva elegida con un amplio respaldo y desde la utilidad de todos los miembros del PSOE para resolver los problemas de los zamoranos”, subrayó Fagúndez.

La candidatura presentada es la misma que la de las pasadas elecciones, con Ana Sánchez, José Ignacio Martín, Inmaculada García y Carlos Hernández. Además, forman parte de la lista Ana Ariza, Daniel Pascual y Raquel Portilla. “El Partido Socialista está musculado, engrasado y preparado para afrontar estas elecciones. El Gobierno de España se va a implicar plenamente en esta campaña”, concluyó.

La cabeza de lista del Partido Socialista por Zamora a las Elecciones Autonómicas del 13 de febrero, Ana Sánchez, aprovechaba dicha presentación para acusar al Partido Popular de “gestionar políticas que nos han condenado a ser la peor provincia de toda España, según las previsiones del INE”.

“Han condenado al medio rural en Zamora a la práctica desaparición. Dice el INE que, de seguir con estas políticas, Zamora podría desaparecer como provincia 76 años. Nuestra situación es consecuencia directa de 35 años de gestión nefasta y nociva para la provincia de Zamora”, añadió.

Ana Sánchez hizo estas declaraciones en la sede del PSOE de Zamora durante la presentación de la candidatura socialista por la provincia a las Cortes de Castilla y León para las Elecciones Autonómicas del próximo 13 de febrero, en la que también intervino el secretario general provincial, Antidio Fagúndez.

“Claro que les vamos a pedir un cambio. Tener pediatra no puede ser un privilegio en el siglo XXI. Se puede hacer una política industrial que no esté basada en el clientelismo y las corruptelas. Los promotores de la biorrefinería de Barcial del Barco, cuya primera piedra puso el Partido Popular en 2009 y dice que no se instala porque les piden mordidas por enésima vez”, denunció. “Convocan elecciones en el peor momento, en plena pandemia, solo por llevar sus asuntos internos a que se los solucione la ciudadanía. Es infame”, criticó.

Ana Sánchez, quien aseguró que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, “hace ejercicios de hipocresía política diarios”, advirtió de que la sociedad está “infinitamente más formada de lo que la derecha parece creer” y apostilló: “Han convocado las elecciones en un momento ciertamente irresponsable. El número de la incidencia acumulada en Castilla y León es alarmante, especialmente en Zamora. Pero tenemos muy claro que de la irresponsabilidad de Mañueco tiene que salir la oportunidad histórica de cambiar 35 años de régimen de derechas en Castilla y León”.

Igualmente, insistió en que el Partido Socialista ganó las pasadas elecciones y que, “en virtud del pacto de la rapiña, fuimos a la oposición y, desde la oposición, hemos sido infinitamente más útiles que los parlamentarios del PP estando en el Gobierno”. Y esta

“Ayer o anteayer oía al, de momento, presidente Mañueco, decir que se acabaron las ocurrencias pero la mayor y más infame ocurrencia de Mañueco en estos dos años y medio fue el Plan Aliste. Mañueco, el impulsor del Plan Aliste, cogió a los zamoranos como cobayas, como conejos de indias”, sentenció. “Cuando la Junta de Castilla y León, el Partido Popular, después de 35 años de gestión en la Junta de Castilla y León, tuvo que priorizar una sola cosa para Zamora, eligió el proyecto piloto del Plan Aliste, que desmantelaba nuestra Atención Primaria, que cerraba consultorios y que nos dejaba sin médicos”.

En este contexto, valoró que los procuradores socialistas “pararon” el Plan Aliste. “Del lado de nuestros vecinos, con nuestros vecinos, con nuestros sanitarios y lo paramos en las Cortes de Castilla y León. No somos todos iguales. Claro que no somos iguales; ni medio parecido”, dijo. “Hace dos años, el grito de cambio fue unánime. Los dirigentes de Ciudadanos lo traicionaron y ahora los zamoranos y los castellanos y leoneses saben que el cambio solo vendrá de la mano de Luis Tudanca y, por tanto, vamos a contraponer esos dos modelos”.

Respecto a la presentación de la candidatura del Partido Popular convocada en la Fundación Rei Afonso Henriques, Ana Sánchez recordó que, en 2007, la Junta” dijo que incluía” la autovía entre Sanabria y Bragança en el Plan de Carreteras y concluyó: “No está hecha en 2022. Ya está bien de mentiras. ¿Han visto la luz? La señora Blanco dice que tiene capacidad de diálogo y son incapaces de hablar con sus socios”.

Además, aseguró que el PSOE preguntará al Partido Popular por las Cúpulas del Duero, el CyLOG, el Palacio de Congresos, el centro de salud de Villalpando y el funicular de Sanabria.

