117 años en el Mercado de Abastos de Zamora: la última Navidad antes de su renovación

La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Zamora, junto con la Asociación de Industriales del Mercado de Abastos (Azima) y la Asociación de Comercio Azeco, han puesto en marcha una campaña de promoción del Mercado de Abastos de cara a las fiestas navideñas, en las que serán las últimas Navidades para el mercado actual, ya que el próximo año se iniciará definitivamente el proceso de rehabilitación. Por eso el lema de la campaña es 117 años celebrando las Navidades a tu lado; un lema con el que se quiere dejar constancia de los valores de la tradición, la fidelidad, la confianza entre vendedores y clientes y la calidad de los productos que allí se comercializan. La campaña ha sido presentada esta mañana por el concejal de Comercio, Christoph Strieder, el presidente de Azima, Bernardino de Pablos, y el secretario de Azeco, Ángel Hernández.

Como reconoció el propio concejal de Comercio, la campaña de este año es relativamente sencilla debido a la actual situación generad por el coronavirus, ya que inicialmente se habían planificado otras actividades complementarias como conciertos y degustaciones, pero que en las actuales circunstancias no es aconsejable promover eventos en los que no se pueda garantizar las medidas de prevención y distanciamiento social de las personas "ya que estas Navidades van a ser de por sí muy difíciles en ese sentido, y no es conveniente añadir más leña al fuego", apostilló Strieder.

Pero el mejor mensaje navideño no es que se trata solo de un mercado con 117 años de tradición sino que es también "un mercado con futuro". A este respecto el concejal de Comercio informó que el Ayuntamiento dispone ya del proyecto de ejecución para la rehabilitación del Mercado y se está concluyendo la redacción del proyecto para la instalación provisional que se ubicará en el parque de la Marina mientras dure ejecución de las obras de rehabilitación, para lo que ya se cuenta con una ayuda confirmada de un millón de euros por parte de la Junta de Castilla y León. El propósito es que a mediados del próximo año se puedan trasladar los industriales al mercado provisional y que a partir del otoño comiencen las obras en el edificio del Mercado.

Dentro de esta misma campaña durante los tres primeros días de la próxima semana la Asociación de Industriales ha organizado unos talleres sobre nuevas técnicas y estrategias de mercado, con el objetivo de que los propios industriales puedan tener la formación suficiente para competir con otros centros comerciales, a través de una marca única y conjunta como "Mercado de Abastos de Zamora". En los talleres también se abordarán otras cuestiones importantes como la modernización de las instalaciones, el reciclaje y la profesionalización de los industriales.

