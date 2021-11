Fagúndez considera "muy importante" la presencia zamorana en la Ejecutiva Autonómica del PSOE

Tras la celebración el pasado fin de semana del 14º Congreso Autonómico del PSOE de Castilla y León en Burgos, el secretario general del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, ha valorado hoy lunes la "unidad política del conjunto del PSOE en la Comunidad y el liderazgo claro, fuerte y rotundo de Luis Tudanca como secretario general reelegido que llevará a al PSOE a volver a ganar las Elecciones Autonómicas de Castilla y León".

"Unidad y rotundidad" que a juicio del secretario general del PSOE de Zamora se ha evidenciado en el 96% de respaldo que ha tenido la nueva Comisión Ejecutiva Autonómica liderada por Luis Tudanca, integrada por 22 mujeres y 21 hombres.

Por ello, Antidio Fagúndez ha concedido especial valor al mensaje expresado por el secretario general del PSOE de Castilla y León ofreciendo "un proyecto sólido" y un partido unido y fuerte para un nuevo tiempo abierto a la esperanza. Ese es nuestro proyecto, esa es la pasión y la esperanza que ofrecemos a esta tierra".

El secretario general del PSOE de Zamora también ha alabado la referencia de Tudanca en su discurso a las palabras del 1er presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, Demetrio Madrid: "El PSOE es "un partido normal con gente normal que quiere hacer cosas extraordinarias".

La defensa de la limpieza de la política, el impulso de un proyecto para que los jóvenes "por fin tenga un proyecto de vida, donde triunfe la igualdad, con un desarrollo político cohesionado y equilibrado, que sea capaz de proteger a los mayores y una tierra que por fin deje de resignarse a que la despoblación sea inevitable porque no lo es, son algunas de las propuestas del PSOE para Castilla y León que el Secretario General de los socialistas de Zamora ha calificado "como proyecto nítido que tendrá su continuidad en el Congreso Provincial del PSOE de Zamora", el próximo mes de Diciembre".

Fagúndez también ha concedido "especial importancia para Zamora la presencia en la Ejecutiva Autonómica de Ana Sánchez, José Fernández, Ana Ariza, Luciano Huerga y Carlos Fernández".

Reto Demográfico y Sanidad Pública entre los debates principales del Congreso

Antidio Fagúndez ha querido destacar los dos de los ejes principales de debate en las ágoras del Congreso como son Reto Demográfico y Sanidad Pública.

El PSOE de Castilla y León apuesta por "garantizar que todos los hombres y mujeres tienen que tener una oportunidad independientemente de donde vivan, sean pueblos o ciudades. Si algo ha quedado claro que es que el proyecto del PSOE es un proyecto de país, de solidaridad de las ciudades con los pueblos, de los pueblos con las ciudades".

El Congreso del PSOE de Castilla y León también ha puesto en el debate "el gran reto de hacer que nuestros pueblos y nuestros territorios vuelvan a ser atractivos. Y para eso tenemos que hacer un relato positivo. No podemos hablar de la España vaciada porque no estamos vacíos. No estamos vacíos. Somos territorios que durante mucho tiempo nos han olvidado, pero somos territorios llenos de gente trabajadora, honrada, con capacidad y con talento, que ha sacado a delante sus explotaciones y han transformado este país".

La defensa de la Sanidad Pública como un derecho fundamental también ha sido un elemento "fundamental" en el debate congresual como ha destacado Antidio Fagúndez: "El sistema nacional de salud puesto en marcha en España, además de ser un elemento fundamental para la atención universal de la salud, tiene otros importantes efectos que repercuten en generación de empleo de calidad y en la cohesión social y territorial".

El líder de los socialistas zamoranos ha subrayado que el Ágora sobre Sanidad Pública ha sido rotundo en su análisis: "Tras los recortes de la derecha y el tsunami a de la pandemia del COVID, hay que defender el sistema público de salud frente a las privatizaciones de servicios para seguir avanzado en combatir la desigualdad y volver a recuperar el espíritu de la Atención Primaria, clave de la atención sanitaria, además de organizar el sistema siempre pensando en el paciente".

