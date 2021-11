Zamora recurre a las dos ruedas para concienciar sobre "la brutal lacra" de la violencia machista

El Ayuntamiento de Zamora está desarrollando durante esta semana diversas actividades que tienen como foco principal el problema de la violencia de género, con motivo de la conmemoración de 25 de Noviembre, Día Contra la Violencia hacia las Mujeres, y con el fin de concienciar sobre esta lacra social. Los actos, que tendrán su punto culminante el próximo jueves, han sido presentados esta mañana por las concejalas de Igualdad, Carmen Álvarez, y de Protección al Ciudadano, Concha Rosales.

Y es que, como ha manifestado la concejala de Igualdad, la violencia contra la mujer "es la manifestación más brutal y extrema" de la desigualdad entre mujeres y hombres. Es una gran injusticia y representa la violación del derecho a la integridad física y psíquica más grande que existe en nuestra sociedad. El 57% de las mujeres se identifican como víctimas de violencia machista en algún momento de su vida. En 2021 han sido asesinadas 37 mujeres. 1.114 desde 2003.

Carmen Álvarez recuerda que entre las numerosas manifestaciones de la violencia contra la mujer, la más frecuente y también más persistente es la que se produce en las relaciones de pareja. Y es la que se cuenta en las estadísticas oficiales, pero no es la única, ya que las mujeres víctimas mortales de violencias machistas fuera del ámbito de la pareja o como consecuencia de agresiones sexuales no están incluidas en este cómputo, como en el caso del asesinato de la profesora zamorana en Huelva, Laura Luelmo. La sociedad no percibe este drama en toda su magnitud. Está tipificada como delito y es rechazada socialmente, pero a pesar del aparente rechazo que provoca, no es suficientemente visible, con demasiada frecuencia pasa desapercibida, se llega a considerar “normal”, se admite con indiferencia e incluso alcanza niveles de aprobación. Por lo que, en opinión de la concejala de Igualdad "necesitamos identificar los sesgos que permiten que siga existiendo".

La concejala de Protección al Ciudadano manifestó que el Ayuntamiento está en contra de cualquier tipo de violencia y recordó que desde la Policía Municipal se trabaja activamente contra la violencia de género, que además forma parte y colabora con la Policía Nacional en el sistema VioGen en la lucha contra la Violencia de Género y asiste de forma personalizada a las víctimas de bajo riesgo.

Durante toda la semana la fachada del ayuntamiento se iluminará por las noches de color morado y desde el balcón principal cuelga una pancarta con el lema "No a la Violencia de Género". Además de han programado las siguientes actividades:

Instalaciones artísticas del proyecto Re-Construcción

En el laboratorio ciudadano, desarrollado durante un mes, han participado un total de 62 personas entre los 6 y los 58 años, se ha trabajado la violencia de género en varias de sus expresiones poniendo en valor a más de 20 mujeres de todo el mundo (incluyendo relatos de mujeres zamoranas) que fueron víctimas de violencia, conociendo sus historias, reflexionando sobre sus agresiones y reconstruyendo el relato de manera comunitaria. Las obras se exhibirán de manera itinerante entre el 22 y el 25 de noviembre. Los cubos de madera creados serán expuestos en forma de tótem en diferentes espacios públicos de la ciudad a partir de las 12 del mediodía.

La instalaciones comenzaron ayer en la plaza de Angel Bariego, en San José Obrero. Hoy se instala el Tótem con los cubos realizados en Los Bloques, en Avda. de los Reyes Católicos. Mañana con los cubos realizados en Pinilla en la Plaza Canteras del Raposo. Y el jueves, Día 25 de Noviembre, se unificarán todos los tótems y se expondrán en la Plaza Mayor de Zamora. La exposición itinerante irá acompañada de un panel informativo donde se podrá visualizar dónde se ha realizado cada tótem y, a través de un código QR, las personas espectadoras podrán acceder directamente a una web con información más detallada de cada una de las mujeres de las que se ha reconstruido su historia. A su vez, el Día 25 de Noviembre, se realizará una performance con dos recorridos en la que se pondrán de manifiesto las cargas emocionales y acciones violentas que sufren las mujeres a diario y que no se ven a simple vista.

Taller de Prevención e la Violencia de Género

Para aprender a detectar el maltrato psicológico y el perfil del maltratador y aprender defensa personal ante el ataque o agresión que podamos sufrir y se enseñará a controlar la ansiedad. Se desarrollará los días 23 y 24, en La Alhóndiga.

Exposición de Igualdad de Oportunidades y Violencia de Género en los Jóvenes

Trabajos realizados por el alumnado del Ciclo superior de imagen y sonido del IES La Vaguada. La exposición se inauguró ayer y estará abierta al público en la sala de exposiciones de La Alhóndiga hasta el 3 de diciembre.

Teatro para niños en La Alhóndiga

La compañía La Bulé, representa la obra "Lucha como una Princesa" , dirigida a niños de 5 a 10 años, con 2 sesiones los días 27 y 28 de noviembre de 12:00 a 12:45

Rodar contra la Violencia de Género

Para concluir las actividades el domingo, día 28 a partir de las 12 de la mañana, se realizará una concentración de motos, en colaboración con la Concejalía de Protección al Ciudadano, en la que se visibilizará también el apoyo activo de la Policía Municipal de Zamora en la lucha contra la Violencia de Género. Es un concentración abierta a todos los interesados, que recibirán un chaleco alusivo a esta actividad.

El recorrido partirá de la Plaza Mayor para continuar por las calles de Ramos Carrión-Plaza de Viriato-Rúa de los Francos-Rúa de los Notarios-Plaza de la Catedral-Puerta del Obispo-Trascastillo- Almena-Ronda Oeste-Puente de los Poetas-Carretera de Carrascal-Avda Nazareno de San Frontis-Cabañales-Avda. Salamanca-Avda. Portugal-Candelaria Ruiz del Arbol-Guerrero Julián Sánchez-Obispo acuña-Peña de Francia-Magallanes-Plaza de Cristo Rey-Santiago Alba Bonifaz-Amargura-Plaza de Toros-Ronda de San Torcuato-Alfonso IX-Avda. Portugal-Candelaria Ruiz del Arbol-Peña de Francia y Obispo Acuña donde finalizará a la altura del nº 5. Al finalizar la marcha a cada conductor se le entregará un ticket que podrán cambiarlo en el café bar Indalo por un pincho de tortilla, como conclusión de la ruta.

