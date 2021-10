La AECC Zamora alerta de despidos a enfermas de cáncer de mama en plena crisis económica

Noticias relacionadas Día mundial contra el cáncer de mama en Zamora

Soprendente alerta la lanzada este medio día por la Asociación Española Contra el Cáncer de Zamora, durante su jornada de concienciación sobre la prevención del cáncer de mama que se celebra hoy en toda España. La AECC Zamora ha asegurado que se están registrando casos de enfermas de cáncer de mama en la provincia que están sufriendo despidos tras conocerse su condición.

Así, la asociación ha detallado que, en España, más de la mitad de las pacientes de cáncer de mama han perdido su empleo, bien "porque la empresa no puede hacer frente a la baja o porque las empesas no lo están haciendo bien". Una fatal circunstacia para estas pacientes que ver brutalmente mermado su poder adquisitivo en plena crisis económica y en su estado más vulnerable y que conlleva una serie de gastos económicos que no se sufragan por la Seguridad Social "como pelucas".

Por otro lado, la AECC Zamora ha vuelto a insistir en la importancia de la prevención precoz en este tipo de enfermedades. Eso por esto que la asociación se ha concentrado en la calle Santa Clara de Zamora capital para entregar información y los famosos lazos rosas como parte de su programa de concienciación de este tipo de enfermedad. Además, la AECC ha aprovechado la jornada para dar a conocer a los zamoranos el resto de actividades y programas que la organización hace en la provincia y que pasan por talleres para dejar de fumar, sesiones de rehabilitación o gabinetes de psicología para familiares y enfermos.

Por su parte, Azayca, que también ha estado presente en Santa Clara durante esta jornada de concienciación. Su presidenta, Pilar de la Higuera ha insistido en que "la prevención es básica" y ha animado fervientemente a participar en todos los cribados que se convoquen desde las autoridades sanitarias. De la Higuera ha asegurado que, actualmente, "apenas hay retraso en las pruebas" y estás suponen que la tasa de curación por cáncer de mama roce el 93%. Por último, Azayca ha recalcado la importancia de mantener habitos saludables de vida como algo "fundamental incluso para prevenir" este tipo de cáncer.

Actividades para el día mundial contra el cáncer de mama

Dentro del día mundial contra el cáncer de mama, la AECC Zamora ha organizado un taller de relajación el 26 de octubre, 2 y 9 de noviembre, otro de prevención y tratamiento del linfedema para el 3 de noviembre y el tercero sobre cuidados estéticos oncológicos para el 18 de noviembre. Todos ellos en la sede provincial en la calle Libertad, de Zamora capital.

Por otro lado, el 21 de octubre se celebrará un encuentro de mujeres operadas de la mama en Toro, con excursión incluida de todas las sedes de la provincia. Además celebrarán un taller de nutrición en la sede local de Benavente para el 20 de octubre y una sesión de gimnasia de mantenimiento el 22 en la plaza San Nicolás de Benavente.

Sigue los temas que te interesan