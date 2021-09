El doctor Castro recupera su buena cara en los paseos de la Mota en Benavente

El Ayuntamiento de Benavente informa que esta mañana ha tenido lugar en los paseos de la Mota un acto donde el Centro de Estudios Benaventanos Ledo del Pozo ha descubierto el busto del doctor Castro tras varias semanas de restauración, coincidiendo con el 150 aniversario del nacimiento del académico de medicina y catedrático de microbiología, hijo predilecto de la ciudad de Benavente. El busto, propiedad del Ayuntamiento, ha estado durante las últimas semanas cubierto para realizar labores de restauración y limpieza.

Unos trabajos cuyo coste ha sido asumido por Ledo del Pozo y que en la mañana de hoy se ha descubierto y “devuelto” a la ciudadanía para disfrute de los benaventanos en su habitual ubicación en la entrada de los paseos de la Mota. En un acto en el que han participado el alcalde de Benavente, Luciano Huerga, junto al presidente del Centro de Estudios Benaventanos, Fernando Regueras, quien ha reconocido el placer de poder recepcionar en el día de hoy una pieza que ha acompañado durante tantos años a los benaventanos y aseguraba que: “Ledo del Pozo está donde tiene que estar, no solo en el punto de vista patrimonial sino también en el punto de vista social y esto era una necesidad”.

Luciano Huerga, Marian Martínez y Carmen García

Junto a ellos una de las restauradoras encargadas del proyecto, Carmen García Villarejo, quien ha detallado el proceso de limpieza y renovación de este busto en el que han tenido que eliminar las diferentes capas de pintura que existían anteriormente junto con los grafitis, para después eliminar los restos de líquenes generados por el paso del tiempo mediante técnicas con chorros de arena y bisturí. Todo ello antes de finalizar el proceso aplicando una capa protectora sobre el busto de bronce del Doctor Castro. En último lugar el alcalde de Benavente, Luciano Huerga, ha recordado que esta actuación estaba prevista para el pasado año para conmemorar el 150 aniversario del nacimiento del hijo predilecto de la ciudad, pero que con la pandemia de la COVID-19 se tuvo que suspender.

Luciano Huerga ha agradecido la labor tanto de Carmen García como de Ledo del Pozo por la recuperación de este busto en colaboración con el Ayuntamiento de Benavente y ha pedido respeto por los bienes comunes ante el aumento de actos incívicos en la ciudad: “No podemos permitir que unos pocos irrespetuosos que no son dignas de compartir nuestras calles, nuestros espacios y nuestros valores, nos los estropeen. Tenemos que intentar hacer ver a los jóvenes y no tan jóvenes que no puede ser que los ataques contra los bienes comunes de todos y todas se una especie de moda o que está bien” aseguraba el alcalde de Benavente agradeciendo la colaboración ciudadana en un nuevo llamamiento al respeto y civismo contra los bienes comunes de la ciudad.

Sigue los temas que te interesan