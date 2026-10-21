La Escuela de Alcazarén lleva la cocina en directo y el producto local a los mercados municipales de Valladolid

La Escuela de Profesionales Alcazarén de Grupo Aspasia y el Ayuntamiento de Valladolid, a través del Área de Comercio, Mercados y Consumo, han sumado fuerzas para poner en marcha una iniciativa que acerca la gastronomía a la ciudadanía con demostraciones culinarias en directo.

Bajo el título Talleres gastronómicos en los mercados municipales, el programa llevará cinco exhibiciones de cocina en directo a las plazas de abastos vallisoletanas con el objetivo de dinamizar estos espacios comerciales.

Además, se pondrá en valor el producto fresco de proximidad y se inculcan hábitos de alimentación saludable y de aprovechamiento integral entre la ciudadanía.

Los cinco talleres se desarrollarán en los mercados municipales de La Marquesina (Plaza de España), el Val, El Campillo, Las Delicias y La Rondilla.

Cada sesión partirá de la compra previa de materias primas en los propios puestos del mercado, mostrando ante el público cómo transformar ingredientes habituales en recetas creativas y de alta calidad.

Las propuestas abarcarán desde la repostería con fruta de temporada hasta la cocina de aprovechamiento o las alternativas saludables para el día a día.

Esta iniciativa funciona además como un entorno real de aprendizaje práctico para los alumnos de los ciclos formativos de Cocina y Gastronomía y de Dirección de Cocina del centro educativo.

Acompañados por sus profesores, los estudiantes participarán en la planificación de las compras, la organización del evento y la elaboración de los platos ante los vecinos, desarrollando competencias clave en comunicación, trabajo en equipo y atención al público fuera del aula tradicional.

Escuela de Profesionales Alcazarén Grupo Aspasia

Felisa Gutiérrez, coordinadora del Departamento de Hostelería de la Escuela Alcazarén y responsable del proyecto, asegura que “la formación de un buen profesional de la hostelería no empieza únicamente en la cocina, sino también en el mercado”.

Según indica, allí el alumnado “aprende a reconocer la calidad de un producto, a respetar su temporada y a comprender el valor del trabajo de quienes lo cultivan, lo producen o lo comercializan”.

En su opinión, apostar por los productos de cercanía significa, además, contribuir a una hostelería más sostenible y apoyar la economía local. “Un cocinero que conoce su mercado cocina con más criterio, más respeto por el producto y una mayor conexión con su entorno”, incide la responsable de la iniciativa.

La propuesta se encuentra alineada con el Plan Integral de Apoyo al Comercio de Proximidad 2026-2028 del Ayuntamiento de Valladolid, una estrategia municipal orientada a impulsar la demanda en el comercio local, dinamizar las plazas de abastos y favorecer el relevo generacional en el sector.

El calendario de talleres se inaugurará este jueves 22 de octubre a las 12:30 horas en el Mercado de La Marquesina, en la Plaza de España, con una sesión dedicada a la repostería saludable con fruta de temporada en la que se elaborará una tatín de manzana y membrillo con crema suave de queso.

La programación continuará el jueves 29 de octubre a las 11:30 horas en el Mercado del Val con un taller centrado en las tapas de temporada y la preparación de un vasito cremoso de calabaza con setas y panceta crujiente.

Durante el mes de noviembre, las demostraciones se trasladarán al Mercado de El Campillo el jueves 5 de noviembre con una propuesta de cocina de kilómetro cero basada en un tartar frío de tomate con bacalao desmigado, pimiento asado y queso de oveja.

El jueves 19 de noviembre tomará el relevo el Mercado de Las Delicias con un taller enfocado al aprovechamiento integral donde se preparará una ensalada templada de escabechados con confeti de uvas.

El ciclo concluirá el jueves 3 de diciembre a las 11:30 horas en el Mercado de La Rondilla con una sesión dedicada a la cocina saludable de diario, que incluirá una receta de codillo asado acompañado de hummus y pico de gallo.

Con esta alianza, ambas instituciones consolidan los mercados de la ciudad como puntos de encuentro vivo entre la formación, el comercio tradicional y los consumidores.