La gran fiesta del queso ideal para visitar del 23 al 25 de octubre: 28 expositores con curados, añejos, cremas y azules

El queso es uno de los alimentos que puede presumir de ser uno de los que más amantes tiene en España. Un producto que combina con casi cualquier cosa, que cuenta con una gran variedad de tipos y que el público busca constantemente para experimentar nuevos sabores.

Por eso, el VI Encuentro de Queserías 'Vallaqueso' se presenta como una gran fiesta ideal para visitar del 23 al 25 de octubre en el Espacio La Granja de la Diputación de Valladolid, en el barrio de Villa del Prado de la capital del Pisuerga.

La cita ha sido presentada este martes, 20 de octubre, en el Salón de Recepciones del Palacio de Pimentel, sede de la institución provincial, con la participación del diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, el de Promoción Agroalimentaria y Consumo, Moisés Santana, y el responsable de Alimentos de Valladolid, Kiko Fuentes.

Las instalaciones acogerán un total de 28 expositores de queserías venidas de 21 municipios de la provincia, que este año, además y ante la gran demanda de participantes, se repartirán en las dos plantas que ofrece el Espacio La Granja.

Además de ello, habrá seis expositores de frutas frescas, frutos secos y trufa, tres de bebidas y dos de panaderías. Tal y como ha destacado Migallón, habrá "propuestas para todos los gustos", con quesos curados, semicurados y añejos, pero también pastas frescas, fundidos, cremas y azules.

"Los visitantes podrán descubrir, degustar y adquirir una amplia selección de quesos", ha destacado el diputado. La feria, no obstante, va "mucho más allá" y también habrá los puestos antes referenciados, con panes, cerveza, hidromiel y kombucha.

Catas agotadas en una hora

El encuentro de queserías de la Diputación de Valladolid ya se ha situado como uno de los eventos de referencia y consolidados en la provincia. Tanto es así, que las tres catas que se habían programado han agotado las entradas en apenas una hora.

Ante esta situación, han anunciado una cuarta cata, para el sábado, 24 de octubre, a las 19:00 horas, para la que se estima que haya unas 70 plazas.

Bajo el nombre de 'Jazz y Queso', la propuesta promete ser "diferente" a las ya habituales y sumará la música para que los asistentes disfruten de los productos mientras los acordes conquistan el oído.

Migallón ha explicado que están trabajando en cerrar esta nueva actividad y en las próximas horas sacarán a la venta y toda la información en las redes sociales de la Diputación de Valladolid.

Estas actividades paralelas a los expositores tendrán lugar en el edificio QBO, junto al Espacio La Granja. La primera de ellas será el viernes, 23 de octubre, a las 19:00 horas con una cata de queso y vino.

El sábado por la mañana, a las 13:00 horas, se celebrará 'De Valladolid al Mundo', mientras que el domingo será el turno del 'Aperitivo Musical'.

El horario de apertura de la feria, que es de entrada libre salvo las catas y actividades programadas, será el viernes de 17:00 a 21:00 horas, el sábado de 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 21:00 horas, y el domingo de 11:00 a 15:00 horas.