Reconocimiento a Medina de Rioseco y a sus dos policías locales en el acto celebrado en Catarroja. Cedida

Ester y Beatriz, las policías de Medina de Rioseco reconocidas por su ayuda a los afectados por la DANA en Valencia

Las policías locales Ester Calvo y Beatriz García, de Medina de Rioseco, han recibido el reconocimiento del Ayuntamiento de Catarroja (Valencia) por su labor en materia de seguridad ciudadana tras la DANA del 29 de octubre de 2024.

Una tragedia que dejó una catástrofe en numerosos municipios valencianos, con víctimas mortales, miles de afectados y cuantiosos daños materiales.

Las dos agentes se desplazaron hasta la localidad valenciana para colaborar sobre el terreno en unas jornadas especialmente complicadas.

En las que prestaron apoyo en tareas como la regulación del tráfico y contribuyeron a mantener el orden y la seguridad ciudadana mientras el municipio trataba de recuperar la normalidad.

El reconocimiento se entregó este viernes en el Pabellón Municipal de Catarroja, durante un acto enmarcado en la programación conmemorativa del segundo aniversario de las inundaciones.

Reunió a representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios de emergencia, administraciones públicas, entidades sociales, trabajadores municipales y voluntarios que participaron en la atención a los damnificados.

La ceremonia sirvió también para agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Medina de Rioseco.

Su alcalde, David Esteban, recogió el reconocimiento institucional concedido al municipio por la ayuda prestada tras la catástrofe.

2.000 euros para ayudar

La aportación económica de Medina de Rioseco permitió adquirir 70 somieres y 70 bases de cama para atender las necesidades básicas de 70 personas afectadas por las inundaciones, que se habían quedado sin hogar.

La ayuda se materializó a través de una subvención nominativa de 2.000 euros concedida por el Consistorio a través de la parroquia de Nuestra Señora de Gracia de Valencia.

Los recursos facilitaron a los damnificados un lugar donde dormir bajo techo durante los días posteriores a la catástrofe, en un momento en el que la respuesta a las necesidades más urgentes resultaba fundamental.

El alcalde de Medina de Rioseco destacó el compromiso de la localidad con quienes atravesaron aquella situación de emergencia y puso en valor tanto la aportación económica como el trabajo desempeñado por las dos agentes.

“Ante un desastre natural de estas dimensiones cualquier ayuda es poca. Medina de Rioseco y los riosecanos siempre hemos sido un pueblo muy solidario. Entendimos que ahí teníamos que estar y lo hicimos con una ayuda económica que sirvió en tiempo y forma con recursos de vital importancia y poniendo a su disposición el trabajo de nuestras agentes para el orden y la seguridad ciudadana en días críticos de tránsito a la normalidad”, afirmó David Esteban.

El regidor también expresó su agradecimiento por la acogida y el reconocimiento recibidos por parte de la localidad valenciana.

“Es increíble la gratitud que toda esta localidad valenciana nos ha mostrado. La solidaridad nacional se hace desde cada municipio. Ojalá no nos toque nunca vivir una situación así”, señaló.