Imagen de la zona donde sucedieron los hechos en la calle Pío del Río Hortega, en Huerta del Rey. Google Maps

Hallan a una clienta fallecida en el baño de un bar de Huerta del Rey al que solía ir a desayunar

Una mujer de 72 años ha sido hallada fallecida en el baño del bar Tiempo de Juego al que solía acudir en Huerta del Rey, en la calle Pío del Río Hortega, este pasado martes, 13 de octubre, sobre las 12:30 horas.

Según relatan desde el establecimiento a EL ESPAÑOL de Castilla y León, la mujer, que era clienta habitual del bar, se pidió un desayuno y acto seguido acudió al baño.

Unos 20 minutos después, otra clienta intentó entrar al servicio, pero se encontró con que la puerta estaba cerrada y no podía acceder.

Fue entonces cuando el propietario del local rompió la puerta y rápidamente llamó a la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, que le dio la autorización para entrar al servicio de mujeres y comenzar a realizarle las maniobras de reanimación cardiopulmonar a la clienta, que se encontraba inconsciente.

El propietario estuvo realizando la RCP durante aproximadamente 10 minutos, hasta que llegaron los primeros agentes de la Policía Municipal de Valladolid, que con desfibriladores trataron de reanimarla durante 35 minutos más.

En total, entre el propietario y los agentes, fueron 45 minutos de intentos para reanimar a la mujer, pero finalmente los servicios sanitarios de emergencias de Sacyl confirmaron su fallecimiento.