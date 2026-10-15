La gran fiesta gastronómica ideal para disfrutar del mejor sabor de la salchicha: música, toros y mucha diversión

El Ayuntamiento de Zaratán ha dado a conocer el programa completo de uno de los eventos más importantes de su calendario; la Fiesta de la Salchicha.

Esta cita, que ensalza uno de los productos emblemáticos de la cocina zaratanera, se ha convertido en una gran celebración que ya abarca prácticamente todo el mes de octubre con un programa variado que comprende actividades culturales, gastronómicas y taurinas.

“Este año presentamos la programación de la Fiesta de la Salchicha con una ilusión especial, porque es la primera edición que celebramos tras su declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional, un reconocimiento que pone en valor nuestras tradiciones, nuestra gastronomía y la identidad de Zaratán”, ha afirmado Roberto Migallón, alcalde de la localidad vallisoletana.

Ha añadido que “hemos preparado una programación pensada para todos los públicos, todas las edades y todos los gustos, combinando tradición, cultura, ocio y actividades festivas para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de la fiesta y sentirse parte de ella”.

“Queremos que los más pequeños tengan sus espacios, que los jóvenes encuentren propuestas atractivas y que las familias y los mayores puedan compartir estos días en un ambiente de convivencia y participación”, ha explicado Migallón.

La Fiesta de la Salchicha “es mucho más que una celebración gastronómica: es una seña de identidad de nuestro municipio, una oportunidad para mostrar lo mejor de Zaratán y un escaparate para dar a conocer nuestras tradiciones más allá de nuestras fronteras”, apunta el alcalde.

Esta declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional supone un impulso importante y también una responsabilidad para seguir creciendo, cuidando nuestras raíces y trabajando para que cada edición sea una experiencia especial.

“Invitamos a todos los vecinos y a quienes nos visiten a disfrutar de la programación y a vivir con nosotros una de las celebraciones más emblemáticas de Zaratán”, ha apuntado el primer edil.

En este sentido, los eventos organizados para este 2026 darán comienzo desde este jueves 15 de octubre hasta el martes 3 de noviembre con una selección de propuestas pensadas para el disfrute de los vecinos de todas las edades y en las que han participado para su organización, no solo el propio consistorio, sino también la Asociación Cultural Taurina Caño Dorado y la hostelería local.

Enmarcado dentro de las actividades programadas por la Asociación Caño Dorado, que este año cumple su décimo aniversario, se encuentra la exposición taurina sobre el pasado y presente taurino de Zaratán a través de entradas y carteles de diferentes épocas, piezas de taxidermia y trajes de cortadores y goyescos.

La muestra abrirá sus puertas el 12 de octubre en la sala de exposiciones del Centro Cultural Los Lavaderos y podrá visitarse hasta el 29 de octubre.

Asimismo, relacionado con esta efeméride, la agrupación también ha organizado una charla coloquio en Los Lavaderos el viernes 23 a las 20:00 horas con expertos del mundo de la tauromaquia, y a ello se sumará el encierro por las calles del día 31 a las 16:00 horas, con un astado de la ganadería José Cruz patrocinado por la propia asociación.

Por su parte, las actividades organizadas por el Ayuntamiento comenzarán el sábado 24 con el monólogo de Martín Luna en el teatro Azarbe como parte de la programación escénica de esta temporada.

Ya el jueves 29 el municipio dará la bienvenida a la Fiesta de la Salchicha con el inicio, a las 20:00 horas, de la Ruta de la Salchicha por los establecimientos colaboradores de la localidad; un recorrido gastronómico que podrá realizarse a lo largo de todo el fin de semana para probar las tapas y platos elaborados con la salchicha de Zaratán.

El viernes 30 la música pondrá los primeros acordes de los días festivos con la actuación del grupo Sal Gorda en el bar Divino Verdejo a las 19:00 horas, con actuación simultánea del dj Víctor Espejo en el bar La Plaza, para poder dar cabida a todos los gustos musicales y edades.

Luego, a las 21:30 horas, la noche se volverá espeluznante con los eventos de Halloween y la fiesta Terror en el Ceda el Vaso para, posteriormente, dar paso en la plaza Mayor a la actuación del dj Mr. Kitos hasta las doce y media, cuando comenzará la Orquesta Cinema.

El sábado 31 los más pequeños disfrutarán de un paseo de minibueyes a las 12:00 horas seguido por la actuación del grupo Agüita Salá en el bar Las Fuentes. A las cuatro se podrá ver en las calles el toro de la Asociación Caño Dorado y, una hora más tarde, dará comienzo el III SalchiFest en la plaza Mayor de la mano de los djs Villa, Los del Lío y Sergei Rez con temática de Halloween.

A las 17:45 horas, la peña Los Trazas ofrecerá su pregón para inaugurar oficialmente el fin de semana salchichero, dejando después que continúe el festival musical.

Para tomar fuerzas, a las 19:30 horas el bar Divino Verdejo ofrecerá chocolate con churros y caramelos a los niños disfrazados y pasados treinta minutos de la media noche la plaza Mayor subirá el telón de su escenario para dar paso a la Macrodiscoteca Escarlata.

Ya en noviembre, el domingo 1 comenzará de una manera muy deportiva con la Carrera Popular de la Salchicha y la posterior misa de Todos los Santos -que tendrá su réplica en el cementerio a las 13:15 horas-.

Por su parte, el vermú en el bar El Cafetín estará amenizado por el dj local Víctor Espejo, mientras que Divino Verdejo ofrecerá degustación de guiso a partir de la una de la tarde.

A las 16:00 horas, las calles acogerán el encierro al estilo de la villa con el toro patrocinado por el Ayuntamiento, dando paso después a una tarde musical con dj Mendo en el bar Candeal a las 18:00 horas, discomovil infantil en la plaza Mayor a las 19:00 horas, actuación de Sinestesia a las 23:00 horas en el mismo lugar y de Los del Pueblo y Sergi Reglero a las 00:30 horas.

Con ese halo culinario que recubre esta festividad, el lunes 2 el polideportivo Infanta Juana abrirá sus puertas a la V Feria Gastronómica de la Salchicha a las 11:00 horas, donde se incluirán talleres infantiles, el Encuentro de Danzas Castellanas con el grupo local Castellares de Zaratán y la Asociación Cultural Folclórica Andrés Laguna de Segovia, catas y actuaciones.

Y para poner el broche al fin de semana, el martes 3 la jornada estará dedicada a los más pequeños con hinchables de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 en el polideportivo Los Chicos, el Pádel Fanatic Salchicha adultos a partir de las 18:00 horas y las últimas pinceladas de la Ruta de la Salchicha por los bares y restaurantes del municipio.