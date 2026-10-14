La Controversia de Valladolid se disfruta con 42 piezas únicas en un espacio emblemático: “Es un orgullo”

La sala de exposiciones del Archivo Municipal de Valladolid acoge, desde hoy, la muestra ‘La Controversia de Valladolid’, dedicada a uno de los acontecimientos de mayor relevancia histórica vinculados a la ciudad y el debate sobre la conquista y colonización de América.

Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, ha asistido al acto celebrado con motivo de la presentación de la exposición que va a poder visitarse hasta el 30 de junio de 2027, coincidiendo con el curso académico 2026-2027.

En el acto de inauguración, el primer edil ha estado acompañado por Carmen Martínez, catedrática de Historia de América de la UVa y de Eduardo Pedruelo, director del Archivo Municipal. Ha contado con la presencia también del subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales y de miembros de Guardia Civil y Policía Local y Municipal.

La muestra se enmarca en la conmemoración del 475 aniversario de la Controversia de Valladolid, que tuvo lugar en 1550 y constituye uno de los episodios fundamentales del debate suscitado en Castilla sobre la legitimidad de la conquista y la colonización del Nuevo Mundo.

La efeméride ha dado lugar, desde el verano de 2025, a distintas actividades culturales y divulgativas, entre ellas, conferencias, conciertos, ciclos de cine, congresos y encuentros.

“Orgullo”

“El Archivo Municipal es un lugar emblemático que guarda la memoria de Valladolid y de los vallisoletanos. La historia de la ciudad. Es acreedor del cariño de nosotros”, ha señalado Carnero.

El alcalde de Valladolid se ha mostrado muy satisfecho de inaugurar una exposición sobre la Controversia de Valladolid que es “un hito más en las actividades organizadas fruto de una efeméride para Valladolid, España y el mundo en general”.

“Se muestra una dimensión, otra perspectiva distinta, a través de las distintas conferencias y talleres que celebramos y hemos celebrado que tendrán como colofón la inauguración de la Plaza de la Controversia en el entorno de los colegios de San Gregorio”, ha añadido el alcalde de Valladolid.

Carnero ha agradecido el trabajo de las personas que han hecho posible la muestra para que “esta efeméride sirva para que los vallisoletanos nos sintamos orgullosos de un hecho único en el mundo”, ha finalizado el primer edil, asegurando que la exposición “tiene un carácter didáctico”.

Cinco capítulos para comprender la Controversia

La muestra está organizada por el Archivo Municipal con el asesoramiento de Carmen Martínez, catedrática de Historia de América de la Universidad de Valladolid.

Se estructura en cinco capítulos que “recorren los orígenes, el desarrollo y el significado de la Controversia” contextualizándola “en el marco del debate indigenista surgido tras el descubrimiento, la conquista y la colonización de América”.

Fue en 1550 cuando el emperador Carlos V convocó en Valladolid una junta de teólogos y juristas con el fin de examinar las cuestiones planteadas en torno a la legitimidad del uso de la guerra para incorporar a los pueblos indígenas a la fe católica.

En este debate destacaron las posiciones de Juan Ginés de Sepúlveda y el dominico Bartolomé de las Casas.

La trascendencia de aquel encuentro va más allá de su contexto histórico. Distintos historiadores lo han considerado “un precedente de la reflexión europea sobre la legitimidad moral del imperialismo y los fundamentos del derecho internacional”.

Cuestiones como la dignidad humana, la legitimidad del poder y los límites de la violencia debatidos entonces, mantienen su presencia en las discusiones actuales.

“Somos una ciudad decidida”, ha afirmado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, hablando de los hitos que la ciudad ha vivido.

42 piezas de 16 instituciones

La exposición reúne 42 piezas entre documentos, libros y objetos procedentes de 16 instituciones culturales de España y otros países.

Entre ellas figuran los archivos Municipal e Histórico Provincial de Valladolid; archivos generales de Simancas, Indias y Corona de Aragón; bibliotecas de las universidades de Valladolid (Histórica de Santa Cruz) y Salamanca (General Histórica).

Bibliotecas nacionales de España y Francia y Real de Dinamarca; biblioteca de la Real Academia de la Historia; Museo Naval, Casa Museo de Colón, Fundación Joaquín Díaz, instituto Geográfico Nacional, John Carter Brown Library; y por último particulares, como Montserrat León Guerrero.

La mayoría de estos objetos son facsímiles, dada la dificultad de reunir piezas tan diversas, aunque hay también algunos originales, como el contrato suscrito entre el Colegio de San Gregorio y el padre Las Casas, procedente del Archivo Histórico Provincial de Valladolid.

O el libro que contiene las tesis que Las Casas y Sepúlveda expusieron ante la junta convocada por el emperador, recogidas por el dominico Domingo de Soto, procedente de la Biblioteca Histórica de Santa Cruz.

Recursos didácticos y visitas guiadas

Dirigida a todos los públicos, con especial atención a los jóvenes, la exposición cuenta con materiales complementarios para facilitar su aprovechamiento educativo. Entre ellos figura una unidad didáctica, en forma de situación de aprendizaje, destinada al alumnado de segundo curso de Bachillerato, disponible para su descarga en la página web del Archivo Municipal.

El centro ofrece también 64 talleres didácticos dirigidos a los centros de enseñanza y visitas guiadas para todos los públicos los viernes y sábados. La información sobre estas actividades y las condiciones de visita puede consultarse en la web del Archivo Municipal.

Forman parte también del proyecto expositivo un vídeo y el catálogo de la exposición, que se presentará próximamente.

Información práctica

Lugar: Archivo Municipal de Valladolid. Plaza de Teófanes Egido, 1.

Periodo de visita: hasta el 30 de junio de 2027.

Horario: de lunes a jueves, de 10:00 a 14:00 horas; viernes, de 10:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00 horas; sábados, de 12:00 a 14:00 horas. Domingos y festivos, cerrado.

Más información: Archivo Municipal de Valladolid.