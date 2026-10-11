Javier Peña, cocinero: “La tosta mediterránea perfecta se prepara en cinco minutos y tiene cinco ingredientes”

Algunas recetas pueden parecer complicadas hasta que uno descubre que detrás no hay más que unos pocos ingredientes, una sartén y cinco minutos.

Es precisamente esta filosofía la que propone el chef vallisoletano Javier Peña, conocido como Chef Peña, con una nueva elaboración de su serie de aperitivos rápidos.

En este caso, una tosta mediterránea con tortitas finas, salmón ahumado y Sibaritas Crème.

Peña, uno de los cocineros vallisoletanos más reconocibles gracias a su paso por Top Chef y a su trayectoria televisiva, ha hecho de la mezcla entre tradición, creatividad y sabores viajeros una de sus señas de identidad.

En Sibaritas Klub, su restaurante ubicado en la décima planta del Museo de la Ciencia de Valladolid, desarrolla esa particular «cocina canalla» que también traslada a elaboraciones sencillas como esta.

La propuesta comienza con una masa muy sencilla. Harina, huevo, leche, una cucharadita de miel y un pellizco de sal son los cinco ingredientes que forman la base de las tortitas.

Peña añade además un toque cítrico con ralladura de piel de lima, suficiente para aportar frescura al conjunto.

El primer paso no tiene misterio, ya que se mezclan todos los ingredientes hasta conseguir una masa homogénea. No hace falta complicarse demasiado ni recurrir a técnicas de alta cocina.

La idea es precisamente esa: conseguir un aperitivo resultón sin pasar media tarde entre fogones.

Con la masa lista llega el momento de la sartén. Peña recomienda utilizar una sartén antiadherente, un detalle importante para evitar que las tortitas terminen pegadas y se rompan al intentar darles la vuelta.

Se cocina cada una vuelta y vuelta, hasta que quede fina y lista para convertirse en la base de la tosta.

Y aquí comienza la parte más sabrosa.

Sobre la tortita se colocan unas láminas de Sibaritas Crème, el queso cremoso de oveja vinculado al proyecto gastronómico de Peña.

El producto fue desarrollado por el cocinero junto a Quesos Mánzer y busca precisamente jugar con una textura especialmente cremosa y un perfil ligado a Castilla y León.

Después llega el salmón ahumado, que aporta ese punto marino y graso que contrasta con la cremosidad del queso.

Para completar la combinación, Peña incorpora unas rodajas de rabanito, que aportan frescura y un ligero toque picante, y termina con cebollino.

El último gesto es sencillo pero fundamental, “un chorretón de aceite de oliva para redondear”, asegura en su receta de redes sociales.

El resultado es una elaboración que juega con varias texturas y sabores en apenas unos minutos: la tortita tierna, el queso cremoso, el salmón ahumado, el crujiente y ligeramente picante del rabanito, el frescor del cebollino y el aroma cítrico de la lima.

Una receta pensada para resolver un aperitivo sin complicaciones y que demuestra una de las máximas que definen la cocina de Peña: no hace falta llenar la encimera de ingredientes para conseguir un plato con personalidad.

Cinco minutos, una sartén y unos cuantos ingredientes. El resultado: una tosta mediterránea de aspecto sofisticado, pero al alcance de cualquier cocina doméstica.