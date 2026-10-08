La gran feria gastronómica ideal para viajar por América este Puente de la Hispanidad: 22 tapas por 4,75 euros con bebida
Desde este jueves y hasta el lunes en la segunda edición del Rally Gastronómico Sabores de la Hispanidad.
Más información: Grandes actos, gastronomía y talleres para celebrar el Día de la Hispanidad : “Estamos hermanados por la historia”
Valladolid se prepara para celebrar la Hispanidad también a golpe de bocado.
Desde este jueves y hasta el próximo lunes, 19 establecimientos de la ciudad participan en la segunda edición del Rally Gastronómico Sabores de la Hispanidad.
Una ruta que propone recorrer distintas cocinas y tradiciones hispanoamericanas sin necesidad de salir de la capital vallisoletana.
En total serán 22 tapas las que podrán probarse durante estos cinco días, todas ellas con un precio único de 4,75 euros, bebida incluida.
La iniciativa se enmarca en la programación especial organizada con motivo del Día de la Hispanidad y busca convertir las barras de la ciudad en una particular ventana a los sabores del otro lado del Atlántico.
La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, y el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, Jaime Fernández, han dado este jueves el pistoletazo de salida a esta segunda edición del recorrido gastronómico.
Ingredientes, recetas y tradiciones de diferentes países y culturas hispanoamericanas son la inspiración de las propuestas que podrán encontrarse en los establecimientos participantes.
El resultado son 22 tapas concebidas para descubrir nuevos sabores y, de paso, animar a los vallisoletanos a recorrer distintos locales de la ciudad.
La mecánica es sencilla: elegir una o varias de las propuestas, probarlas y decidir cuál merece convertirse en la favorita del público.
Porque en este rally también hay competición.
Los clientes podrán votar por sus tapas preferidas a través de los códigos QR incluidos en los carteles y dípticos de la iniciativa, así como mediante los enlaces difundidos en las redes sociales de la Asociación de Hostelería y en la web municipal de Cultura.
Votar también tiene premio
La participación del público tendrá recompensa.
Entre quienes emitan su voto se sortearán dos entradas para el musical 'El tiempo entre costuras', basado en el conocido bestseller de María Dueñas, que llegará al Teatro Calderón durante las próximas Navidades.
También habrá reconocimiento para los establecimientos que conquisten al público. Los dos locales que reciban más votos serán distinguidos con un diploma acreditativo y entradas para asistir al espectáculo.
Los autores de las tapas ganadoras recibirán igualmente entradas para el musical y un diploma.
Así, el Rally Gastronómico Sabores de la Hispanidad suma a la ruta por los sabores hispanoamericanos un aliciente más: descubrir cuál de las 22 propuestas consigue hacerse un hueco entre las favoritas de los vallisoletanos.
La ruta permanecerá activa desde hoy, jueves 8 de octubre, hasta el lunes 12 de octubre.
Participantes y tapas
- Talavera Gastronomía, C/Rastro,1, presenta Dos orillas
- Ángela, C/ Doctor Cazalla 1, ha elaborado Descubrimiento.
- Tapaccia Bar, C/ San Martín, 17, participa con Tapa Vinotinto.
- Moka, Paseo de Zorrilla 3, presenta 4 propuestas: Tequeño reinventado (Venezuela), Catracha (Honduras), Arepa de Choclo (Colombia) y Tosta Ibérica (España).
- Faroles Rock, C/ Alonso Berruguete 4, ha creado Taco de chicharrones con manzana.
- Kalathos, Plaza Portugalete 3, ofrece Canoa.
- Alta calle, C/ Fray Antonio Alcalde, 8, ha elaborado Esencia Guaraní.
- Tapería El Escudo de Paraíso, C/ Paraíso, 1, con su propuesta Rabo de toro de arepa negra.
- La Solana, C/ La Solanilla, presenta Islote argentino.
- Bar Acapulco, C/Concha Velasco, 27, ha creado Papa rellena.
- Tapas y Arepas, C/ Acibelas 5, participa con Mágico sueño.
- La taberna del herrero, c/Calixto Fernández de la torre, presenta Tan de aquí y tan de allí.
- Bar rte. Vables, c/Pérez Galdós 10, presenta Empanada argentina.
- Bar La Teja, plaza Martí y Monsó, s/n, presenta Choritrampa.
- Bar rte. Longe 8k, camino de la Esperanza, 50, participa con Mofongo dominicano.
- Jarana, c/Manuel Azaña, 23, particioa con Tacos de carnitas.
- Real D’a 8, c/Paraíso, 6, se suma a la iniciativa con Ayer, hoy y siempre.
- Rte, Don Bacalao, plaza Snata Brígida, 5, ha creado La del bacalao.
- Rte. Karibu, c/Monasterio Santa María de la Vid, 22, participa con Ta’ chingón de res.