La gran feria gastronómica ideal para viajar por América este Puente de la Hispanidad: 22 tapas por 4,75 euros con bebida

Valladolid se prepara para celebrar la Hispanidad también a golpe de bocado.

Desde este jueves y hasta el próximo lunes, 19 establecimientos de la ciudad participan en la segunda edición del Rally Gastronómico Sabores de la Hispanidad.

Una ruta que propone recorrer distintas cocinas y tradiciones hispanoamericanas sin necesidad de salir de la capital vallisoletana.

En total serán 22 tapas las que podrán probarse durante estos cinco días, todas ellas con un precio único de 4,75 euros, bebida incluida.

La iniciativa se enmarca en la programación especial organizada con motivo del Día de la Hispanidad y busca convertir las barras de la ciudad en una particular ventana a los sabores del otro lado del Atlántico.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, y el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, Jaime Fernández, han dado este jueves el pistoletazo de salida a esta segunda edición del recorrido gastronómico.

Ingredientes, recetas y tradiciones de diferentes países y culturas hispanoamericanas son la inspiración de las propuestas que podrán encontrarse en los establecimientos participantes.

El resultado son 22 tapas concebidas para descubrir nuevos sabores y, de paso, animar a los vallisoletanos a recorrer distintos locales de la ciudad.

La mecánica es sencilla: elegir una o varias de las propuestas, probarlas y decidir cuál merece convertirse en la favorita del público.

Porque en este rally también hay competición.

Los clientes podrán votar por sus tapas preferidas a través de los códigos QR incluidos en los carteles y dípticos de la iniciativa, así como mediante los enlaces difundidos en las redes sociales de la Asociación de Hostelería y en la web municipal de Cultura.

Votar también tiene premio

La participación del público tendrá recompensa.

Entre quienes emitan su voto se sortearán dos entradas para el musical 'El tiempo entre costuras', basado en el conocido bestseller de María Dueñas, que llegará al Teatro Calderón durante las próximas Navidades.

También habrá reconocimiento para los establecimientos que conquisten al público. Los dos locales que reciban más votos serán distinguidos con un diploma acreditativo y entradas para asistir al espectáculo.

Los autores de las tapas ganadoras recibirán igualmente entradas para el musical y un diploma.

Así, el Rally Gastronómico Sabores de la Hispanidad suma a la ruta por los sabores hispanoamericanos un aliciente más: descubrir cuál de las 22 propuestas consigue hacerse un hueco entre las favoritas de los vallisoletanos.

La ruta permanecerá activa desde hoy, jueves 8 de octubre, hasta el lunes 12 de octubre.

Participantes y tapas