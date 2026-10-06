El motorista fallecido en la avenida de Soria era Marcos Hinojosa Vicente: la Policía llora la muerte del empresario

El hombre fallecido tras sufrir un accidente con su moto, este domingo en la avenida de Soria de Valladolid, era el empresario Marcos Hinojosa Vicente, como han confirmado fuentes oficiales a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Tenía 61 años y tenía tres hijos, uno de ellos agente de la Policía Local de Valladolid. Estaba vinculado a una empresa de comercialización y distribución de componentes eléctricos.

Los agentes de la Policía Municipal lloran la muerte de Marcos tras el fatídico suceso. El luto reina entre la policía vallisoletana.

El siniestro tenía lugar a las 20:43 horas de la tarde del domingo, 4 de octubre, en el número 2 de la avenida de Soria de la ciudad del Pisuerga, cerca del cuartel de la Guardia Civil de San Isidro.

El Centro de Emergencias del 112 recibía la llamada del accidente después de que, como informaba a este medio la Policía Local, el hombre se diera contra un bordillo y posteriormente con una señal.

Desde el 112 se informaba a la Policía Municipal de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitaria (Sacyl) que movilizaba una UVI móvil.

Los agentes informaban de que se le intentó practicar la maniobra de reanimación cardiopulmonar sin éxito y, en el lugar, se confirmaba su fallecimiento.

Los restos mortales del fallecido han sido trasladados hasta el Tanatorio San José de Valladolid donde tendrá lugar la despedida a las 16:15 horas antes de conducir su cuerpo hasta el Cementerio Municipal de Las Contiendas, donde será enterrado.