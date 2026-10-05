Imagen de la balsa de agua que se ha generado en Valladolid por la rotura de la tubería. Ayto Valladolid

La rotura de una tubería anega una calle en Valladolid: cortan el tráfico en el Puente de Santa Teresa y el Paseo del Cauce

La rotura de una tubería en la arteria principal de abastecimiento en la calle Olmo, en Valladolid, ha provocado una enorme balsa de agua que ha anegado la vía, obligando a cortar el tráfico del Puente de Santa Teresa y el Paseo del Cauce desde la Avenida Palencia.

Desde Aquavall, el servicio municipal encargado de la infraestructura, han informado que la fuga ya ha sido aislada por parte de los equipos que trabajan sobre el terreno.

Por el momento, las causas que han provocado la rotura de esta tubería se desconocen, a la espera de los análisis correspondientes.

A partir de ahora, los trabajos se centrarán en la represurización progresiva de la red, haciendo que la presión del suministro se vaya recuperando paulatinamente en las zonas afectadas, especialmente en el centro y norte de la ciudad.

Y es que el incidente, tal y como han advertido desde el servicio municipal, podría ocasionar una bajada generalizada de la presión del agua, especialmente en las zonas centro y norte de Valladolid.

La tubería afectada, según ha explicado el concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, es una que circunda toda la ciudad en lo que se llama 'anillo mil', que une las dos plantas potabilizadoras con los diferentes depósitos, y pertenece a la arteria principal de abastecimiento con diámetro de un metro.

En el tramo donde se ha producido la incidencia transcurre a dos metros de profundidad y el reventón, "probablemente por fatiga de los materiales", ha producido una "salida de agua muy llamativa en ese entorno, donde la calzada ha quedado cortada, se ha levantado el carril bici, las aceras y hay una afección al dominio público bastante importante".

El concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, acude a la zona afectada por la rotura de la tubería. Ayto Valladolid

Está previsto que este martes la zona sea abierta para conocer el problema concreto y Pellitero ha confirmado que "no hay ningún vecino afectado sin agua en los domicilios". "Es una tubería que sirve de conexión entre las diferentes partes de la ciudad, pero no conduce el agua hacia las viviendas", ha apuntado.

Desde la Concejalía han recomendado revisar los grupos de presión en las comunidades de vecinos ya que "seguramente tengan que rearmarlos para que vuelvan a funcionar correctamente".