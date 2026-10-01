La gran bandera de España que se alza en Campo Grande dentro del homenaje a la Asociación Española Contra el Cáncer. Ayto. Valladolid

Valladolid hace gigante su lucha contra el cáncer con una bandera de 150 m², una de las más grandes de España

La bandera empezó a ganar altura poco después de las siete de la tarde. Treinta metros de mástil y, en lo alto, 150 metros cuadrados de tela para convertir el cielo de la plaza en un enorme escaparate de solidaridad.

Desde este jueves, una de las banderas de España más grandes del país ondeará cada día junto a la puerta del Paseo del Príncipe del Campo Grande, en uno de los puntos más transitados de Valladolid.

Aunque en esta ocasión, es algo más que una bandera.

A sus pies, en la plaza de Zorrilla, la ciudad ha estrenado también un nuevo monumento dedicado a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Un monolito escultórico firmado por el artista vallisoletano Gonzalo Coello que pretende dejar en piedra el vínculo de la ciudad con una causa que, desde hace años, moviliza a miles de vallisoletanos.

La bandera será la parte más visible de ese homenaje. Tanto que será difícil no levantar la mirada al pasar por el Campo Grande.

Habitualmente lucirá los colores de España y, en las fechas relacionadas con la lucha contra el cáncer, cambiará de protagonista.

El mismo mástil acogerá la bandera de la AECC, también de 150 metros cuadrados, para recordar jornadas como el Día Mundial contra el Cáncer, el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el Día de la Cuestación o el Día Mundial de la Investigación en Cáncer.

El lugar tampoco es casual. Está junto a uno de los accesos al Campo Grande y muy cerca del punto desde el que parte cada año la Marcha Contra el Cáncer.

Pensando en la marcha

La próxima cita será el 25 de octubre, cuando Valladolid vuelva a echarse a la calle para celebrar la decimoquinta edición de una movilización que se ha convertido ya en una de las grandes citas solidarias de la ciudad.

Durante la presentación, el nuevo mástil y la enorme enseña compartieron protagonismo con el monolito de Coello.

Allí estuvieron el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; el presidente de la AECC en Valladolid, Artemio Domínguez, y el vicepresidente territorial del consejo nacional de la Asociación, Ángel Losada.

Carnero resumió el significado de la jornada al asegurar que Valladolid “levanta mucho más que una bandera”.

En su opinión, “Levanta un símbolo de esperanza, de solidaridad y de compromiso con todas las personas que se enfrentan al cáncer”.

La imagen buscaba precisamente eso: una bandera enorme, visible desde buena parte del entorno del Campo Grande, como recordatorio permanente de una lucha que tiene nombres y apellidos en cada barrio y en cada familia.

El proyecto ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid y la AECC, junto a las empresas y entidades patrocinadoras Acor, Ascensores Zener, Entrepinares, Fundación Caja Rural de Zamora, Mecanizados Aceves y Mozograu Implantes Dentales.