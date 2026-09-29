José Ignacio Zarandona, concejal de Urbanismo y Vivienda en el Ayuntamiento de Valladolid. Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid.

El Ayuntamiento de Valladolid modificará el protocolo de VIVA para incluir el término violencia de género tras un informe

El Ayuntamiento de Valladolid va a modificar este viernes, 2 de octubre, el protocolo de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA) tras un informe jurídico que le obliga a reincorporar el término violencia de género como criterio diferenciado.

“Este Ayuntamiento, con el alcalde al frente, tiene claro que la violencia de género tiene que ser protegida porque es una lacra social. Creemos que entre todas las administraciones debemos hacer lo posible para ponerle solución”, ha afirmado José Ignacio Zarandona, concejal de Urbanismo y Vivienda en el Ayuntamiento de Valladolid.

La polémica surgió el pasado mes de mayo. El equipo de Gobierno de PP y Vox aprobaba una modificación de los criterios de acceso prioritario al alquiler municipal.

En esta actualización se sustituyó la categoría específica de violencia de género por la de “violencia doméstica o en el entorno familiar”.

“El protocolo que ha causado este revuelo, se aprobó en mayo. En el consejo de administración donde se aprueba estaban presentes concejales del grupo socialista y de Valladolid Toma La Palabra”, ha indicado Zarandona.

El concejal ha insistido en que “el objetivo era el de ampliar el grado de protección a otras víctimas que necesitan que esto se valore” y “siempre diciendo lo que hay que decir con claridad” que es que “VIVA no son servicios sociales”.

“VIVA gestiona un programa y dentro del Programa de Viviendas Blancas al que se accede por recursos económicos muy limitados es el único programa donde el orden del sorteo puede ser parcialmente alterado por las condiciones de baremo que el protocolo establece”, ha incidido.

Informe

Zarandona ha afirmado que “somos receptivos y dialogantes” y que en el pleno pasado el alcalde, Jesús Julio Carnero, escuchando a las partes, “decidió que se pidiera un informe jurídico que despejara las dudas” en el “buen ánimo de que la intención del protocolo no es la de desproteger a nadie sino valorar otras circunstancias”.

“Este informe hoy ha sido conocido y elaborado por la Secretaría del Ayuntamiento y nos hace unas recomendaciones. Perfecto. Si esas recomendaciones tienen que ser y estar, no tenemos ningún inconveniente, sino todo lo contrario”, ha explicado Zarandona.

El concejal de Urbanismo y Vivienda en el Ayuntamiento de Valladolid ha anunciado que “vamos a hacer una nueva redacción corrigiendo los aspectos que el informe determina y en la dirección” para convocar el viernes un consejo de administración de VIVA.

“Se enviará el resultado del informe a todos los grupos políticos que forman parte del mismo y para poder aprobar, en ese mismo consejo, la nueva redacción del protocolo de acceso”, ha incidido.

Todo con el objeto de “dar cumplimiento a temas legales” y que “se han detectado que tiene que ser así” pero “sin que esto sea un cambio en la actitud que el consejo de VIVA y el Ayuntamiento mantienen en el compromiso a la violencia de género”.

Un “triunfo” del movimiento feminista

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha valorado la noticia afirmando que es “un triunfo del movimiento feminista” que “ha mantenido el pulso ante una ilegalidad como reconocen los servicios jurídicos del Ayuntamiento”.

“El PP y Vox en el Ayuntamiento de Valladolid lo que pretendían era acometer una ilegalidad y desproteger a las víctimas de violencia de género en el acceso a una vivienda social”, ha añadido la ministra.

Ha afirmado que el movimiento feminista “unido” es “fuerte y capaz de defender la igualdad frente al retroceso en nuestros derechos que pretende la derecha y la extrema derecha en España”.

“Era una batalla importantísima. El desmantelamiento de las políticas de igualdad empezaba en Valladolid. Era la puerta para que la red de protección de las mujeres víctimas de violencia de género se iniciara y se extendiera al resto de municipios”, ha añadido.

Todo para asegurar que las víctimas de violencia de género “se protegen” y ha finalizado añadiendo que “hoy es un día para celebrar y reconocer la fortaleza del movimiento feminista frente a la derecha y la extrema derecha”.

PSOE y VTLP lo celebran

“Esta es una victoria de las mujeres y de las personas que tenemos claro que la violencia de género es un problema gravísimo en nuestra sociedad y que, entre todos, tenemos que acabar con él y es una derrota jurídica y política que deja retratado a Carnero”, ha afirmado Pedro Herrero, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento.

Ha añadido que “ha intentado discriminar a las víctimas con sus socios” y “saltarse una Ley contra la Violencia de Género que fue aprobada por todos los partidos hace 22 años”.

“Nos quieren hacer retroceder, pero la respuesta de los colectivos de mujeres ha sido determinante”, ha finalizado Herrero.

Valladolid Toma La Palabra ha “celebrado” que VIVA “vaya a modificar el protocolo de acceso a la vivienda pública” para “volver a reconocer de forma específica a las mujeres víctimas de violencia de género” después “del informe jurídico de la Secretaría del Ayuntamiento que ha concluido que “la redacción aprobada por VIVA no se ajustaba a la legislación vigente”.

“El propio informe jurídico del Ayuntamiento confirma que había que corregir el protocolo para garantizar la protección y la prioridad de las mujeres víctimas de violencia de género”, ha señalado la portavoz del grupo, Rocío Anguita.