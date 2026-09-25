Imagen de la cantante Niña Pastori. Fotografía de Mario Sierra cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Niña Pastori, de cantar para León XIV a hacerlo en Valladolid: “Nadie se resiste a un buen lechazo en la ciudad”

La reconocida artista gaditana Niña Pastori llega este viernes, 25 de septiembre de 2026, a Valladolid. Lo hace para presentar su nueva gira que lleva el nombre de ‘Color Fania’ en el Auditorio Miguel Delibes.

La cita va a tener lugar a las 21:00 horas y promete convertirse en un gran acontecimiento musical en Castilla y León.

La cantante andaluza presenta ‘Color Fania’ que pasa por ser una propuesta musical muy especial en la que rinde homenaje al sonido clásico de la salsa neoyorquina, manteniendo intacta la esencia flamenca que la ha convertido en una de las grandes artistas de nuestro país.

EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con ella antes del concierto en la ciudad del Pisuerga, donde ya ha actuado en varias ocasiones.

“En Valladolid es una maravilla salir a comer. Nadie se resiste a un buen lechazo asado en la ciudad”, asegura la artista en esta conversación.

P.- ¿Qué queda de la pequeña que con cuatro años acompañaba a su madre, la cantaora conocida como Pastori de la Isla?

R.- Queda todo. Queda la curiosidad, las ganas de seguir aprendiendo. Queda esa niña que tenía el sueño de cantar y que lo ha cumplido.

P.- ¿Ahí nace lo de niña de la Pastori?

R.- Claro. Así es. Soy la hija de Pastora y así me han llamado siempre. La niña de la Pastori.

P.- ¿Le gusta el nombre que le ha acompañado a lo largo de toda su trayectoria profesional?

R.- Me encanta y por eso sigo con él.

P.- A los 8 años ganó su primer concurso de flamenco en la Peña El Chato de La Isla y decidió que quería dedicarse a la música. ¿Cómo fue que, a los 12, la leyenda del flamenco, Camarón de la Isla, le descubriera y presentara en público en el Teatro Andalucía de Cádiz?

R.- Imagínate. No hay nada más grande. Para un flamenco, haber podido escuchar a Camarón es un regalo. Cuando le conocí estaba muy nerviosa. Era alguien al que idolatraba y sigo haciéndolo.

P.- En 1996, con 17 años, grabó su primer álbum de estudio titulado Entre Dos Puertos, con presencia de Alejandro Sanz, Paco Ortega y alcanzando un gran éxito con el tema de presentación Tú me camelas. ¿Qué recuerda de ello?

R.- Yo solo quería grabar y si iba bien, grabar otro. Me dijeron que si vendía un poquito grabara otro. Vendió mucho y hasta ahora. Imagínate.

P.- ¿Cómo era con 17 años?

R.- Una niña. Una mujer joven con casi todo por descubrir.

P.- ¿Cómo ha cambiado, en lo artístico, hasta ahora que tiene 48?

R.- Lógicamente, las cosas han cambiado. Sigo con la misma curiosidad de siempre, con ganas de hacerlo mejor y trabajar en proyectos bonitos y diferentes.

P.- ¿Cree que ha alcanzado el éxito en lo musical?

R.- El éxito es un concepto muy relativo, pero, de algún modo, sí. Después de tantos años de carrera sigo haciendo lo que me gusta. Se puede decir que sí, que ese éxito está alcanzado.

P.- Dicen que hay muchas personas a las que le sube el ego cuando llega el éxito. ¿A usted también?

R.- Tengo un ego muy tranquilito.

P.- ¿Se puede vivir del mundo de la música?

R.- Poder, se puede. Hay que trabajar mucho, como en cualquier oficio. Ser constante y no dejar de trabajar. Aquí no se para.

P.- En Valladolid va a presentar Color Fania. Una propuesta musical que rinde homenaje al sonido clásico de la salsa neoyorquina manteniendo intacta la esencia flamenca que le ha convertido en una de las artistas más admiradas y queridas de nuestro país. ¿Qué tiene Color Fania?

R.- Tiene ritmo, tiene magia, tiene canciones increíbles. Cuenta con una historia de fusión y de conexión entre orillas. Tiene mucha música. El sello Fania es apasionante. La salsa y el flamenco están muy conectados. Estoy feliz con este disco que me está trayendo muchas alegrías.

P.- Décima nominación a los Latin Grammy con el disco con el que está girando. ¿Nerviosa?

R.- Me hace muy feliz esta nominación. Las nominaciones de la Academia llegan de tus compañeros y profesionales. Por esto, es un reconocimiento precioso. Cambiaría el nervio por la ilusión. Me hace mucha ilusión que se haya reconocido este trabajo que tanta música une.

P.- Además, el próximo 14 de octubre, en Sevilla, va a recibir el Premio de Honor Radiolé 2026. ¿Qué significa para usted?

R.- Los premios y reconocimientos son siempre bonitos. Estoy muy agradecida de que se conozca mi trabajo de tantos años.

P.- ¿Qué le espera al público vallisoletano en este concierto del viernes en el Auditorio Miguel Delibes?

R.- Hemos preparado un show muy bonito. Es un concierto muy especial donde presentamos el disco de Fania y hacemos un recorrido por toda mi carrera donde no faltan los temas que me piden siempre. Es un concierto para el que hemos puesto mucho cariño.

P.- ¿Le gusta venir a Valladolid?

R.- Me encanta venir a Valladolid. Es una ciudad muy bonita. He venido a los Goya, a cantar y mucho más.

P.- ¿Ha cantado muchas veces en Valladolid?

R.- Sí. Muchas veces. Ya he perdido la cuenta. La última vez que vine fue para mi gira de Navidad y ahora volvemos con esta nueva gira.

P.- ¿Ha probado la gastronomía de Valladolid?

R.- Claro. En Valladolid es una maravilla salir a comer. Nadie se resiste a un buen lechazo asado en la ciudad.

P.- ¿Cómo fue, el pasado 6 de junio de 2026, participar en el recibimiento al Papa León XIV? ¿Qué sintió?

R.- Fue un momento precioso. Un regalo de la vida. Me encantó poder cantarle cerquita, en un espacio pequeño. Fue muy emocionante.

P.- ¿Prefiere cantar para el Papa León XIV o para Valladolid?

R.- Son cosas distintas. ¿Por qué elegir?

P.- ¿Cómo ve el futuro?

R.- Soy una mujer optimista. Quiero pensar, y pienso, que el futuro nos seguirá regalando cosas bonitas.