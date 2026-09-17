Valladolid reúne a los gestores públicos de vivienda y suelo de España para abordar nuevos planes
La jornada analizará el nuevo escenario de las políticas públicas de vivienda, desde el Plan Europeo al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
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La Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA) y la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) organizan, junto con el Ayuntamiento de Valladolid, y el Grupo de Trabajo Jurídico de AVS, la jornada ‘La promoción pública de la vivienda’, que se celebrará los días 17 y 18 de septiembre en Valladolid.
El encuentro ofrecerá un espacio de análisis y debate sobre el escenario en el que deberán desenvolverse los gestores públicos de vivienda en los próximos años, prestando especial atención a los nuevos instrumentos de planificación de las políticas de vivienda y a su aplicación desde las distintas Administraciones.
El programa permitirá abordar conjuntamente el Plan Europeo de Vivienda, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, las líneas autonómicas para su desarrollo y el Plan Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid 2026-2030, ofreciendo una visión desde los distintos niveles de actuación pública. Junto a ello, la jornada analizará la regulación jurídica de la vivienda y otras cuestiones directamente vinculadas a la promoción pública, entre ellas la contratación y la construcción industrializada.
Dos días de encuentro dirigidos a compartir conocimiento y analizar, desde la experiencia de la gestión pública, los principales retos que plantea el nuevo marco de las políticas de vivienda.
Programa:
JUEVES, 17 DE SEPTIEMBRE
17:00h. – 17:30h.- Acto de bienvenida
D. José María Escolástico Sánchez, Presidente AVS
D. José Ignacio Zarandona Fernández. Concejal de Urbanismo y Vivienda
D. Hugo Manzano Mucientes, Director General de Vivienda y Urbanismo de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León
17:30h. – 18:00h.- Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
Ponente: Dª Inés Sandoval Tormo, Directora General de Vivienda y Suelo del MIVAU
18:00h. – 18:45h.- La Contratación pública de la Construcción industrializada. El ejemplo de la Comunidad Valenciana.
Ponente:
Dª Estefanía Martínez Martínez, Directora Gerente del EVHA Generalitat Valenciana.
D. Juan Antonio Pérez Sala, Director General de Planificación y Políticas de Vivienda, Generalitat Valenciana.
18:45h. – 19.45h.- Mesa: Construcción industrializada: La realidad de las promociones: capacidad industrial, sostenibilidad y prestaciones garantizadas a la nueva realidad industrializada.
Participantes:
D. Enrique Manuel Cobreros García, Director de red de Clusters de la Contratación Nacional y Director de AEICE
Dª Estíbaliz González de la Serna, CEO y cofundadora de MEDGÓN
D. Antonio Tovar Torres, Gerente de VIVIALT
Dª Ana Espinel Valdivieso, Presidenta del Grupo de AUDIOTEC
Coordinador: D. Jordi Núñez Martínez, Coordinador Grupo Técnico de AVS
20.00h.- Visita guiada.
VIERNES, 18 DE SEPTIEMBRE
9:30h. – 11:00h.- Mesa Redonda: Regulación jurídica de la vivienda.
Participantes:
D. Julio Tejedor Bielsa, Catedrático Derecho Administrativo
D. Fernando Acedo-Rico Henning, Registrador de la Propiedad.
D. Enrique Bueso Guirao, Gerente de AVS
Moderador: D. Eduardo Sanz Díaz Secretario Técnico de VIVA, Valladolid
11:00h – 11:45h.- Plan Europeo de Vivienda.
Ponente: D. José María Escolástico Sánchez, miembro del Management Board de Housing Europe. Subdirector Operativo y Jurídico de Viviendas Municipales de Bilbao.
11:45h. – 12:30h.- Pausa Café.
12:30h. – 13:15h.- Líneas autonómicas de desarrollo del Plan Estatal de Vivienda.
Ponente: D. Hugo Manzano Mucientes, Director General de Vivienda y Urbanismo de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León
13:15h. – 14:00h.- Plan Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid 2026-2030.
Ponente: D. José Ignacio Zarandona Fernández. Concejal de Urbanismo y Vivienda. Presidente del Consejo de Administración de VIVA, Valladolid.
Coordinadora: Dª María Loreto de la Fuente Puente
Gerente de VIVA, Valladolid.
14:00h.- Cierre de la Jornada.