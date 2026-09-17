José Ignacio Zarandona, concejal de Urbanismo y Vivienda, visitando unas obras en Valladolid

José Ignacio Zarandona, concejal de Urbanismo y Vivienda, visitando unas obras en Valladolid Fotografía de archivo.

Valladolid

Valladolid reúne a los gestores públicos de vivienda y suelo de España para abordar nuevos planes

La jornada analizará el nuevo escenario de las políticas públicas de vivienda, desde el Plan Europeo al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Más información: El Ayuntamiento de Valladolid da el primer paso para levantar 40 viviendas junto a una nueva plaza en un popular barrio

Publicada
Actualizada
Síguenos

La Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA) y la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) organizan, junto con el Ayuntamiento de Valladolid, y el Grupo de Trabajo Jurídico de AVS, la jornada ‘La promoción pública de la vivienda’, que se celebrará los días 17 y 18 de septiembre en Valladolid.

El encuentro ofrecerá un espacio de análisis y debate sobre el escenario en el que deberán desenvolverse los gestores públicos de vivienda en los próximos años, prestando especial atención a los nuevos instrumentos de planificación de las políticas de vivienda y a su aplicación desde las distintas Administraciones.

Ilustración de la vista exterior del edificio que acogerá las viviendas públicas para alquiler joven en Valladolid

El programa permitirá abordar conjuntamente el Plan Europeo de Vivienda, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, las líneas autonómicas para su desarrollo y el Plan Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid 2026-2030, ofreciendo una visión desde los distintos niveles de actuación pública. Junto a ello, la jornada analizará la regulación jurídica de la vivienda y otras cuestiones directamente vinculadas a la promoción pública, entre ellas la contratación y la construcción industrializada.

Dos días de encuentro dirigidos a compartir conocimiento y analizar, desde la experiencia de la gestión pública, los principales retos que plantea el nuevo marco de las políticas de vivienda.

Programa:

JUEVES, 17 DE SEPTIEMBRE

17:00h. – 17:30h.- Acto de bienvenida

D. José María Escolástico Sánchez, Presidente AVS

D. José Ignacio Zarandona Fernández. Concejal de Urbanismo y Vivienda

D. Hugo Manzano Mucientes, Director General de Vivienda y Urbanismo de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León

17:30h. – 18:00h.- Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Ponente: Dª Inés Sandoval Tormo, Directora General de Vivienda y Suelo del MIVAU

18:00h. – 18:45h.- La Contratación pública de la Construcción industrializada. El ejemplo de la Comunidad Valenciana.

Ponente:

Dª Estefanía Martínez Martínez, Directora Gerente del EVHA Generalitat Valenciana.

D. Juan Antonio Pérez Sala, Director General de Planificación y Políticas de Vivienda, Generalitat Valenciana.

18:45h. – 19.45h.- Mesa: Construcción industrializada: La realidad de las promociones: capacidad industrial, sostenibilidad y prestaciones garantizadas a la nueva realidad industrializada.

Participantes:

D. Enrique Manuel Cobreros García, Director de red de Clusters de la Contratación Nacional y Director de AEICE

Dª Estíbaliz González de la Serna, CEO y cofundadora de MEDGÓN

D. Antonio Tovar Torres, Gerente de VIVIALT

Dª Ana Espinel Valdivieso, Presidenta del Grupo de AUDIOTEC

Coordinador: D. Jordi Núñez Martínez, Coordinador Grupo Técnico de AVS

20.00h.- Visita guiada.

VIERNES, 18 DE SEPTIEMBRE

9:30h. – 11:00h.- Mesa Redonda: Regulación jurídica de la vivienda.

Participantes:

D. Julio Tejedor Bielsa, Catedrático Derecho Administrativo

D. Fernando Acedo-Rico Henning, Registrador de la Propiedad.

D. Enrique Bueso Guirao, Gerente de AVS

Moderador: D. Eduardo Sanz Díaz Secretario Técnico de VIVA, Valladolid

11:00h – 11:45h.- Plan Europeo de Vivienda.

Ponente: D. José María Escolástico Sánchez, miembro del Management Board de Housing Europe. Subdirector Operativo y Jurídico de Viviendas Municipales de Bilbao.

11:45h. – 12:30h.- Pausa Café.

12:30h. – 13:15h.- Líneas autonómicas de desarrollo del Plan Estatal de Vivienda.

Ponente: D. Hugo Manzano Mucientes, Director General de Vivienda y Urbanismo de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León

13:15h. – 14:00h.- Plan Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid 2026-2030.

Ponente: D. José Ignacio Zarandona Fernández. Concejal de Urbanismo y Vivienda. Presidente del Consejo de Administración de VIVA, Valladolid.

Coordinadora: Dª María Loreto de la Fuente Puente

Gerente de VIVA, Valladolid.

14:00h.- Cierre de la Jornada.