El LAVA más familiar presenta 27 propuestas únicas para todos los públicos: “La cultura no es un lujo sino un derecho”

La Sala Concha Velasco del Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) de la Fundación Municipal de Cultura va a volver a convertirse esta temporada en un punto de encuentro para los espectadores más jóvenes con la iniciativa de SCNAFamiliar.

Se trata de un programa en el que en el centro está el público de todas las edades que va a reunir un total de 27 propuestas escénicas entre el 4 de octubre de 2026 y el 9 de mayo de 2027.

La concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, ha desvelado esta mañana los contenidos de una programación que vuelve a situar a las nuevas generaciones de espectadores en el centro de la actividad del LAVA.

“Me llena de emoción y de alegría. Todo lo relacionado con los niños es motivo de alegría. Sus ojos de ilusión cuando descubren las artes escénicas es un regalo que te presta la vida y retrotraerte a tu infancia”, ha afirmado Carvajal.

La concejala ha recordado que hace unas semanas se presentaba la programación bajo el título de ‘Volverte a Ver’, para reencontrarnos con las artes escénicas y hoy se presenta SCNAFamiliar.

“Hoy hablamos de escenas compartidas, de volver a mirar y de compartir. De disfrutar y celebrar. El sentarnos en una sala y compartir momentos con nuestros hijos, nietos. Los recuerdos más bonitos son los que tienes de las actividades que hacías con tu familia, padres, abuelos, primos o amigos de la pandilla”, ha señalado Carvajal.

Ha añadido que son los momentos “más dulces” y ha afirmado que “la cultura no tiene que ser un lujo sino un derecho” y quieren darles “una programación de calidad para provocar lo mismo en los niños que en los adultos”.

“Queremos ofertar calidad y excelencia”, ha destacado Carvajal, que ha mencionado al ministro de Cultura, que se acercó a Valladolid hace poco.

“Nos tocó en el corazón la necesidad de reivindicar las artes escénicas para la infancia y la juventud. Los espectadores de hoy son el público de mañana y hay que fidelizar compitiendo contra los móviles”, ha destacado la concejala.

Ha apostado porque “El Ministerio trabaje con Valladolid para crear un centro nacional de creación de artes escénicas” en algo que “sería algo magnifico” para que el Ministerio se “involucrara en este proyecto”.

En la presentación, Carvajal ha estado acompañada por los responsables de la programación Charo Arconada y Juan I. Herrero en una apuesta por “la diversidad de lenguajes escénicos, con teatro, circo, danza, títeres, magia y música”.

Que amplía la mirada del público familiar con un cuidado equilibrio entre la presencia de compañías internacionales y lo más destacado del panorama escénico nacional.

Formaciones de Canadá, Italia y Francia van a compartir escenario con algunas de las compañías más relevantes de la escena española actual como Marie de Jongh Y La Baldufa, reconocidas con el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia.

El programa reúne espectáculos distinguidos en la última edición de la Feria Europea de artes Escénicas para Niños y Niñas (Feten) y la Feria de Títeres de Lleida, entre otros reconocimientos, junto a propuestas vinculadas al circuito escénico europeo y laureadas en citas como el Festival Mimos de Francia y el Festival Puppet is a Human too de Polonia.

El programa SCNAFamiliar mantiene así una de sus principales señas de identidad: acercar las artes escénicas a los niños desde la exigencia artística y el respeto a su capacidad como espectadores.

Una apuesta que combina calidad, reconocimiento de la crítica y atractivo para el público, y que entiende el teatro y el resto de disciplinas no solo como una experiencia de ocio, sino también como una herramienta para estimular la curiosidad y favorecer el entendimiento.

Programa

SCNAFamiliar subirá el telón de su temporada 2026/27 el 4 de octubre con Nautilus, 20000 leguas de viaje submarino de La Negra, una propuesta que reinventa el clásico de Julio Verne y embarca al público en un viaje al mundo marino.

La multipremiada Le dernière danse de Brigitte de la compañía Zero en Conducta, reconocida en los festivales MIMOS (Francia), Puppet is a human too (Polonia) y la Feria de Títeres de Lleida, llegará a la Sala Concha Velasco el 18 de octubre.

La pieza combina teatro y títeres para reivindicar el poder de la memoria y la belleza de los pequeños instantes. Una semana después, el sábado 24, la canadiense Snafu Society of Unexpected Spectacles ofrecerá una experiencia que simula un rodaje en directo y desvela los secretos del cine mudo mientras construye ante el público un ingenioso universo escénico.

El 8 de noviembre será el turno de Marie de Jongh, Premio Nacional de Teatro para la Infancia, con Kimu. La casa de todos. La obra parte de un mundo donde la rutina ha silenciado la creatividad para celebrar el poder de la imaginación y su capacidad para transformar la manera de mirar la realidad.

El 15 de noviembre, Nacho Diago tomará el relevo con Caperucita roja (o para quién es este pastel), una original reinvención del conocido cuento en la que todo tipo de utensilios de cocina cobran vida y se convierten en personajes de la historia.

SCNAFamiliar y la temporada de adultos del LAVA se darán la mano el 21 y el 22 de noviembre con Nuova Barberia Carloni, incluida en ambas programaciones.

Una comedia de la compañía italiana Teatro Necessario que convertirá la Sala Concha Velasco en una alocada barbería en la que un corte de pelo puede acabar convertido en número acrobático y un afeitado dar paso a un concierto improvisado.

El mes se despedirá, el 29 de noviembre, con Marcel Gros, referente del clown en España desde hace décadas, y Mi pequeño universo, una invitación a recuperar la mirada curiosa de la infancia; una obra reconocida como Mejor espectáculo para público familiar en la Feria de Teatro de Castilla y León.

SCNAFamiliar anticipa la temporada navideña con la representación, el domingo 13 de diciembre, de Fantasmas de guerra, a cargo de La Baldufa, Premio Nacional de Teatro para la Infancia.

La obra, premio Drac d’Or a la Mejor dramaturgia en la última Feria de Títeres de Lleida, aborda el reencuentro entre tres amigos después de que un conflicto cambiara sus vidas para siempre. Una historia sobre la amistad y la posibilidad de recuperar los vínculos incluso después de las experiencias que los rompen.

Es Navidad en el LAVA

El LAVA organiza una programación especial de Navidad con citas diarias entre el sábado 26 y el miércoles 30 de diciembre, coincidiendo con las vacaciones escolares.

Bajo el lema ‘Es Navidad en el LAVA’, el centro ofrecerá diez funciones de Cuento de Navidad. Encapsulando a Dickens de Coma 14 & La Société de la Mouffette, el sábado 26 por la tarde y el domingo 27 en horario de mañana y tarde.

Maquetas, teatro de objetos y recursos audiovisuales recrean el clásico de Dickens desde una mirada íntima y contemporánea reconocida con un premio FETEN a la Mejor adaptación literaria.

La programación navideña continuará con Mireia Miracle y Presente, un delicado espectáculo de clown que convierte lo ordinario en extraordinario y recuerda que los mayores tesoros pueden encontrarse en los lugares más inesperados (lunes 28).

Con Txema Muñoz, que regresa al LAVA con su espectáculo The Postman, donde se mete en la piel de un cartero ante un envío imposible (martes 29), y con la música de Lapso Producciones y su espectáculo Ad Libitum, basado en instrumentos increíbles y tres músicos dispuestos a poner patas arriba las grandes obras de la música clásica (miércoles 30).

Espectáculos para 2027

El nuevo año arrancará el 17 de enero con Mular (o la gran captura) de la compañía Cinc Céntims Teatre, ganadora del premio a la mejor escenificación y caracterización en la última edición de FETEN. El montaje recupera una leyenda para construir una fábula sobre los secretos del mar a partir del extraordinario hallazgo de dos amigas que una noche cualquiera salen a contemplarlo.

La programación de enero se completará con La maleta (domingo 24) de la compañía Minúcia Teatre, un viaje tan absurdo como entrañable y absolutamente inolvidable de dos divertidos personajes; y Cuentos para niños perVersos (domingo 31), un espectáculo que rompe las reglas y desafía los finales de clásicos como Cenicienta o Los tres cerditos de los zamoranos Baychimo Teatro.

Febrero comenzará con la fiesta de ‘CarnaVall’ al ritmo de Folkids de la Compañía Pep López y Afónix Producciones, un concierto que convertirá la Sala Concha Velasco en una pista de baile el domingo 7.

Otras tres citas completan el mes: Sopa de piedras (domingo 14), una fábula sobre la solidaridad protagonizada por una niña que descubre la ‘receta’ capaz de reunir a todo un pueblo; Voa! de La Gata Japonesa (domingo 21), una cita con el circo contemporáneo aplaude la curiosidad, la libertad y la alegría de la infancia; y Valse avec Wrondistilblegretralborilatausgavesosnoselchessou (domingo 28) de los franceses Compagnie Marc Lacourt, una propuesta de danza que invita a crear fantásticas historias y a imaginar a partir de lo cotidiano.

El domingo 7 de marzo, los más pequeños podrán descubrir una de las grandes voces femeninas de la Generación del 27 con Hilos en el aire. Concha Méndez y su mundo, espectáculo de la compañía Sinespacio que presenta a la poeta a partir del encuentro entre una abuela y su nieta.

Esta función se extenderá además al programa LAVA 2.0, con el que el centro abre los procesos de creación a la ciudadanía, con una actividad de mediación intergeneracional previo a la representación.

Una semana después, el domingo 14 de marzo, el LAVA celebrará el Día Mundial del Teatro Infantil y Juvenil con Farö, una propuesta multidisciplinar que pone el foco en la importancia de los cuidados y la necesidad de atender a los seres queridos en un mundo que demanda cada vez más atención de La Maquiné.

Diferentes disciplinas y lenguajes pasarán por el LAVA en abril. El mes comenzará con teatro. Elara, un viaje a las estrellas (domingo 4) de Mar-Mar Teatro, acompaña a una niña en un recorrido entre planetas y galaxias mientras descubre que los recuerdos y el amor siempre iluminan el camino.

El programa continuará con la celebración del Día Mundial del Circo. El domingo 11 llegará The Incredible Box de La Tal, propuesta de clown en la que un director y sus extravagantes ayudantes deberán enfrentarse a un sinfín de imprevistos.

La celebración continuará el sábado 17 y el domingo 18 con Secrets de la compañía de circo eia, cita con el circo contemporáneo y acrobático que volverá a conectar la programación familiar con la temporada de adultos del LAVA.

Por último, el centro conmemorará el Día Internacional de la Danza con una programación especial que comenzará el 25 de abril con Alai en familia de Lasala, propuesta que explora qué significan realmente los vínculos familiares.

La celebración de la danza se extenderá a mayo (domingo 2) con FLORes de la compañía Milímetro, una pieza que explora las distintas formas de expresar el alma que habita en ellas.

La nueva temporada de SCNAFamiliar bajará el telón el 9 de mayo con Hamelín de la compañía Xip Xap, pieza premiada en la Feria de Títeres de Lleida que revisita el cuento del flautista. El montaje ofrece una nueva mirada al relato tradicional e invita a detenerse en aquello que, por formar parte de lo cotidiano, se da por conocido.

Venta de abonos y entradas

El programa SCNAFamiliar ofrece al público la posibilidad de configurar su propio abono para adaptar la temporada a sus gustos, intereses y situación. Se ofrecen dos modalidades: Abono 10, que permite la selección de diez propuestas; y Abono 6, que posibilita elegir seis obras.

Se excluyen del abono las funciones de la programación de Navidad y los espectáculos Nuova Barberia Carloni y Secrets. Sin embargo, las familias abonadas podrán disfrutar de precios especiales en las entradas de estas dos propuestas, que podrán adquirir desde siete euros.

La campaña de abonos se abre hoy, 17 de septiembre, con el periodo de renovación, hasta el sábado 19; y continuará con la emisión de nuevos abonos a partir del miércoles 23. Para facilitar la organización de las familias, los nuevos abonos podrán adquirirse a lo largo de toda la temporada.

Por su parte, la venta de entradas se abrirá el martes 29 de septiembre tanto en la página web lavavll.es (servicio con recargo) como en taquilla. El precio general de las localidades es de 5,50 euros (salvo Nuova Barberia Carloni y Secrets -12 euros-, y Encapsulando a Dickens –3 euros-) y se ofrecen descuentos para personas en situación de desempleo, familias numerosas y grupos escolares, de asociaciones culturales y de AMPAS.