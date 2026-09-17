La Escuela de Alcazarén de Aspasia abre sus puertas a todos para mostrar su modelo de FP: empleabilidad del 79%

Jornada de puertas abiertas en el Centro Alcazarén de Aspasia. Fotografía: Centro Alcazarén de Aspasia.

La Escuela de Profesionales Alcazarén, de Grupo Aspasia, ha celebrado este jueves una jornada de puertas abiertas.

En la misma, los asistentes, alumnos y familias, han podido conocer de cerca sus instalaciones, el modelo de trabajo, y acercarse a la realidad de estudiar un ciclo en uno de los centros más prestigiosos del país.

La jornada ha permitido a los futuros alumnos recorrer los diferentes espacios del centro, conocer su propuesta educativa y también resolver sus dudas directamente con profesores, profesionales y antiguos alumnos de Alcazarén.

El encuentro estuvo planteado como una experiencia práctica para que los futuros estudiantes pudieran hacerse una idea de cómo será su día a día durante la formación y valorar las distintas opciones de cara a su futuro académico y laboral.

Además de conocer los ciclos formativos, los participantes pudieron conocer de primera mano algunos de los elementos que definen el modelo de Alcazarén: la formación práctica, el contacto con empresas, la FP Dual y las oportunidades de realizar prácticas profesionales.

Una primera toma de contacto

La jornada ha servido también para acercar la Formación Profesional a estudiantes que todavía están definiendo su próximo paso académico.

Conocer las instalaciones, hablar con docentes y descubrir cómo se trabaja en cada área permite transformar las dudas iniciales en una visión más concreta de las posibilidades que ofrece cada itinerario. Además, los testimonios de antiguos alumnos ya graduados aportan también un valor añadido a la visita.

La iniciativa refrenda la apuesta de Alcazarén por una FP conectada con el mundo laboral.

El centro fue reconocido en 2025 como el segundo mejor centro privado de Formación Profesional de España y cuenta con una empleabilidad del 79 % y más de 500 convenios con empresas para prácticas e inserción laboral.

Con este tipo de iniciativas, Grupo Aspasia y Alcazarén refuerzan su compromiso con una Formación Profesional orientada a las necesidades de los estudiantes y del mercado laboral, acercando el centro a quienes buscan una formación que les permita convertir sus intereses en una profesión.