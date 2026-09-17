Conrado Íscar abandera en Fromago 2026 la excelencia láctea de once empresas de 'Alimentos de Valladolid'

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez charlando con Conrado Íscar, presidente de la Diputación de Valladolid. Diputación de Valladolid.

La Diputación de Valladolid ha respaldado la proyección del sector agroalimentario de la provincia con su presencia institucional en la III edición de 'Fromago Cheese Experience 2026', la Feria Internacional del Queso que se celebra en Zamora del 17 al 20 de septiembre.

El presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, ha asistido este jueves a la inauguración oficial de un certamen consolidado como la mayor feria urbana de queso del mundo, cuyo trazado abarca casi tres kilómetros y más de 40.000 metros cuadrados a lo largo del centro histórico zamorano.

La representación vallisoletana en el evento se articula a través de la marca de calidad 'Alimentos de Valladolid', que agrupa a un total de once empresas agroalimentarias.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco visitando los puestos de miel de la provincia de Valladolid en Fromago. Diputación de Valladolid.

En la Plaza de Viriato, la institución provincial dispone de un espacio propio compuesto por seis estands donde, además de la presencia de la propia marca, exhiben sus productos firmas como Miel Oro del Duero, Pura Churra, La Miel de Amable y Aceitunas y Encurtidos Martín Castro.

De manera paralela, otras cinco empresas adscritas al sello de calidad provincial participan con estand individual en diversos puntos del recorrido: la IGP Queso Castellano (Plaza de Viriato), Qrem (Puerta del Obispo), Granja Cantagrullas (Plaza de San Ildefonso), Miel 79 (Sor Dositea Andrés) y Quesería García Hernández (Plaza de Arias Gonzalo).

Asimismo, Quesos Félix y Quesos Campoveja promocionan sus elaboraciones dentro del espacio de la Ruta Europea del Queso, ubicado en la Plaza de la Marina.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; Conrado Íscar, presidente de la Diputación de Valladolid; la vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco y el consejero de Agricultura, Joaquín Antonio Pino con los puestos de la provincia de Valladolid en Fromago. Diputación de Valladolid.

Todas ellas se integran en una programación ferial que incluye más de 200 actividades entre catas guiadas, talleres, showcookings, presentaciones comerciales y ponencias técnicas.