Conmoción en las cofradías por la muerte de Juan Carlos Muelas, el motorista que sufrió un grave accidente en Parquesol

Juan Carlos Muelas Moro, el motorista que sufrió un accidente el pasado 10 de septiembre en Valladolid, ha fallecido, como han informado fuentes de la Cofradía del Descendimiento y Santo Cristo de la Buena Muerte.

El accidente tenía lugar el pasado jueves en la calle Hernando de Acuña de Valladolid. Se recibían llamadas en el 112 a las 13:30 horas que alertaban del accidente de un turismo y una moto que habían chocado frontalmente.

Se solicitaba asistencia para el motorista, Juan Carlos Muelas Moro, de 64 años, que resultaba herido grave. El 112 avisaba a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que enviaba una UVI móvil al lugar.

Finalmente, Juan Carlos ha fallecido este 16 de septiembre tras no poder recuperarse de sus lesiones.

Desde la Cofradía del Descendimiento y Santo Cristo de la Buena Muerte han afirmado que desempeñó los cargos de presidente de la Cofradía, también de secretario de la Comisión Asesora, fue presidente de los Encuentros Nacionales de Cofradías, Hermandades y Pasos del Descendimiento y Vocal de la Asociación Padre Hoyos.

“Juan Carlos fue un hombre ejemplar, entregado plenamente a nuestra Cofradía, a la que dedicó su vida con generosidad, compromiso y profundo amor. Su legado permanecerá para siempre entre nosotros y en cada rincón de esta institución, a la que consagró tantos años de esfuerzo, servicio y entrega”, han señalado desde la cofradía.

Afirman también que su partida deja un vacío “inmenso” en la cofradía y “en todos cuantos tuvimos el honor de conocerle, compartir camino con él y aprender de su ejemplo”.

“Guardaremos siempre con gratitud y afecto el recuerdo de su dedicación y de la huella imborrable que deja entre nosotros”, finalizan.